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摘要

【一线城市楼市“小阳春”消退？观望还是出手 先看看数据】3月开春，北京等部分一线城市楼市回暖，但从4月的统计数据看，热度有所下降。“小阳春”将如何演绎？“五一”小长假期间，中证君走访北京一些楼盘和中介机构看到，购房者热情难言高涨。（中国证券报）

3月开春，北京等部分一线城市楼市回暖，但从4月的统计数据看，热度有所下降。“小阳春”将如何演绎？“五一”小长假期间，中证君走访北京一些楼盘和中介机构看到，购房者热情难言高涨。

分析人士指出，眼下做出一线城市“小阳春”退热的判断或为时尚早，预计一线城市房地产销售增速的反弹还能持续至年中，二线城市整体成交表现将转好，三四线城市回调压力大，各城市间分化也会持续加剧。未来，房价过快上涨城市调控收紧可能性加大。

一线城市“小阳春”是否依旧？

中证君4日上午来到南四环某商业楼盘售楼处，有4组顾客正在看房。该楼盘于去年开盘，计划本月清盘，目前还剩几十套住宅尚未售出，远不及该地段前两年开盘不久便售罄的场面。为了促销，该楼盘五一期间也给出了让利优惠。“5月底前交齐40%的首付，有1%的折扣。”售楼处工作人员向中证君介绍。

在该楼盘附近的另一家售楼处，去年开盘的商业住宅也尚有数十套仍在待售，最新一期楼盘尚未开盘，该售楼处已给出优惠，“提前交150万押金，可享受1%的折扣”，售楼处工作人员向正在看房的2组顾客建议。

中指研究院发布的4月中指百城价格指数报告显示，4月份，北京、上海等十大城市(新建)住宅均价涨幅较3月收窄0.04个百分点。

中原地产首席分析师张大伟指出，部分地区房地产市场在“小阳春”带动下房价复苏上行，但房价转涨让不少潜在需求转而观望，从而出现了成交量上涨乏力的情况。

58安居客房产研究院首席分析师张波对中证君表示，4月购房者信心指数今年以来首次出现下跌，环比下跌2.4%。经纪人信心指数则维持小幅上扬，上涨0.9%。

二手房方面，张波指出，从安居客线上重点监测的67城二手房挂牌房价来看，整体环比上涨0.16%，北京二手房挂牌价格四月环比出现微下滑，由60529元/平方米降至59968元/平方米，上海出现微上涨，由49547元/平方米上涨至49576元/平方米，广州、深圳的房价也保持着平稳状况下的微涨跌。

北京某中介机构二手房销售人员对中证君表示，“近期无论是成交还是咨询都很少，比不上三月份，更无法与2017年相比。”

与此同时，贝壳研究院4月29日给出的数据显示，从北京、上海、深圳、广州四个一线城市二手房市场表现看，4月市场并没有延续“小阳春”的热度，4月，中介机构链家二手房实时交易量出现了20%-30%的环比下降。此前楼市反弹较为明显的北京4月二手房市场成交乏力，环比3月下降34%。

不过部分业内人士认为，眼下做出一线城市“小阳春”退热的判断或为时尚早。

张波称，从58安居客线上的表现来看，一线城市“小阳春”的热度还在持续。一线城市找房热度4月环比微跌0.5%，分城市来看，北京、上海的找房热度持续升温，双双突破2%，广州呈现一定程度的下滑，深圳保持相对平稳。预计一线城市的热度将维持小幅震荡、微度上扬格局，一二手房整体成交量有望好于去年同期，房价则保持相对稳定。

贝壳研究院首席市场分析师许小乐认为，北京二手房市场并非转冷，4月北京二手房成交的环比下滑是3月集中释放后的自发回落。目前刚需仍为交易主力，改善性需求链条尚未真正启动。

整体而言，天风证券认为，一线城市本轮调控时间长、力度大，2019年以来，在房贷利率下降带动下，长期压抑的刚性需求加速释放，销售增速快速反弹。参考历史规律，结合对货币政策的判断，预计一线城市房地产销售增速的反弹还能持续1个季度左右至年中。

二线城市热度提升，三四线将现分化格局

张波对中证君表示，楼市热度的提升在二线城市表现明显，二线城市整体成交量占比不断提升将成为大趋势。三四线城市则面临分化格局。

展望后市，克而瑞地产研究也认为，二线城市总体成交有望保持平稳，成交表现将转好。其中值得关注的当属各都市圈内核心城市，该机构罗列了短期内市场可能转好的明星城市，大体分为以下几类：

首先，长三角的部分城市诸如南京、杭州、合肥、苏州、宁波等城市经过了2018年的调整，市场已经逐步回归理性，供应也逐步放量，对成交有一定的刺激作用，预计这类城市的成交量会小幅转暖。

其次，珠三角核心二线城市，土拍市场热度居高不下，高溢价地块频出，成本驱动增强了购房者对后市预期，市场回暖也在意料之中。

最后，中部城市诸如重庆、武汉、成都、西安、郑州等城市因人口基数较大、城市基础配套完善，短期内市场需求依旧旺盛，热度还将持续一段时间。而沈阳、大连、济南等环渤海城市因成交低迷，库存压力相对较大，后期走势不容乐观。

此外，克而瑞地产研究表示，三四线城市回调压力大，各城市间分化也会持续加剧。

机构：一季度23城房价步入“过热”区间

二季度调控收紧可能性加大

4月25日，上海易居房地产研究院发布一季度《中国百城房价报告》。报告显示，一季度，易居研究院监测的100个城市新建商品住宅成交均价为13685元/平方米，同比上涨13.1%，相比1-2月份12.0%的涨幅，一季度涨幅有所扩大。

观察历史数据，2018年下半年开始，全国100城年初累计房价同比涨幅持续扩大。今年2月份该涨幅略有收窄，这和春节假期效应有关。到了3月份该涨幅继续扩大。尤其是3月份房地产成交行情还不错、市场预期有所调整，这也使得百城房价同比涨幅继续扩大。

报告对100个城市年初累计新建商品住宅成交均价同比涨幅进行分类，将其划分为过热、偏热、合理、偏冷和过冷5个区间。

统计显示，2019年第一季度，100个城市中有23个城市步入到“房价过热”区间，其中中山房价涨幅最大，达到61%的水平。同时，有5个城市步入到“房价过冷”区间，包括肇庆、廊坊、莆田、泉州和三亚。报告指出，客观来讲，形成房价过冷现象有很多原因，比如成交项目过多集中在郊区市场、市场交易持续下滑等。

报告判断，房价过热城市调控收紧的可能性加大。近期监管层再度强调“房子是用来住的、不是用来炒的”定位要求。这可能意味着，二季度房价上涨过快的部分城市存在调控收紧的可能。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，近期部分城市出台收紧性的调控措施。例如，西安收紧公积金提取要求、苏州土地拍卖设定限价。预计后续类似措施会增加，包括整顿房地产交易秩序。