京东欲将五星电器收入囊中 被曝已尽职调查两月

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家电

业正在迎来新一轮整合。

近日，有消息称，京东或将把五星电器纳入囊中，双方已有实质性接触，且京东已派团队进驻五星电器进行全面调查。

有知情人士对《证券日报》记者透露：“京东团队对五星电器的尽职调查有近两个月的时间，已进入尾声，或很快就会有结果。此次，京东主要看中五星电器在三四线以下市场的网点等资源。”

对于此次并购，京东方面表示暂不便透露，而五星电器相关人士也不予置评。

不过，五星电器相关负责人对《证券日报》记者表示：“五星电器与京东已经进行了密切的合作，在品牌、流量、技术和运营等方面都进行了融合，并且有部分实体门店已经落地，双方正在共同对新零售模式进行探索。”

她透露：“五星电器也在寻求不断做大，一直有意向进行并购，目标为区域连锁企业。五星电器将在更多渠道进一步渗透。”

京东扩张线下羽翼

锁定五星电器

京东与五星电器的“情愫”早在一年前就已萌芽。

虽然双方的资本联姻尚在探索阶段，但通过去年一年的运作，如今两者已在业务、技术、运营等层面完成了深度融合。

京东和五星电器自2017年就开始牵手，并实现了跨渠道和跨品类的全面合作，在全国多地开设京东五星电器无界零售体验店，且双方已将这一模式在实体门店进行了快速复制，在洛阳、杭州、苏州、福州等地开了20家门店，其他区域省市的开店计划也在进行中。

与一家拥有大量线下实体门店等资源的零售企业合作，让京东尝到甜头。京东集团高级副总裁、京东商城电子文娱事业群总裁闫小兵表示，去年“双11”期间，五星电器线下50多家旗舰店与京东联动，客流量大增，销售额环比增200%。

据知情人士透露，在对五星电器的收购中，京东也面临多个竞争者。不过，双方在去年达成的合作，为此次“联姻”奠定基础。“在京东与五星电器达成合作之际，双方已在筹划收购事宜，但价格始终未谈拢。而如今事情有了突破性进展，如果顺利，或将很快有结果。”

那么，是什么吸引两方走到一块呢？近年来，面对线上红利的渐失，京东大力布局线下，需要尽快丰满自己在线下和乡镇渠道的羽翼，其看上了在区域市场布局多年的五星电器庞大的销售网络和店面资源。

“目前，五星电器的网点主要在二到四线城市，在华东地区布局较早，且有强劲实力。仅在江苏，五星电器在连锁市场的份额占比就达40%，其网点从省会一直覆盖到镇，在安徽和浙江的覆盖力也较强，在河南、四川、云南等西南地区的省份这几年也快速崛起和发展，其网点扩张战略是以省会为中心向周边布局。”知情人士表示。

据了解，目前，五星电器在江苏、浙江等七个省份有超220家线下连锁卖场。

业内观察人士丁少将对《证券日报》记者表示：“五星在区域市场有一定品牌影响力，有固定用户群，这是其优势。但京东如果仅通过加盟店等方式与其合作，存在一定的不可控性，发展直营店的成本效率又不高，若京东直接收购一个成熟的线下品牌，则有利于其全渠道立体的布局，高效率地拓展线下市场。”

不过，目前此笔交易仍存在不确定性。“京东与五星电器股东就收购事宜谈判了较长的时间，除了价格问题，还涉及大股东佳源创盛、中信信托及现有经营管理团队的利益，且五星电器本身也有着极大的野心，不断地寻求扩张机会，这给京东的收购增加难度。”上述知情人士称。

五星电器不满现状

意欲做大

而五星电器也需要借助京东的品牌、流量等效应，快速实现互联网转型和扩张。

五星电器原本隶属于百思买集团。2006年，百思买通过收购江苏五星电器的大部分股份进入中国零售市场，8年后，百思买再次宣布将旗下五星电器业务出售给佳源集团。

在同一年，五星电器发布未来五年战略规划：未来5年内各业态门店总数将达到850家以上，实体店销售规模将增长三倍。也就是说，到2019年五星电器要达到400亿元的销售规模。

五星电器的做大野心从未泯灭。五星电器内部人士向《证券日报》记者透露：“在门店上，公司的目标是希望到2025年实现4000家店面规模，通过扩张‘万镇通’加盟店大力发展乡镇店，模式将是自营与深入到乡镇的加盟结合的方式。目前，公司还正在开发预计年销售达800亿元的20座佳源五星广场。”

她透露：“公司对同行或者异业的合作都是开放的态度，目前已经与家电上游家装企业、京东等零售渠道企业建立广泛合作。五星电器要不断做大，也一直有意向在区域连锁渠道中寻求并购机会。目前已接触过一些目标企业。”

不过，在业内人士看来，五星电器一直有造“泛家电”生态的想法，正在加快扩张步伐，而其未必会轻易让出核心资源，同时五星电器有大量正在开发的项目存在不可预估性，这将在京东的收购中为五星电器增加谈判资本。

零售渠道风云突变

悄然变革

京东与五星电器的联合，是家电零售渠道变革与重组的一个缩影。

当下，电商红利的消失，网店用户引流成本激增，线上增长遭遇天花板，而线下实体店也迟迟没有找到破题之路，零售行业迎来一轮变革和重组。

互联网零售企业开始在线下寻找突破口，大肆扩张。过去两年间，京东家电业务加大了线下的扩张速度，网点在四五级市场也实现了覆盖；而一直坚守线下的五星电器等实体零售企业，也试图在线上寻找增量，加快引入互联网合作方，以实现资源互补。

“线上互联网流量的红利已经消耗殆尽，下一步的机会在三四级市场，而在这个时期，在三四线以下市场拥有众多线下实体门店的零售企业的优势就凸显出来，零售业内‘大鱼吃小鱼’、结盟合作、并购会增多。目前，无论是国美、苏宁还是以线上渠道为主体的京东，都在以线下线上融合发展为趋势，积极布局和扩张线下，但如此传统的零售线下市场也将受到进一步挤压。”丁少将认为。

拥有巨大线下资源的苏宁易购，在过去4年里处于转型变革的攻坚阶段，其扣非后的主营业务利润也处在亏损通道中。苏宁易购的财报显示，最近几年苏宁易购9成以上的营业收入，主要来自于3C家电、数码IT等传统主业的零售。

业内分析人士认为：“最近几年里，苏宁的营业收入快速增长，主要还是来自传统业务战线从线下实体店向线上网店扩张后，带来的销售网点增加带动营收规模增长。”

而国美也在今年迎来转型的重要一年，加快推动新业务发展和渠道下沉。

“三至六线消费市场的消费能力提升，已经成为行业的共识，市场规模增长也远远高于一线城市，随着城镇化的加速，这个市场未来会越来越大。国美正在加快县域店+新零售店扩张，以实现更全的渠道扩张。”国美内部人士表示。

他透露：“目前我们正通过县域店+新零售店的形式进行三至六线市场扩张，2019年计划开设县域店和新零售店合计约700家。而对于县域店，国美主要采取自营模式。新零售店方面，国美正通过加盟的形式，整合四五线市场的夫妻店，通过国美供应链体系向新零售店赋能，加速渠道和网点在乡镇市场覆盖。”

业内人士认为：“市场竞争和格局的转变，迫使企业进行从内到外的变革。在这一过程中，实体零售价值正被重估。目前，电商平台都在积极与实体零售合作，一方面是线上流量红利见顶，另一方面是中国消费者的主要消费场景依旧是线下，线下实体零售呈现出新的价值。”