淘宝上线淘小铺 阿里再度发力社交电商

中华PE:

5月24日消息，在拼多多、云集相继上市之后，淘宝、京东这样的

平台也在不断试水“社交化”。日前，部分淘宝的活跃分享用户收到一份来自淘宝的“

”邀约码，用户在填写邀约码后就能开通有别于淘宝天猫的新类型店铺——淘小铺。

据《电商报》了解，用户必须有邀请码才可开通淘小铺，用户下载淘小铺成为掌柜后，可自行选择商品上架，销售商品后即可获得相应比例的收益，淘小铺官方将此举措定义为“一键创业”。

目前，淘小铺采用轻应用的形式在手淘中展示，用户可以在手淘上完成货品分享，淘小铺的购买行为最终需要在手淘中完成。

淘宝用户产品平台事业部运营总监姚伟表示，淘宝的7亿多用户中，活跃着大量爱分享、喜欢参与评论或发表“买家秀”的消费者，淘宝平台上每天也有大量新开店卖家在寻求商品触达消费者的途径，而这些活跃消费者和新开店卖家就是淘小铺首批邀约对象。

另据亿邦动力网报道，首批淘小铺掌柜下载淘小铺App后可发现，该APP首页包含“今日限量”、“品牌折扣”“今日爆卖”“限时折扣”“热销榜”等板块，当前主要覆盖的品类包括食品、母婴、美妆、服饰等。

同时，商品定价旁边还显示收益金额，即每件商品分享出去并完成购买后均可获得的一笔收益。从销售后的收益比例来看，大多介于商品定价的8%-20%之间；淘小铺掌柜还可以在顶部设置的“店铺业绩”等栏目中，及时查看累计成交和收益情况。

淘小铺方面表示，淘小铺的上线，一边将供给赋能普通个人，让供给和经营变得更加简单，一边将降低供应链企业经营成本，影响更多消费者。在今年天猫618期间，淘小铺的掌柜们也将获得“一键参与”的机会。

显然，淘小铺似乎希望用户更聚焦于自身的关系链，充分发挥个人的消费影响力。此前，根据官方的介绍，就将淘小铺定位“人人可参与的社区化电商”，而这也被认为是阿里对标云集的又一“社交化”产品。

公开资料显示，刚刚在美国上市的云集，通过“精选”供应链策略，以优惠的价格提供高质量的产品给付费会员用户，并激励会员在社交网络分享云集的商品。这一模式，让其在电商夹缝中快速成长，2016年、2017年、2018年云集的GMV分别为18亿、96亿和227亿，三年完成的总订单量也分别达到1350万、7580万和1.53亿，一路保持高速增长。

事实上，近年来，社交电商的发展速度锐不可当。据中商产业研究院《2018中国社交电商行业发展报告》显示，2018年社交电商市场规模达11397.78亿，增长速度高达66.7%。作为电商巨头，阿里巴巴也在一次次试水社交电商。去年3月，推出淘宝特价版app；同年8月，支付宝内测拼团小程序“每日必抢”。

此次，阿里推出淘小铺则是试图用分销的形式去打开社交电商的局面。不过，如何更高效的驱动流量裂变，以及如何在微信生态里健康存活，或还存在变数，这也是社交电商们共同的难题。