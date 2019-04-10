朋友圈开通新功能，被狂吐槽！网友：来一个拉黑一个

中华PE:

8日，微信官方公众号“微信广告助手”发文宣布：即日起，朋友圈广告@好友评论互动能力全量开放。广告主无须操作，所有朋友圈广告默认具备@好友评论互动的能力。用户收到朋友圈广告后，可以跟点赞、评论一样，在广告的评论区@好友与其进行互动。

该文称，@好友评论互动成为朋友圈广告的又一“社交”能力，为用户提供新互动玩法的同时，也为广告主再添社交传播价值。

结果，该话题从昨晚的热搜第二变成了今早的热搜第一。被网友吐槽惨了。

今早的新浪微博热搜↓↓

微信称可让好的广告创意更容易被更多人看见

该文称，@好友评论互动能力全量开放，使朋友圈广告的社交属性更加凸显。用户在这里不仅可以点赞、评论与广告主互动，还可以随时@好友进行评论互动。通过目标人群的主动分享，以社交的方式为广告主触达更多人群，让好的广告创意更容易被更多人看见。

收到朋友圈广告后，用户在评论区点击评论框左侧的“@”符号，即可@微信通讯录里的好友，与好友实时互动。

评论发出后，被@的好友会在朋友圈消息提醒收到提示，体验与普通的朋友圈评论一致，从消息列表点击评论就可进入广告详情页，体验广告并回应好友互动。

该文称，@好友评论互动功能为用户提供了一个向好友推荐朋友圈广告的新路径。广告主不仅可以获得更活跃的广告互动，还可以收获更多社交分享带来的优质赠送曝光，有效带动广告效果的提升，为广告主提供更多社交价值。

在该文留言区，有网友评论称：

“广告变得更好玩啦，期待更多新功能到来，加油”

“2019朋友圈广告无处不在，创意无限！”

“这个功能非常棒，可以提高客户的关注度”

但在新浪微博上，网友们对这项新功能似乎并不买账。

自己都不喜欢广告 为什么还@好友

@Iceeeeee可乐： 产品经理我们出来谈谈

@低调而不失格调： 广告@好友，是想整段垮掉嘛

@L欧气满满：自己都不喜欢广告，还艾特好友

@教你学会薅羊毛：广告我都会屏蔽掉，你还指望我艾特好友？

@流星煜之越：你是在逗我吗？我保持自觉性不发也就是了，你现在还要别人发了艾特我一下，这年头对广告的抵制情绪还需要多说吗？

@江河没有鱼：又给我增加了一条不玩微朋友圈的理由

@A尔晴：全部拉黑，不留活口

@小宋超酷的：怕不是嫌弃被拉黑的太慢了吧

@娱圈教主：不@我，咱俩还是好朋友

@LOOK冷色囡囡的0000000：做这种事情，会友尽吧

@张-玄尘-无锡：艾特一个删一个

他们觉得这个时候能大派用场

@是派派呀_：这你就不懂了吧，过年过节的时候 女孩子可以艾特男朋友了

@MisLiu__：可能是为了那些想让男朋友买东西的妹子准备的功能

@齐齐齐大圣7：为什么不能出删除评论的功能

@ChansNiu_牛牛：求求把群分组给分开！或者开个置底！我真的懒得看群聊的小红点

@金喵喵超可爱：啥时候上传朋友圈不压缩图片 不觉得糊吗

@UYLOP：还不如加个票圈能发动图呢

@芭芭菈少校：小视频可以发超过10s以上

@咕咕唧咕：应该同时也出一个拒绝被艾特或拒绝被某个人艾特

@ZHJISHSSS：能不能推出互删功能！！！！！！不然就好像人悄悄的死了 碑还在我这里！！！！

@幸运的倒霉鬼Milly：朋友圈什么时候能只对个别人开放半年，其他人三天可见～

@葬爱_捷少：希望增加朋友圈点赞其他人评论的功能。

还是这位网友的提议最狠

@努力今天延迟了吗：麻烦取消广告谢谢

对此你怎么看？

来源：南方都市报