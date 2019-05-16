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摘要

【财大气粗！腾讯员工平均月薪7万 网友评论：请问还招清洁工吗？】数据显示，2018年3月31日，腾讯有4.6万名雇员，而截至2018年3月31日止三个月，腾讯的总酬金成本为人民币95.75亿元。以此计算，2018年第一季度，腾讯员工平均月薪6.94万元。(每日经济新闻)

“鹅厂”又上热搜了！

“腾讯员工月薪7万”话题引发网友热议。

有网友表示，难道上的是假班？

5.46万名雇员，平均月薪7.09万元

腾讯财报显示，于2019年3月31日，腾讯有5.46万名雇员。而截至2019年3月31日止三个月，腾讯的总酬金成本为人民币116.16亿元。

以雇员数和总酬金计算，2019年第一季度，腾讯员工平均月薪7.09万元。相比2018年第一季度，腾讯员工2019年第一季度平均月薪同比增长2.16%。

不过月薪过几万这个话题，去年就刷过屏。

数据显示，2018年3月31日，腾讯有4.6万名雇员，而截至2018年3月31日止三个月，腾讯的总酬金成本为人民币95.75亿元。以此计算，2018年第一季度，腾讯员工平均月薪6.94万元。

所以这次也就算“正常发挥”了。

有钱才能任性，腾讯一季度净利超预期

俗话说得好，有钱才能任性。

根据一季报数据，腾讯的总收入为人民币854.65亿元(126.93亿美元 )，一季度90天，平均每天收入9.5亿，同比增长16%。期内本公司权益持有人应占盈利为人民币272.10亿元(40.41亿美元)，比去年同期增长17%。

其中金融科技及企业服务收入超手游。

财报显示，腾讯一季度智能手机游戏收入同比下跌2%至人民币212亿元，原因是新游戏发布减少，但由于有季节性活动，上述收入环比增长11%。

腾讯一季度金融科技及企业服务收入同比增长44%至人民币218亿元，主要受商业支付、其他金融科技服务(例如小额贷款)及云业务所推动。

大本营通讯社交领域也没有退步。

二零一九年第一季，微信及微信的合并月活跃账户数达11.12亿，同比增长6.9%。在第一季，QQ的智能终端月活跃账户数同比略有增长至逾7亿。其中，年轻用户在QQ平台的活跃度提升，其月活跃账户数同比录得双位数增长。

中国互联网用户愈来愈普遍地使用微信及QQ的应用内摄像功能录制短视频，并通过个人聊天，群聊及时间轴的形式分享。

网友热议：请问还招清洁工吗？

对于这个话题，网友也展开了热烈讨论，言辞充满羡慕。

不过也有网友开启了搞笑模式。

“有些时候平均数根本没有一点意义，我和马化腾两个人的平均日薪超过几千万了”。

“请问鹅厂招清洁工吗”

当然也有人比较理智。

毕竟这7万块钱是平均每个员工的薪酬成本，包括了企业为员工支出的五险一金等，当然去除这部分还是十分诱人。

其实的话，BAT华为小米等公司的工资都挺高，但是也有很多基础岗位月薪在2万左右的，跟管理层高层一平均就7万了。所以有些事羡慕不来……

（文章来源：每日经济新闻）