2136家企业高管薪酬上涨 近300位高管“零”年薪

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随着年报披露渐近尾声，上市公司高管2018年薪酬数据出炉。截至4月29日晚8点，在约3400家披露了2018年年报的上市公司中，24690名上市公司高管获取薪酬合计超过255.6亿元。2187家上市公司高管整体薪酬同比上涨，约占目前公布年报公司的65%。2018年行业分化加剧，哪些行业公司高管薪资逆势上扬，哪些高管紧缩薪酬与上市公司共克时艰？中国证券报记者从行业薪酬总额、高管年薪均值、董事年薪均值等维度，梳理统计了2018年上市公司高管的收成情况。

2136家企业高管薪酬上涨

中国证券报记者通过统计数据发现，当前28个申万一级行业中，13个行业的年度报酬总额呈增长态势，15个行业同比下滑。非银金融、医药生物的涨幅位居各行业之首，薪酬总额分别上涨1.9亿元和1.4亿元。以往连年称霸的银行业，2015年薪资总额同比大幅缩水2.1亿元，位居各行业降薪之首。

行业方面看，非银金融、银行、房地产成为高薪资水平的代表。在前三名高管报酬均值中，非银金融以894万元位列第一，银行业以609万元位列第二，第三名是房地产业，前三高管报酬均值为375万元。从年度薪酬总额来看，房地产、医药生物、化工位居前三甲，分别为12.6亿元、12亿元和11.6亿元。

从公司前三名高管的薪酬均值来看，2136家上市公司高管薪酬同比上涨。不过，有431家公司净利润或营业收入同比下滑，但高管的薪酬却在增长。德奥通航(3.15停牌，买入)董事长2014年年薪为338.5万元，2015年涨至643.26万元，增幅约90%；总经理2014年薪酬为280万元，2015年涨至502.1万元，增幅约79.32%。同期德奥通航2015年的净利润由盈利变成亏损，从2014年的盈利3313万元变为亏损2165万元。除此之外，万业企业(600641)、中捷资源(002021)、梅花生物(600873)、塔牌集团(002233)、鞍重股份(002667)和深信泰丰等6家公司也均出现净利润下滑，但总经理依旧能较大幅度提高薪酬待遇、且薪酬规模均在百万以上。

有“土豪”榜，当然也有“悲情”榜。往年薪酬领各行业之先的银行，其高管薪酬则因“限薪令”被腰斩。以五大行为例，建设银行董事长王洪章2015年薪酬为59.88万元，相较于2014年115万元的薪酬，降幅接近50%；工商银行董事长姜建清2015年薪酬为54.68万元，相较于2014年113.9万元的薪酬也是腰斩。工行行长易会满2014年薪酬为108.9万元，2015年为54.68万元，降幅同样近50%。

钟崇武稳坐“打工皇帝”

2015年上市公司薪酬最高的董事长来自遭遇寒冬的钢铁行业——方大特钢(600507)董事长钟崇武以2019.34万元薪酬排在第一位，而这已经不是其第一次问鼎年薪榜首。排在第二位的是浙江龙盛(600352)董事长兼总经理阮伟祥，2015年薪酬总额为1683.25万元。

相对而言，一向被认为“多金”的金融行业高管的个人薪酬并不是十分亮眼，仅钟崇武的年薪就是中国平安董事长马明哲的两倍多，而董事长年薪排名前十名中仅有三位来自金融行业，分别是中国平安、国金证券和新华保险(601336)，分列第三、第五和第九位。

那么，钟崇武缘何能稳坐“打工皇帝”？这要从行业大背景说起，截至目前，23家钢铁行业上市公司中，11家亏损，12家盈利，特别是重庆钢铁(601005)(2.03-3.33%，买入)以亏损59.87亿元在各行业中“一骑绝尘”。今年4月初，中国钢铁工业协会党委书记兼秘书长刘振江表示，2015年是钢铁行业效益最差的一年。会员钢铁企业主营业务连续12个月亏损，从2015年7月份开始出现严重亏损，每月亏损额都在100亿元以上。主营业务全年累计亏损超过1000亿元。

