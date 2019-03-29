马明哲等高管出手！近6亿增持中国平安 后面还有百亿大回购！

中华PE:

今天盘后，A股龙头大哥之一的中国平安发了一份

，让持有蓝筹股的小伙伴们信心振奋。

中国平安说了啥？回顾计划还没开始，高管核心人员自己先增持了！就在这两天发生的事情。

中国平安：2019年度核心人员持股计划购买807万股公司股份

中国平安3月28日公告称，核心员工持股计划已经买了不少平安股票！

公告显示：本公司 2019 年度核心人员持股计划于 2019 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 27 日通过二级市场完成购股，共购得本公司 A 股股票(股票代码：601318)8,078,395 股，占本公司总股本的比例为 0.044%，成交金额合计人民币 5.88亿元 (含费用)，成交均价约为人民币 72.79 元/股。

那么哪些人是属于这核心人员的呢？

公告说了，自愿参加本公司 2019 年度核心人员持股计划的人员共 1,267 人。其中，本公司的董事、监事和高级管理人员包括：执行董事马明哲、孙建一、李源祥、 任汇川、姚波和蔡方方，高级管理人员谢永林、陈心颖、叶素兰、陈克祥和盛瑞生，职工代表监事王志良和潘忠武。

本次购股后，公司的董事、监事、高级管理人员与其他员工在 2019 年核心人员持股计划中的持股情况如下：

市场认为，一般来说，高管增持是高管真金白银拿出来买入，相当于传递高管认为明显低估、确信买入的信号，这种是最真实可靠的。

那么这个消息对中国平安明日的股价有没有提振？我们拭目以待。

高管增持说明了什么？

据统计，现在回顾每次买入基本是阶段性低点，2016年5月6日马明哲等高管以38.5元买入，2017年3月以36.74元买入，2017年6月以32.5和38.5买入，2018年7月以56.5元和54.33元再次买入。

后面还有百亿回购

2018年10月底，A股正值低迷的磨底阶段，中国平安宣布将进行最高不超过总股本的10%的回购方案，意味着最高回购规模可能会达到1100亿元，A股“史上最豪”的回购计划就此出现。

2019年3月初，中国平安发布年报，还披露了备受关注的回购方案实施进展。平安表示将首次实施回购股份的方案，回购的股份为于上交所上市的A股，回购资金总额将不低于人民币50亿元且不超过人民币100亿元。

价格方面，回购 A 股的价格不超过人民币101.24 元/A 股，价格计算方法为不超过董事会审议通过 A 股回购方案相关决议当日前 30 个交易日 A 股交易均价的 150%。如果在回购期内发生派息、送股、转增股本、股份拆细、缩股、配股等股本除权除息等事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定相应调整回购价格区间。

以回购资金的上限100 亿元、回购 A 股价格上限101.24 元/A 股计算，此次可回购的 A 股数量为 9878万股，约占公司目前总股本的0.54%。

平安表示，回购的资金来源于公司自有资金，回购股份将全部用于员工持股计划，包括但不限于公司股东大会已审议通过的长期服务计划。“本次回购将进一步健全和完善公司长期激励约束机制，确保公司的经营可持续、健康发展。”

中泰证券分析认为，平安公布公司将会在4月29日股东大会通过之后的12个月内，以集合竞价的方式回购50至100亿元A股，全部用于公司员工持股计划，其中包含了去年12月董事会通过的长期服务计划(预计耗资43亿元)。当前平安集团可动用资金充足，18年在对外分红333亿元之后，依然留有420亿可动用资金，是回购的充分保障。

中国平安3月12日发布的2018年业绩报告显示，去年实现归属于母公司股东的营运利润1125.73亿元，同比增长18.9%；净利润1204.52亿元，同比增长20.5%，归属于母公司股东的净利润1074.04亿元，同比增长20.6%。如果按保险子公司执行修订前的金融工具会计准则法定财务报表数据计算，公司实现归母净利润1242.45亿元，同比增长39.5%。