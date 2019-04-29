金融圈炸了！金诚集团崩塌 80后老板被抓 警方确认：涉非法集资！

中华PE:

凭借“一只小龙虾撬起一个特色小镇”的

(01462.HK)母公司金诚财富集团有限公司(下称“金诚集团”)，在一年前的兑付危机爆发后，终究跌落神坛。



4月28日晚间，杭州市公安局拱墅区分局通报，根据浙江证监局移送线索及群众报案，对金诚集团涉嫌非法集资进行立案侦查，“28日，对金诚集团实际控制人韦某(男，38岁)及相关涉案人员采取刑事强制措施。”

28日下午17时，21世纪经济报道记者赶赴位于杭州拱墅区登云路43号的金诚大厦，一楼守着四五位安保人员，接近下班时间，不少金诚员工正忙碌搬离办公室的个人用品，据多位员工表示，他们也是“今天上班后突然接到消息。”

此外，一位协助警方办案的搜查人员透露，“目前抓了30多个人，案件还在侦查中，和案件相关的资料需要现场封锁”。

十年“蒙眼狂奔”

金诚集团成立于2008年，最初以地方债融资起家，2014年转向特色小镇项目，在短短两年时间内，一度风生水起。

对外推介中，金诚集团宣称在2015年7月22日到2016年8月22日，拿下了35个新型城镇化项目，签约总投资额1800亿元。截至2017年9月，拥有59个特色小镇项目，如盱眙龙虾小镇、无锡人鱼小镇、张家界天门仙境小镇等，涵盖浙江、 江苏、湖南、贵州、福建、江西、湖北、河南、安徽、吉林十省，“政府项目签约量超过5700亿元”。

此外，金诚集团拥有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家备案私募基金管理人，1家基金销售公司金观诚，此外，拥有港股金诚控股(01462.HK)及新三板太悦健康(832227.OC)、丽晶光电(831777.OC)，多伦多交易所上市公司D-BOX和韩国创业板上市公司Fantagio等5家公众公司。

小镇幻影破灭？

不过，“蒙眼狂奔”十年后，金诚集团在2018年遭遇转折点。

2018年5月，浙江证监局开展私募专项检查，金诚集团旗下5家私募公司拒绝配合检查工作，随后，浙江证监局三次对其旗下基金销售公司金观诚下达暂停6个月基金销售业务的通知。

而金诚的特色小镇项目，对外宣传“政府项目签约量超过5700亿元”，此前，金诚新城镇集团副总裁叶恒接受21世纪经济报道记者采访时称，5700亿元仅为“所有战略框架协议的合计数字，目前实际操作中也就几百亿规模。”

此外，金诚集团还被市场质疑通过旗下私募机构发售产品，涉嫌自融和资金池等现象。

21世纪经济报道记者不完全统计，金诚集团旗下7家私募机构合计发行了351只私募产品，但是部分短期基金并不表明具体投向标的，而是注明投向金诚集团旗下私募基金管理人发行的以及浙江金观诚财富代销的中、低风险私募基金产品。

相比之下，金诚集团推介的部分特色小镇项目给出7%-10.5%的年化率，但是部分项目融资期限却仅为12个月或24个月。

有业内人士分析认为，“估计有资金池，涉及资金错配，相当于24个月到期之后，再去找新的项目去续，不仅涉及自融自担，而且涉及借新还旧。”

而募集资金的终端——特色小镇项目的建设情况也不容乐观。

有媒体报道指出，59个小镇项目实际上绝大多数处于建设或签约阶段，而处于建设阶段的项目中，由于各种原因，多个项目早已终止、签约方退出或处于停摆状态。

仅以浙江为例，金诚覆盖了湖州亚运小镇、遂昌农村电商创业小镇、金华磐安石坑里安居项目等PPP项目。

在2018年6月和9月的两次走访中，21世纪经济报道记者发现，位于丽水遂昌县上江竹炭园区的遂昌电商小镇，在开工典礼一年半以后，仍处于停摆状态。

目前，金诚集团的官方微信更新停留在五天前(4月23日)。

据官微最新数据，经审计后金诚集团总资产规模202.76亿元，负债103.08亿元，净资产总额98.99亿元，资产负债率50.84%。与之相关的现有所有存续基金总份额为157亿元，包括所有代销、管理的债权、股权和其他类型基金份额。

（文章来源：21世纪经济报道）