11岁中国男孩提问巴菲特：“变老”如何帮助你做更好的投资

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北京时间5月4日晚间，伯克希尔·哈撒韦公司第54届股东周年大会正式拉开帷幕，89岁的伯克希尔·哈撒韦公司首席执行官沃伦·巴菲特(Warren Buffett)和95岁的伯克希尔·哈撒韦公司副主席查理·芒格(Charlie Munger)再度双双坐在主席台上回答股东提问。

一位11岁中国男孩在现场向巴菲特提问：“你说过你越老对人性有更多的了解，你能不能讲讲你学到了什么？对人性不同的理解如何帮助到你做更好的投资？”

巴菲特说，随着年纪越大，身体状况肯定也是慢慢不如以往了。如果自己现在去考美国SAT，可能没办法拿到自己当时20岁时的成绩，这会是让自己非常难堪的一件事情。

但巴菲特也认为，人越老，阅历就更丰富，自己慢慢可读出人性的一些东西，肯定比年轻的时候要学得更多。但在成长道路上，在学习和生活中，都吸取了很多教训，这些是不能靠读书学到的。

“我们真正通过什么去学习呢？我们有时候是必须要通过你更多的阅历、更多的积累去学习这一点。除了我所有的缺点之外，我可能没有像以前那么敏捷地做一些事情了。但我对人性的行为确实有更敏锐的观察，比25年前、30年前还要多。”巴菲特说。

芒格则提到了新加坡建国总理李光耀说过的一句话，“看看什么是行之有效的，然后去行动吧”。

芒格认为，这是一个非常简单的宗旨。你如果去践行这一点，你会发现这句话真的非常奏效，就是真正去找到行之有效的方式，也要去看其他人是怎么做事的，这些都可以帮助到你们。

（文章来源：澎湃新闻）