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摘要

【“小资钱包”平台被海淀警方立案侦查 8名嫌疑人被控制】据海淀公安分局微博5月12日消息，2019年4月26日，北京市公安局海淀分局对资易贷(北京)金融信息服务有限公司旗下“小资钱包”平台非法吸收公众存款的情况立案侦查，并成立专案组，依法加大对该案的侦办力度，全面核查“小资钱包”平台以及相关涉案人员的资产情况，尽最大限度为出借人追赃挽损。（新京报）

据海淀公安分局微博5月12日消息，2019年4月26日，北京市公安局海淀分局对资易贷(北京)金融信息服务有限公司旗下“小资钱包”平台非法吸收公众存款的情况立案侦查，并成立专案组，依法加大对该案的侦办力度，全面核查“小资钱包”平台以及相关涉案人员的资产情况，尽最大限度为出借人追赃挽损。

经过前期大量调查取证工作，2019年5月9日，海淀公安分局对小资钱包平台实际控制人潘某、法人李某等8名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。警方敦促其他涉案人员尽快至海淀公安分局经侦支队投案自首，争取从轻处理。

为方便广大出借人报案，海淀公安分局已向全国各地发布协查，出借人可以就近到户籍地或居住地派出所报案并提交相关材料，也可以通过邮寄材料方式报案(邮寄地址：北京市海淀区中关村北大街厢白旗甲2号海淀经侦支队，邮编：100084，收件人：姜警官，联系电话：010-82588129)。请出借人通过合理合法途径反映情况和诉求，不信谣，不传谣，积极配合公安机关开展调查取证和情况核实工作，案件进展将适时公布。

（文章来源：新京报）