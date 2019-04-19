顺丰优选“大撤退” 将关闭多个城市线下门店

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4月19日消息，顺丰旗下的社区生鲜超市品牌“顺风优选”将在全国范围内关闭线下门店。

目前，上海的门店已全部关闭，武汉、青岛、成都等地的门店也在清仓中。被保留下来的，只有靠近深圳大本营的华南地区和首都北京的部门门店。

对于关闭门店的原因，顺丰优选方面表示，是为了集中资源提升门店服务能力及客户体验。后续将通过加大华南及北京地区的投入，加速新业态门店推广复制，扩大华南市场规模及城市布局密度。

顺丰优选成立于2012年5月，是顺丰速运集团集线上电商平台与线下社区门店于一体的平台，商品覆盖生鲜、休闲食品、酒水饮料、营养保健、粮油副食等品类。

据腾讯《一线》的报道指出，过去一段时间，顺丰商业（包括顺丰优选、“顺丰家”门店）仍在通过关闭门店和裁员的方式来收缩战线，减少亏损。公开信息显示，顺丰商业板块从2013-2015年三年时间亏损总额超过16亿元，目前已经被剥离出上市公司。

对于顺丰优选未来的规划，顺丰优选方面表示，未来顺丰优选将重心放在拓展标准社区店，用于服务社区消费者的一日三餐。