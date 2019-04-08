弃港股海尔生物欲拥抱科创板 海尔集团持股超四成

中华PE:

伴随着一批又一批企业赴科创板IPO的申请被受理，科创板的脚步愈发近了。

近日，耗时仅一个月就完成IPO辅导后，青岛海尔生物医疗股份有限公司(简称“海尔生物”)向科创板递交了招股说明书。

本次科创板IPO，海尔生物医疗拟发行股份不超过7926.79万股，拟募集资金10亿元，保荐机构和主承销商均为国泰君安。

海尔持股超四成

公开资料显示，海尔生物成立于2005年，2018年整体变更为股份有限公司，注册资本23780.38万元，法定代表人为刘占杰。报告期内，公司主要为生物样本库、血液、疫苗、药品试剂及实验室场景提供低温存储综合解决方案，主要收入体现为低温存储设备销售收入。

截至当前，海尔生物在2014年和2018年曾有过两次融资经历，第一次的投资方包括凯雷投资、海尔集团和海尔资本，第二次包括君合资本和龙马资本。

虽然经历了三次增资和三次股权转让，海尔生物的股权仍较为集中。招股书显示，本次发行前，其中海尔生物医疗控股持有公司42.3%股权，为公司的控股股东。同时，持有公司5%以上股份的主要股东还有奇君投资、海创睿、海盈康和海创盈康(海盈康和海创盈康的执行事务合伙人均为海创杰)。

海尔集团间接持有海尔生物42.3%的股份，同时海创睿与海尔集团签署《表决权委托协议》，约定将其持有的13.5%股权所对应的全部表决权委托给海尔集团行使。综上，海尔集团通过间接控股和委托表决合计控制55.8%的表决权，所以是实际控制人。

除了受海尔集团的控制，海尔生物与海尔集团在业务上还存在着千丝万缕的联系。

招股书显示，海尔生物向关联方采购通用元器件、采购能源动力以及接受关联方提供的产品检测、物业管理、商旅等服务，2016年-2018年关联采购金额占营业成本的比例分别为17.8%、11.33%、7.74%。

此外，海尔生物在经营过程中，使用“海尔”、“Haier”等系列商标，该等商标的所有权人为海尔集团及海尔投发。根据海尔集团、海尔投发与海尔生物签订相关协议约定，海尔生物有权在生产经营活动中无偿使用海尔集团及下属公司在境内及香港注册、拥有的“海尔”、“Haier”系列注册商标，上述商标有效期届满前，海尔集团及下属公司将按照规定办理续展，续展后，海尔集团及下属公司将继续将相关商标许可公司使用。

弃港股

本次申报科创板，海尔生物选择了10亿元预计市值的门槛，财务指标则选取了“最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元”。

值得一提的是，在此次申报科创板IPO前，海尔生物曾试图登陆港股。2018年10月，海尔生物向港交所提交了发行H股股票并挂牌的申请文件。2019年3月22日，海尔生物股东大会通过了终止发行H股股票的议案。

招股书显示，2016年-2018年，海尔生物的收入连续增长，分别为4.82亿元、6.21亿元、8.42亿元，同期的扣非归母净利润分别为1.13亿元、0.31亿元、0.55亿元。

海尔生物2017年的收入较2016年增长明显，净利润反而出现明显下滑，其中最主要的原因是2017年存在大额的以权益结算的员工成本，这部分就是俗称的股权激励，属于非经常性损益的部分。

同时，该公司也积极开启“走出去”的国际战略，出口外销业务是公司销售业务的重要组成部分。报告期内，公司境外收入分别为1亿元、1.33亿元和2.24亿元，分别占当年营业收入的20.79%和21.48%和26.64%。

而上述境外收入主要来源于公司近年来的多起海外收购。2011年，海尔生物收购主要从事电子和光学设备修理和销售的英国Biomedical UK公司，2015年收购Labtech的存储样本产品、生物安全柜及相关产品销售服务业务，2016年收购海特生物(34.840， 0.00， 0.00%)85%股权，2017年收购从事低温冷冻机和制冷设备生产销售的Biomedical India、海盛杰70%股权。

从总资产看，报告期内公司的资产分别为9.49亿元、11.91亿元、22.28亿元，与2018年6月30日总资产达2672亿元的海尔集团相比，海尔生物的整体规模不大，在海尔集团内占比也不大。

研发占比近一成

想要登陆科创板，企业必须拥有一定的科创能力，其衡量因素之一就是是否拥有高效的研发体系，是否具备持续创新能力，是否具备突破关键核心技术的基础和潜力。海尔生物的科创能力如何体现？

报告期内，海尔生物的研发费用分别为3566.85万元、8287.78万元和9035.39万元，占当年营业收入的比例分别为7.4%、13.34%和10.74%。截至2018公司末，公司的研发人员达212人，占总人数的比例达到27.04%。其中，核心技术人员6人。

第三方的报告显示，全球生物医疗低温存储市场相当集中，前五大参与者占整个全球生物医疗低温存储市场份额的72.9%，海尔生物医疗作为前五名中唯一的中国企业，2017年全球份额约占10.7%。

（文章来源：国际金融报）