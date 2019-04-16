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摘要

【5万人围观 降价1亿元 贾跃亭的楼还是没卖出去】15日上午10点，乐视控股持有的北京财富时代置业有限公司的股权(即北京世贸工三)在阿里拍卖平台再次流拍。这是今年以来，北京世茂工三第二次遭遇流拍。（每日经济新闻）

15日上午10点，乐视控股持有的北京财富时代置业有限公司的股权(即北京世贸工三)在阿里拍卖平台再次流拍。这是今年以来，北京世茂工三第二次遭遇流拍。

小编了解到，这栋楼也是贾跃亭旗下被认为至今还尚具价值的资产。

图片来源：高德地图

阿里拍卖平台显示，该资产的处置单位是北京市第三中级人民法院，保证金为1.09亿元，加价幅度为10万元。评估价约为32.89亿元，此次起拍价为21.87亿元，较第一次的23.02亿元起拍价降低了1.15亿。

该拍卖共有五万余次围观，1人报名。根据拍卖规则，报名即意味着交纳了1.09亿元保证金。

但缴纳了保证金的这个人并未出价导致流拍，按照阿里拍卖的规则，拍卖未成交的(即流拍的)，竞买人的保证金在拍卖活动结束后即时解冻，保证金冻结期间不计利息。

楼虽然没有卖出去，贾跃亭的其他资产依然在被处置中。15日晚间，根据乐视网公告梳理发现，4月5日-12日，贾跃亭持股减少约867万股。乐视网公告称，贾跃亭先生方面此前邮件回复，其被司法处置股票用于偿还债务。小编注意到，以乐视网这几个交易日平均价格2.63元/股计算，贾跃亭减持的市值2280万元左右。

曾花近30亿元收购

资料显示，世茂工三总占地面积近4万平方米，其中建设用地面积近3万平方米，总建筑面积为21.2万平方米，标准层面积为1850平方米，包括商业、产权式酒店、智能写字楼等业态。

天眼查显示，北京财富时代置业由乐视控股(北京)有限公司100%持股，实际控制人为贾跃亭。2017年至今，北京财富时代置业有限公司已经出现27条股权冻结信息，被执行人即乐视。

两年多前这宗近30亿元的收购，让乐视跨界房地产迎来高光时刻。

2016年5月4日，《新财富500富人榜》出炉，贾跃亭家族以640亿元财富并列第八。5月16日，乐视分别斥资29.2亿元、0.52亿元，收购北京财富时代置业及世茂商管公司持有的北京百鼎新世纪商业管理有限公司100%股权(两家公司持有世茂工三项目的完整权益)，以总价29.72亿元将世茂工三收入囊中。彼时世茂股份表示：“通过出售部分培育成熟的商业地产，进一步优化公司商业资产结构，实现商业地产的资本增值。”其预估交易产生的收益约7亿元。

2016年9月，乐视团队开始全面接管世茂工三。根据最初的规划，世茂工三将被打造成拥有乐视生态世界、产品展示等功能体的项目。

对应这一规划，也以为有了乐视这座靠山，当年年底，商场内原计划商户被大部分清除，因此有的商户到期并未续签，商场也没有同意部分商户的降租金意向。而对一些经营不善、交不起租金的商户，商场也愿意提前解约。

但仅仅过了2个月，一场由拖欠供应商款项引发的危机便悄然而至，此前的美好规划也随之搁浅，留给世茂工三的，是一种“繁华之内，与我无关”的尴尬。而身陷泥淖的乐视也第一时间盯上了这宗尚未捂热的优质商业地块，开始各方寻找买家接盘。

在评估报告还显示，2016年8月，朝阳区工人体育场北路13号院3号楼就已经被抵押给了中信银行总行营业部，主债权数17.5亿元，债务履行期限7年。也就是说，在以近30亿元拿下世茂工三股权后不到3个月，乐视就把这部分股权全部质押给了中信银行，回笼资金17.5亿元。

此外，2017年7月，朝阳区工人体育场13号院5幢被抵押给了山西尧信融资再担保有限公司，主债权数3亿元，债务履行期限2017年1月16日~2017年8月12日。

贾跃亭还在美国专心“造车”

目前，贾跃亭和他的法拉第未来(Faraday Future)在美国专心“造车”。

3月25日，互联网游戏公司第九城市(以下简称九城)公告称，已经通过子公司与美国加州的法拉第未来公司签订协议，双方共同建立合资公司，在中国制造、营销及运营电动车。

根据协议内容，九城将向合资公司注资最高达6亿美元，但在美上市的九城，在签订协议时候，总市值才1.02亿美元。此外，根据2018年中报数据，九城报告期内总营收才200万美元，同比大幅下滑了33.63%，净利润更是为亏损1100万美元。

据镁刻地产此前报道，接近FF的内部人士表示，6亿美元并不一定由九城一家公司进行投入，九城在后期将联合其他投行一起向合资公司注资。

就算贾跃亭造车成功，投资者们也不要对乐视网的股价抱有太大希望。乐视网在15日发布的风险提示性公告中表示，

公司对Faraday Future长远战略规划、未来生产及销售情况不知情，亦不直接或间接持有Faraday Future任何权益，且与Faraday Future无股权关系或任何合作关系；公司目前无法确认Faraday Future的资金来源与公司关联方应收款项或贾跃亭先生未履约的相关承诺借款是否存在直接或间接关系。

上述公告还表示，

截至2018年9月30日，上市公司合并报表范围内应付票据及应付账款51.91亿元，主要为应付供应商及服务商欠款。公司一直持续努力与供应商等债权人就债务展期、偿还方案谈判，为公司生产经营创造条件。

截至2018年9月30日，上市公司合并报表范围内长短期借款共24.69亿元，其他应付款及一年内到期非流动负债共23.86亿元，其他流动负债27.43亿元，主要为金融机构借款等有息负债。

（文章来源：每日经济新闻）