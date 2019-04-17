小红书全面下线涉烟草软文

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昨天，北京青年报刊发《小红书APP现9.5万篇涉烟软文》，引发社会关注。尽管国家明令禁止，但互联网烟草广告仍大量存在且更加隐蔽。其中，仅小红书一款APP上，就出现了9.5万篇涉烟类的“种草”软文。小红书就报道中所提到的问题接受北京青年报记者采访时表示，反对任何形式传播烟草，并已经下线了所有提及烟草的笔记。

回顾：小红书现9万多条烟草软文

《互联网广告管理暂行办法》中明确规定，禁止利用互联网发布烟草的广告。但随着互联网行业的迅猛发展以及互联网传播方式的变化，烟草的网络营销仍大量存在。值得注意的是，与传统广告形式相比，互联网平台上的烟草营销信息更多使用软性植入的方式，有更强的隐蔽性。

4月15日，北京市疾控中心发布2018年中国互联网烟草营销数据监测结果，青少年用户众多、监管相对缺位的互联网平台，成为烟草营销的重灾区。此外，一些以女性用户为主、原本用于“生活方式分享”和“种草”的APP中，出现了许多烟草营销文章，通过软性传播实现“广告”目的，并且主要推广“适合女性的烟”。

在一款名为“小红书”的APP上，输入“烟”字进行搜索，页面提示有9.5万条“笔记”，排名第二的关键词是“女士”，排名第三的是“女烟”。这些文章多是以“测评”“体验报告”等方式展示的烟草信息，而这种看起来不像广告的“种草”，反而更吸引了不少读者的关注。

进展：小红书下线全部涉烟草软文

报道刊发后，引发网友热议，并成为热门话题。不少网友留言表示，“虽然我也抽烟，但我觉得不能引导别人学抽烟”“小红书应该承担起社会责任，毕竟这个APP的消费群体有很大一部分是没有太强辨识能力的青少年”“网络平台应该再次加强管理和监控”……

昨日下午，小红书就报道问题接受了北青报记者采访，回复中表示，小红书反对任何形式来传播烟草，在第一时间核查所有相关信息，并已经下线了所有提及烟草的笔记。随后，北青报记者再次在小红书APP上搜索“烟”、“女士烟”、“抽烟”等关键词时发现，已屏蔽了相关文章。但也有网友反映，搜索拼音“电子yan”等词汇仍然会出现少量的涉烟草文章。

此外，小红书还表示，接下来还会采取一些措施来引导。比如上线关于戒烟的话题盒，鼓励和引导戒烟的生活方式。

延伸：新“口味”去不掉烟草本质

在此次公布的《中国互联网烟草营销数据监测报告》中可以看到，“爆珠”一词的热度正在急速上升，在微博等11个互联网平台中排名第四，仅次于“吸烟”、“抽烟”和某烟草品牌。

北青报记者了解到，所谓“爆珠”烟，是通过某种装置，让烟草达到增香的目的。北京市疾控中心表示，“爆珠烟充其量就是增加了口感，对于烟草中的有害物质，并不会减少”。同时，爆珠烟还存在食品安全风险、虚假宣传风险和诱导吸烟风险等多重问题。