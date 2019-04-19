中华PE:

摘要

【拿着星巴克的分红投资瑞幸？全球最大资管公司“脚踏两只船”】商场如战场，瞬息万变。就在本月初，瑞幸还通过“设备融资租赁”手段，将咖啡机等物品抵押借债4500万元。4月18日，瑞幸就迎来一笔巨大的融资，成功“续命”。（每日经济新闻）

商场如战场，瞬息万变。

就在本月初，瑞幸还通过“设备融资租赁”手段，将咖啡机等物品抵押借债4500万元。4月18日，瑞幸就迎来一笔巨大的融资，成功“续命”。

据报道，瑞幸近日从星巴克最大主动投资者、全球最大资管公司(管理资产超过6.5万亿美元)——贝莱德(BlackRock)等投资者处筹集了1.5亿美元资金。瑞幸咖啡的投后估值达到了29亿美元，较去年12月的估值增加了7亿美元。

北京时间本周四，瑞幸在一份声明中表示，这笔投资中有1.25亿美元(约合8.4亿元)来自贝莱德管理的一只私募股权基金。然而，瑞幸并未透露此轮募集的资金用途。

瑞幸今年计划门店数超星巴克

除了新进的贝莱德外，瑞幸咖啡已经拥有新加坡主权财富基金和中金公司等投资者的支持。

有媒体在今年2月份还曾报道称，瑞幸已邀请包括瑞信在内的三家投行参与其今年在美IPO的筹备工作。消息人士上月还表示，瑞幸董事长还向高盛和摩根士丹利等投行寻求至少2亿美元的贷款。

媒体报道中称，目前瑞幸的高速增长是建立在线上销售和折扣销售的基础上，瑞幸还表示其计划今年每月开设200-300家实体店，并在年内达到全国门店总数约4500家，取代星巴克成为中国最大的咖啡连锁店。

据星巴克2018财年年报，截止2018年9月30日，星巴克在中国拥有3521家门店。但英国《金融时报》报道中称，与星巴克不同的是，瑞幸的许多门店并没有座位，这也使得瑞幸能够更快地扩张。

图片来源：星巴克年报

瑞幸咖啡联合创始人、高级副总裁郭谨一去年在接受《金融时报》采访时表示，瑞幸并不关注短期内的盈利能力，公司将继续向新客户提供大幅折扣，并试图从老牌咖啡企业那里获得市场份额。

每日经济新闻记者注意到，此次是瑞幸咖啡拿到的第三笔融资。此前三次分别为：

2018年4月15日，瑞幸宣布完成了数千万元的天使轮融资；

2018年7月11日，瑞幸宣布完成了2亿美元的A轮融资；

2018年12月12日，瑞幸宣布完成2亿美元的B轮融资。

贝莱德：星巴克最大的主动投资人

上线茶饮系列产品后的第8天，瑞幸咖啡宣布完成1.5亿美元B+轮融资。但更值得注意的是，此次领投的是星巴克股东贝莱德。在业内人士看来，瑞幸咖啡想要持续发展必须回归到盈利这个核心问题上来。

那么，这次贝莱德投资1.25亿美元投资瑞幸，背后又有着怎样的故事？

每日经济新闻记者注意到，贝莱德正是全球最大咖啡连锁星巴克的最大主动投资人，星巴克总股本为12.4亿股，贝莱德共持有星巴克约9037万股，占星巴克总股本7%，为其最大主动投资者及第二大机构股东(第一名为先锋集团)。

按照星巴克4月17日周三的收盘价计算，贝莱德持有星巴克股票总市值达61.4亿美元。

此外，今年2月的分红中，星巴克每股分红0.36美元，也就是说，贝莱德此次直接从星巴克获得红利约3253万美元。

图片来源：纳斯达克官网

对于贝莱德的这笔投资，业内有观点认为，瑞幸拿到这笔钱倒在其次，更重要的是获得美国主流投资者背书。不可否认的是，瑞幸还在不断烧钱，并且还没有盈利时间表，这是公众对瑞幸的普遍认知。但如今看来，并没有赚钱的瑞幸咖啡在投资者，尤其美国投资者的视野中越来越活跃。

中国咖啡消费市场空间大

据金融求职与培训服务商CareerIn披露的瑞幸咖啡B轮融资商业计划书显示，2018年前三个季度，瑞幸咖啡累计销售收入3.75亿元，毛利润为-4.33亿元，毛利率为-115.5%，净亏损达8.57亿元。

面对巨额亏损，瑞幸咖啡并没有为了及时止损而关闭一些经营不善、不盈利的门店，而是继续选择扩张和补贴。咖啡行业毛利率一般在50%左右，最高可达80%，星巴克毛利率就连续5年超50%。

每日经济新闻记者注意到，瑞幸此前因处于品牌建设期，大幅度降低咖啡单杯售价和维持门店扩张以吸引消费者，保持会员粘性。在人数基础提升后，瑞幸咖啡现已开始降低补贴政策，提升盈利预期。

瑞幸咖啡APP用户城市级别分布(图片来源：建投纺服零售)

瑞幸咖啡发布的2019年的三大战略目标中包括要在门店和销售杯量全面超越星巴克，成为中国最大的连锁咖啡品牌。而4月10日，瑞幸咖啡又正式上线了茶饮系列产品——小鹿茶，此举被业内解读为与瑞幸咖啡冲刺今年目标的重要举措。

有意思的是，面对中国本土企业的竞争，星巴克一向采取不表态、不回应、不反击的策略，不过最近星巴克的动作也频繁了起来。2018年8月，星巴克联手阿里巴巴，不仅局限于外卖业务，阿里巴巴将会为星巴克提供多方位的数字营运支持。

瑞幸与星巴克的激烈竞争，都是因为看好中国咖啡消费市场的前景。

有数据显示，我国每人年均咖啡消费杯数还在个位数徘徊，与发达国家动辄200杯至400杯的水平相去甚远。这样的落差既显示出我国传统茶文化的巨大影响力，也预示着咖啡消费市场的巨大潜力。

咖啡是很能获得忠诚度的饮品，习惯一旦养成，往往相伴一生；我国的“90后”“00后”中不少是“嗅着咖啡香长大”的，习惯养成已经完成。从这个角度上说，押注中国咖啡市场没有错。

据高盛发布的专项报告显示，瑞幸咖啡虽然进入市场较晚，但是已成为中国咖啡连锁品牌中线下店铺数量第二多的品牌，仅次于星巴克，并且单杯均价在市场份额排名前5的咖啡品牌里是最低的；与星巴克相比，瑞幸咖啡的消费群体更加年轻，24岁以下消费者占比高达48%；且瑞幸咖啡线下门店集中在商业办公区。

（文章来源：每日经济新闻）