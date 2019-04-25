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摘要

【社保资金罕见连续减仓可转债 基金券商单月狂揽百亿元】最新数据显示，追求绝对收益的社保资金正在连续减持可转债。虽然基金、券商资管等机构大举买入，总金额数十倍于社保资金减持量，但不少市场人士认为，此次社保减持信号意义颇强，转债高波动阶段正在到来。

最新数据显示，追求绝对收益的社保资金正在连续减持可转债。虽然基金、券商资管等机构大举买入，总金额数十倍于社保资金减持量，但不少市场人士认为，此次社保减持信号意义颇强，转债高波动阶段正在到来。

沪市可转债最新持仓数据显示，社保资金已经连续两个月减仓可转债。继2月持券总额小幅回落后，3月份再度减少4亿元仓位，无论是持有金额还是持有比例都呈现下滑态势。

江海证券分析师王文欢表示，社保资金在转债市场的一举一动有很强的前瞻性，其去年成功抄底转债抢尽了风头，且收益颇丰。因此，此次社保连续减持转债信号意义颇大。

不仅如此，社保资金也是可转债发行改革以来增持最坚决的机构力量。过去一年，社保资金增持可转债资金总额超过50亿元，成为弱市中的“抄底”代表。

一家券商资管负责人表示，可转债市场去年最悲观时有不少低于90元的个券，到了今年3月份已经很难找到低于面值的个券了。如此火爆的市场中，社保资金连续减持，虽然幅度不大，但令人浮想联翩。

不过，市场上也有不同看法。“经历了2019年行情的大幅上行，社保资金盈利早已超越目标，减持属于正常现象。另外，社保资金不仅本身可以投资，还有诸多委托投资项目，因此减持也并非不看好市场。”一家私募人士表示。

也有观点认为，社保资金的影响力在减弱。可转债规模正在逐步扩大，目前流通市值已经超越了3000亿元，社保资金沪市累计持仓不过70亿元。3月沪市持仓数据显示，可转债市场大约增加了439亿元资金。其中企业法人增加322亿元，基金增持31亿元，券商自营增持近40亿元，保险和年金增持皆超过19亿元。扣除社保资金和QFII减持外，基金等机构单月增持金额合计超过100亿元，成为可转债市场的绝对主力军，规模远超社保资金。

步入4月份后，市场走势似乎也验证了社保资金的前瞻性。4月8日，中证可转债指数便先于大盘见顶，并在此后震荡下行。在个券方面，转债走势明显落后于正股。

兴业证券左大勇表示，受益于3月PMI数据超预期，主要股指在4月初均有所表现，尽管随后市场重回震荡，但股市已经上了一个台阶。相比而言，转债指数的走势则不太相同，大有走出“N”型的态势。转债的相对弱势表现为转股溢价率的明显压缩。在4月8日转债指数的高点出现后，中证转债指数下跌的过程中整体转股溢价率压缩，出现“主动降估值”，这在股市震荡偏强的氛围中，是相对少见的情形。

（文章来源：上海证券报）