一保险公司被罚70万元还被警告 竟是因为这！

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金融业蓬勃发展，新产品层出不穷——— 这是什么？能买什么？值得买吗？诸多问题困扰着金融消费者，他们情不自禁地高呼“给我一双慧眼吧”！

诚然，越是纷繁复杂的世界越需要提升辨析力。基于此，南都金融研究所推出“金融安全盾”专栏，旨在为金融消费者搭建一个跟着金融机构、监管部门和业内专家深入学习的平台。我们将通过剖析典型案例、一问一答解疑释惑等多种形式，助您每次金融消费都清楚、明白、有底气！

一家人身保险公司日前因业务违规受到监管机构的处罚：罚款70万元，3名相关责任人被予以警告，并处罚款合计27万元。

原来，中国银保监会近日在“亮剑行动”专项检查中发现，这家人身保险公司在电话销售过程中主要存在以下违规行为：一是夸大保险责任；二是对与保险业务相关的法律、法规、政策作虚假宣传；三是对投保人隐瞒与保险合同有关的重要情况；四是违规销售万能保险产品。

PART1 案例分析： 误导宣传具有很强的迷惑性

南都记者了解到，人身保险电话销售业务快速发展，是消费者购买保险产品的重要渠道之一。在电话销售过程中，消费者与销售人员通过语音进行交流，电话销售人员对保险产品的情况介绍，对于保险消费者决定是否购买保险产品至关重要。《保险法》规定，保险公司及其工作人员在保险业务活动中不得欺骗投保人、被保险人或者受益人，不得对投保人隐瞒与保险合同有关的重要情况等。

本案例中相关保险机构电话销售人员对消费者进行误导宣传，主要行为有：夸大保险责任，如宣称保险产品“没有任何免赔，没有任何门槛，花多少，公司给咱们报多少”；对与保险业务相关的法律、法规、政策作虚假宣传，如宣称“监管机构已统一发文，今后保险费率要上调”；对投保人隐瞒与保险合同有关的重要情况，如隐瞒犹豫期起算时间、期间及投保人犹豫期内享有的权利，免除保险人责任的条款，提前解除人身保险合同可能产生的损失，人身保险新型产品保单利益的不确定性等。这些误导宣传行为往往具有很强的迷惑性。有的消费者缺乏防范意识，简单听信电话销售人员的误导宣传，从而受诱导购买了不符合自身需求的保险产品，造成权益受损。

根据相关保险监管规定，保险公司开展电话销售的产品限于普通型人身保险产品，符合条件的保险公司可以销售分红型人身保险产品，但不能销售万能保险产品。上述案例中相关保险机构通过电销渠道销售万能险产品的行为，违反了保险监管规定。

PART2 监管提示： 可在犹豫期内无条件解除合同

对此，中国银保监会消费者权益保护局提醒消费者，通过电话渠道购买人身保险产品要注意以下事项，防范消费风险：

一是了解保险产品的性质，根据保险监管规定，人身保险电销渠道限于销售普通型和分红型人身保险产品。

二是了解保险产品的关键信息，如保险产品名称、保险责任、责任免除、保险金额、保险期间、缴费期间、退保损失等，做到心中有数，以防被误导。

三是收到保险合同后，应及时阅读合同条款，发现误买一年期以上人身保险产品的，可在犹豫期内无条件解除保险合同，保险公司除扣除不超过10元成本费以外，退还全部保费。解除一年期(含)及以下人身保险合同的，保险机构按照合同约定退还保险单的现金价值。

四是如遇电话销售人员误导宣传的，可向监管机构投诉。

（文章来源：南方都市报）