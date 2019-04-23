郭广昌：股市3200点我们该贪婪点的时候却很恐惧

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由中国企业家俱乐部主办的“2019中国绿公司年会”于4月22日-24日在甘肃省敦煌市举行。

复星集团董事长郭广昌今日表示，股市6000点的时候，我们该保守的时候却很贪婪，股市3200点的时候我们该贪婪点的时候却很恐惧。

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杨德龙：牛市已经启动 现在处于在犹豫中上涨的阶段

周一，由于权重股下跌，导致大盘出现一定的回调，而题材股和小盘股则出现较好的表现。事实上，周末市场迎来众多利好的消息，如中金所放松股指期货的限制，让股指期货恢复常态化交易，监管的措施逐步实施。这有利于提振市场的信心，同时会吸引一些做绝对收益的资金加仓现货。

政策面，4月19日，中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署当前经济工作。对于一季度经济表现整体来看是好于预期的。一季度我国GDP增长6.4%，提前触底回升，而3月份规模以上工业增加值同比实际增长8.5%，创下四年多的最高水平。一季度全国居民人均可支配收入同比实际增长6.8%，好于预期。一季度经济回升主要得益于我国一系列的重大政策的出台和实施。例如大幅的减税降费扩大有效投资，促进居民消费等措施。特别是大规模的减税降费的政策出台和落地，表明决策层的决心，这对于今年经济整体的走势都会形成正面的影响。

会议在充分肯定成绩的同时，提出要保持清醒，经济运行仍然存在不少的困难和问题。外部经济环境总体趋减，国内经济存在下行的压力，要居安思危。根据国际货币基金组织4月初发布的世界经济展望报告来看，2019年全球经济增长预期下调到3.3%，比今年1月公布的预期低0.2个百分点。发达国家发达经济体的经济增速预期值普遍下调，美国下调0.2个百分点；欧元区下调至1.3%，唯独上调中国的经济增速。这一方面表明中国经济增长被外界所看好，但另一方面意味着中国面临的外需不足的局面。

我国经济转型继续推进，会议提出要继续进行金融供给侧结构性改革，着力解决民营企业小微企业融资难融资贵的问题，这些都有利于支持中小企业的发展。在货币政策方面，保持松紧适度。这一方面表明货币政策不会大水漫灌，但另一方面也表明不会过度收紧，会保持它流动性的合理充裕。

在房地产政策方面再次提出房子是用来住的，不是用来炒的。落实好一城一策，因城施策，政府主体责任的长效调控机制。房地产的调控方面并没有放松。房地产调控导致二手房的成交量大幅下降，加上房价已经高企，未来的投资楼市的预期回报率下降，因此这会吸引居民财富从楼市中转出，寻找新的投资机会。而股市作为流动性最好的市场，有望吸引这部分居民的财富，给资本市场带来大幅发展的机会。而对资本市场的定位，中央提高到前所未有的高度，且资本市场是我国核心竞争力的重要组成部分。

现在投资者对于A股市场投资价值的认可度越来越高，包括外资以及国内的机构和散户投资者。今年市场的信心得到有效的提振。我认为在3500点之下，市场都属于填坑行情。由于对于贸易摩擦以及股权质押风险担忧，股市从去年1月份3500点附近下探一千点。当前反弹属于“填坑”行情，还不到估值产生泡沫的时候。当然市场的进一步上涨可能还需要更多的一些利好消息的刺激。

从外资来看，外资流入A股的趋势越来越明显，将来会有越来越多的海外中长期资金流入到A股。当然外资投资A股的逻辑是A股整体的估值在全球资本市场处于低端，特别是沪深300的市盈率仅仅12倍，远低于道琼斯指数等国外指数的市盈率。另一方面外资对于中国经济的发展前景普遍看好。第三是A股市场逐步国际化，A股市场的资金流进流出的通道被完全打通。A股先后被纳入MSCI新兴市场指数、富时罗素国际指数以及标普道琼斯指数等三大国际指数体系之后，外资对A股的配置需求在大量的增加，因此外资流入A股的趋势是不会改变的。虽然短期之内有一些外资，在短期市场上涨之后出现获利结，但是长期来看，外资对于A股的配置价值以配置需求依然在逐步提升。

现在市场确认牛市已经启动。当然牛市启动的之后，市场的分歧依然存在，这正是牛市处在初级阶段的一个特征。牛市总是在绝望中产生，在犹豫中上涨，而在疯狂中灭亡。现在正是处于在犹豫中上涨的阶段。

从投资理念来看，我一直坚定地建议大家坚持价值投资。巴菲特是价值投资成功使用的典范。价值投资从核心来看只有两点，第一你所投资的公司一定要有价值，属于好公司。例如我提出来的白龙马股，即白马+行业龙头。另一方面是你买的价格要有一定的安全边际。当然相对于第二点来说，第一点更加关键，一定要投资一些好公司，做好公司的股东，而不是去炒题材或者炒一些垃圾股。

价值投资知易行难，很多投资者都希望做到价值投资，但是往往忍耐不住寂寞。明明有很多白龙马股可以配置，但是由于担心价格高，或者是担心涨得慢而去追题材，追概念，最后导致伤痕累累。战胜人的贪婪和恐惧的本性，才能够真正做到价值投资。约翰·邓普顿说过，“在其他人绝望地卖出时买进，在其他人贪婪吸纳时卖出，注定需要非凡的坚韧，但会创造巨大的回报。”

（文章来源：第一财经）