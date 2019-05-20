任正非：禁令将造成美合作公司巨大损失

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美方针对华为发布贸易禁令后，任正非首次对外发声；他表示，禁令还将影响美国数以万计就业岗位

5月19日，华为公共及政府事务部在心声社区发布了“华为不需要美国芯片：特朗普出口禁令下的总裁”一文，该文作者为日经评论员。文章中提到，华为技术有限公司创始人兼总裁任正非表示，即使高通和其他美国供应商不向华为出售芯片，华为也“没问题”，“我们已经为此做好了准备”。

5月16日，华为发布了关于美国商务部宣布将华为加入出口管制“实体名单”的媒体声明。华为称反对美国商务部工业与安全局(BIS)的决定。这不符合任何一方的利益，会对与华为合作的美国公司造成巨大的经济损失，影响美国数以万计的就业岗位，也破坏了全球供应链的合作和互信。华为将尽快就此事寻求救济和解决方案，采取积极措施，降低此事件的影响。

任正非上周六在深圳公司总部接受日本媒体采访时表示：“我们没有做任何违法行为。”这是美国发布华为贸易禁令以后，他首次接受采访。

即使美供应商不向华为出售芯片，也没问题

任正非表示，华为公司将继续开发自己的芯片，减少生产禁令带来的影响。他指出，即使高通和其他美国供应商不向华为出售芯片，华为也“没问题”，因为“我们已经为此做好了准备”。

主要设计核心处理器芯片的华为子公司海思技术有限公司也暗示，早有计划应对潜在的供应中断。5月17日凌晨，海思总裁何庭波曾致员工一封信。信中提到，海思是多年前成立，预计有一天所有美国的先进芯片和技术将不可获得，而华为仍将继续为客户服务。为了这个假设，海思为公司的生存打造了“备胎”。

何庭波在信中提到，“华为被列入美国商务部工业与安全局(BIS)的实体名单，为了兑现公司对于客户持续服务的承诺，华为将所有曾经打造的备胎，一夜之间全部转‘正’，确保公司大部分产品的战略安全和连续供应”。

据新京报此前报道，海思成立于2004年，前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心。该公司是一家半导体和IC设计公司，提供连接和多媒体芯片组解决方案，包括为无线通信、智能设备、数据中心、人工智能、视频和物联网应用等领域提供芯片。公司官网显示，其拥有7000多名员工，8000多项专利。

产品方面，涵盖手机芯片、服务器芯片(鲲鹏系列)、基站芯片、基带芯片、AI芯片等。2014年5月，华为首次发布麒麟芯片，并搭载于华为智能手机P7上。此后，华为多次发布搭载麒麟芯片的智能手机。

禁令影响有限，对长期前景有信心

任正非表示，美国禁止华为业务的影响将是有限的，并表达了对长期前景的信心。“预计华为的增长可能会放缓，但只是小幅的放缓，”任正非补充道。他表示年度收入增长可能略低于20%。

4月22日，华为发布2019年一季度经营业绩。一季度公司销售收入1797亿元人民币，同比增长39%；净利润率约为8%，同比略有增长。华为2018年年度报告显示，实现全球销售收入7212亿元人民币，同比增长19.5%，净利润593亿元人民币，同比增长25.1%。

同时，他表示华为公司不会任由华盛顿摆布。

任正非还否决了在美国本土生产5G设备的可能。“即使美国请求我们在那里生产，我们也不会去”，他表示。

虽然华为2018年年报表现亮眼，但运营商业务营收同比减少1.3%至2940亿元。华为称，2018年全球经济整体增长相对平稳，但面临减缓压力。2016年，运营商业务实现了23.6%的增长。在接下来的一年中，运营商业务仅增长了2.5%。是2017年华为四大业务(运营商业务、消费者业务、企业业务、其他业务)中增幅最少的一个。

此前，任正非曾表示，今年的重点是抓CNBG(运营商BG)的改革，要把CNBG业务真正做成战略高地。“美国对华为的打击，首先是打击CNBG业务体系。我们公司至今只是领先世界1-2年，没有什么特别的产品，没有什么不可替代的尖刀产品，没有任何战略威胁的产品。两年人家就追上来了。CNBG业务对公司具有极大的战略地位，将来的信息社会是云的社会，云社会的基础是联接与计算。在联接这个问题上，我们已经是世界第一了；在计算这个问题上，也会努力追赶上来。”