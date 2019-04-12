连夜约谈！视觉中国关站整改 全景网也打不开了

中华PE:

4月12日凌晨，天津网信办连夜约谈视觉中国，责令全面彻底整改。

网信办表示，经查，视觉中国网站在其发布的多张图片中刊发敏感有害信息标注，引起网上大量转发，破坏网络生态，造成恶劣影响。此行为违反了相关法规，责令其立即停止传输相关信息，从严处理相关责任人，全面清查历史存量信息，杜绝类似问题再次发生。并提到，视觉中国网站负责人表示，管理上存在严重问题，将全面彻底整改，在此期间暂时关闭网站。

视觉中国官方微博也于12日凌晨公布了落款日期为11日的致歉信，称没有尽到严格审核的职责，导致不合规的内容出现在网上，公司已采取措施对不合规图片全部下线处理，并根据相关法律法规自愿关闭网站开展整改，严格遵守相关法律法规，自觉接受社会及网民监督。

早间，视觉中国公告称，天津市互联网信息办公室依法约谈公司网站负责人，责令公司网站全面彻底整改并在此期间暂时关闭网站。公司正在根据相关法律法规并配合监管部门的要求进行彻底整改，加强管理制度建设，提升内容审核的质量，坚决避免类似情况再次发生。

与此同时，小编发现，全景网也已经打不开了，尚不清楚是否与视觉中国关闭有关。

综合第一财经、人民日报等