在这样的行业背景下，尽管方大特钢2015年净利下滑81.28%，刚刚超过1亿元，但方大特钢却是钢铁行业中为数不多的连续多年盈利的上市公司之一。2008年钟崇武担任南昌钢铁公司(方大特钢前身)时，公司一度亏损超过9000万元，后经过改制后，加上钟崇武的苦心经营，到2011年方大特钢实现利润9.8亿元，此时钟崇武的薪资也从2011年200万元飞涨至1516.7万元，此后钟崇武的薪资持续上涨，2014年达到顶峰，钟崇武获得2037.77万元的报酬，“打工皇帝”的称号实至名归。

对于这样的薪酬考量，方大特钢在年报中表示，公司中高层管理人员实行年薪制，强调经营团队薪酬及个人绩效与企业经营目标实现紧密关联的原则，重点依据价值创造的结果，以及价值创造过程中的表现，实现中高层管理人员的薪资、效益收入与考核结果的紧密结合。

浙江龙盛则是以化工为主的上市公司，2015年年报显示其营收下滑0.32%，而阮伟祥的年薪则从126万涨到1600万。资料显示，浙江龙盛前四大股东均为阮氏家族成员，是一家名副其实的家族企业。

高管年薪在50万以下的上市公司则有华锦股份(000059)、锌业股份(000751)、金城股份、荣信股份、奥维通信(002231)、大金重工(002487)等，其中三垒股份、鞍重股份、森远股份(300210)、科隆精化、凌钢股份(600231)、派思股份(603318)六家上市公司高管年薪仅为十几万。其中，除了科隆精化属于化工原料行业、凌钢股份属于普钢行业外，三垒股份、鞍重股份、森远股份、派思股份均属于专用机械或工程机械行业。

近300位高管“零”年薪

数据显示，有近300家上市公司董事长和总经理2015年的薪资为0，年薪低于10万的董事长也有352位。业内人士指出，部分董事长由政府官员兼任，由于纪律约束，对上市公司的名义报酬分文不取，是种体制约束；但更多的情况是上市公司董事长兼任多职或者拥有公司股权，或者在关联企业领取薪酬，不在上市公司领取名义薪酬，实际收入往往高于披露数据。还有一种情况是有些高管中途离任，因而导致报酬水平偏低。

国海证券(5.28-7.69%，买入)董事长何春梅就是一个典型的例子。其身兼数职，现任广西投资集团有限公司党委副书记，而广西投资集团有限公司是国海证券第一大股东，持有国海证券6.28亿股，占比22.34%。同时，何春梅还出任国海证券股份有限公司董事长兼总裁、党委书记；国海富兰克林基金管理有限公司董事；国海创新资本投资管理有限公司董事；广西北部湾股权交易所股份有限公司董事；国海良时期货有限公司董事。但何春梅只在广西投资集团有限公司领取报酬。

不过，也有公司确实存在高管们既没有从关联方获取收入，同时薪资水平也很低的情况，莱茵生物(002166)就是这个特例。董事长兼总经理的秦本军，尽管身兼两职，但是这并不妨碍他成为A股通过上市公司获取报酬的高管中最少的一位。2015年年报显示，秦本军仅仅获得1.81万元的报酬，平均每个月才1508元。

其实，秦本军本是莱茵生物的第一大股东，持有莱茵生物17.57%的股份，据公司最新股价计算市值计算，秦本军坐拥了7.36亿元市值的股票。

行业方面，住宿和餐饮业，居民服务、修理和其他服务业，水利、环境和公共设施管理业的高管薪酬是名副其实的垫底行业，数据显示，上述三个行业无论是前三名董事报酬均值还是前三名高管报酬均值均排在最后。而这行业的平均净利润也位列排行榜倒数第三、第五和第六，行业内平均每个公司净利润仅为1.19亿、2.06亿和2.09亿。而行业平均净利润排名最高的金融业达到了351.26亿，这也就不难解释其薪资水平排名第一的原因了。

（文章来源：中国证券报）