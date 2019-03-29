心脉医疗拟科创板上市 多家上市公司“潜伏”股东名单

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3月26日，上海证监局网站披露了上海微创心脉医疗科技股份有限公司(以下简称心脉医疗)的上市辅导进展。

证监会网站披露的公司辅导备案情况报告(以下简称报告)显示，心脉医疗拟申请在科创板上市，这是出于对企业自身的定位以及未来公司发展战略考虑。公司上市辅导机构为国泰君安和华菁证券。

尚无实际控制人

报告显示，公司成立于2012年，注册资本为5397.81万元，主要从事主动脉及外周血管介入医疗器械的研发、生产和销售。

公司经营范围包括生产III类6846支架、III类6877血管内导管，销售自产产品；研发心、脑及周边血管及非血管腔内介入治疗医疗器械，转让自研技术，并提供相关技术服务、技术咨询；从事医疗器械(I类、经营范围II类、III类)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，并提供相关配套服务等。

据了解，公司的法定代表人是彭博，但公司当前没有实际控制人。

MicroPort Endovascular CHINA Corp.Limited(以下简称香港心脉)是公司的控股股东，直接持有公司3290万股，占总股本的60.96%。

而H股上市公司微创医疗(00853，HK)通过自身的全资子公司持有香港心脉全部权益，同时，微创医疗还通过另一全资子公司微创(上海)医疗科学投资有限公司持有公司0.83%的股权。因此，微创医疗合计间接持有心脉医疗61.7897%的股份，系公司的间接控股股东。

此外，上海联木企业管理中心(有限合伙)、上海虹皓投资管理中心(有限合伙)、上海阜釜企业管理咨询中心(有限合伙)均持有公司5%以上股份。

启信宝的信息显示，除了H股上市公司微创医疗，A股的上市公司洋河股份(002304，SZ)、上海医药(601607，SH)也间接投资了心脉医疗，不过折算后持股比例都不高。

洋河股份全资子公司苏酒集团江苏财富管理有限公司，间接持有心脉医疗不到1%的股份。上海医药参股10.42%的上海联一投资中心(有限合伙)，持有上海联木企业管理中心(有限合伙)(以下简称上海联木)33.92%股份，而上海联木持有心脉医疗11.28%股份。

不过，公司工商信息是否有延后，不得而知。

《每日经济新闻》记者了解到，心脉医疗目前尚无实际控制人。这主要因为间接控股股东微创医疗的股权较为分散，微创医疗主要股东均无法单独对微创医疗施加控制。

经济学家宋清辉向《每日经济新闻》记者分析表示，一般来说，没有实际控制人不利于公司稳定经营，也会给企业的发展战略带来负面影响，可能会难以实现既定战略目标。

两产品获批上市

心脉医疗官网显示，公司现有员工200多人。公司主营产品为大动脉覆膜支架系统、术中支架系统、大球囊及周围血管支架等产品。公司产品广泛用于国内三甲医院，且出口至南美及东南亚等地区。公司拥有及申请专利111项，已获得授权发明专利30项，实用新型专利13项。

启信宝的信息显示，心脉医疗自身也有两家全资子公司，分别是上海蓝脉医疗科技有限公司、江西心脉医疗器械销售有限公司。前者主要从事医疗科技领域内的技术咨询，医疗器械的研发、销售等业务，后者从事医疗器械销售。

《每日经济新闻》记者查阅公司官网了解到，目前，公司自主研发的MinosTM腹主动脉覆膜支架及输送系统，HerculesR Low Profile直管型覆膜支架及输送系统200mm扩规格产品已经获批上市。

公司间接控股股东微创医疗的2017年财报显示，报告期内，微创医疗心血管介入产品业务实现营收1.66亿美元，大动脉及外周血管介入产品业务实现营收2479.3万美元。微创医疗官网显示，除了心脉医疗，微创医疗旗下还有微创心通、微创骨科、微创心律管理、微创电生理等10家子公司。

其中的微创心通主要从事心脏瓣膜领域高端介入医疗器械的研发、制造、销售及相关技术咨询服务。而启信宝的竞品信息显示，微创心通作为结构性心脏病医疗器械研发商，或与心脉医疗构成同业竞争。

3月27日下午，围绕公司未来发展战略等相关问题，《每日经济新闻》记者通过电话和邮件联系公司，但截至发稿，尚未获得公司回复。

（文章来源：每日经济新闻）