任正非最新发声：我从来不想当英雄 现在最关心教育

中华PE:

5月26日晚上21:30， 央视《面对面》栏目播出了对华为创始人兼CEO任正非的独家专访。

在采访中，任正非对基础教育、公司管理、公司现状等话题进行了回答。这是任正非继5月21日上午接受中国媒体集体采访后的再次在中国媒体上的发声。

任正非在此次采访中谈到了华为最新的现状，消除了外界对华为现存的疑虑。

当主持人问及华为是不是已经到了最危险、最危难的时候？

任正非表示，不会，在我们没有受到美国打压的时候，孟晚舟事件没发生的时候，我们公司是到了最危险的时候，惰怠，大家的口袋都有钱了，不服从分配，不愿意去艰苦的地方工作，是危险状态了。现在我们公司全体振奋，个战斗力在蒸蒸日上，这个时候我们怎么到了最危险的时候呢？应该是在最佳状态了。

另外，对于华为有了90天的临时执照的事，任正非坦言称，这90天已经对我们没有多大意义，因为我们已经准备好了，就不需要90天。但是借此我要来讲一讲，我非常感谢美国公司，这三十年来美国公司伴随着我们公司成长，他们做出了很多无私的贡献，教明白了怎么去走路，特别是在今天危机时代，正体现了美国企业的良心。

应该是前天晚上徐直军在半夜，我记不得了大致两三点钟，打电话给我，报告了美国企业的努力，正确对我们的情况，我流泪了，我感到得道多助、失道寡助。

任正非也在采访中表示，坚决反对您反对盲目的在补短板的过程中，这种所谓的知识产权的创新。

他进一步谈到，自己就是最典型的，就是短板不行。我在家里经常太太、女儿都骂，这个笨得要死，笨得要死。

但是我这一生就是说短的，去你的，我不管了，我只做长我这块板，让我再拼一块别人的长板，拼起来不就是一个高桶了？为什么要自己变成一个完整、完美的人？

完美的人就是没用的人，我们公司从来不用完人，一看这个人总是追求完美，就知道他没有希望，这个人有缺点，缺点很多，这个人好好观察一下，在哪方面能重用他一下，说他不会管人，就派个赵刚去做政委就行了。

而关于大众赋予的任正非民族英雄的称号，他直接回答称，我不接受，狗熊。我根本就不是什么英雄，我从来都不想当英雄。任何时候我们是在做一个商业性的东西，商品的买卖不代表政治态度，这个时代变了，怎么买苹果手机就是不爱国？哪能这么看？那还开放给人干什么。

商品就是商品，商品是个人喜好构成的，这根本没啥任何关系。媒体炒作有时候偏激，偏激的思想容易产生民粹主义，对一个国家是没好处的。

而关于任正非希望民众现在用一种什么样的心态面对华为这样的公司，他说，不需要，希望他们没心态，平平静静、老老实实种地去，该干什么干什么，多为国家产一个土豆就是对国家的贡献；多说一话，浪费别人的耳朵，对吧？

在此次采访中，任正非也屡次谈到教育问题，他明确表态称，“我关心教育不是关心华为，是关心我们国家。如果不重视教育，实际上我们会重返贫穷的。”

他进一步解释道，“因为这个社会最终要走向人工智能的，因为你可以参观一下我们的生产线，20秒钟一部手机从无到有，基本上没有什么人。未来我们几百条上千条的生产线完全是自动化的。所以我们的人的文化素质不够，至少你没受过大专或者大学以上的教育，你的英文也不好，计算机也不好，做工人的机会都不存在。

从我们公司的缩影就要看到国家放大来看这个国家，国家也要走向这一步，否则国家是没有竞争力的。

一个国家强大的基础是什么，比如硬件、铁路、公路、交通设施、城市建设、自来水、各种环境的硬设施。硬设施是没有灵魂的，灵魂在于文化，在于哲学，在于教育，一个国家有硬的基础设施，一定要有软的土壤，没有这些软的土壤任何庄稼不能生长。

为什么别人不会提这个问题，我会提这个问题，我们真正在科学技术上是领导这个世界的，我能看见我们科学家的工作状态，我只要一出国，到了任何一个研究所，每个科学家都争着上来讲他的方程。十年、二十年以后这些东西产生的结果，比如他演示系统方程给我看，说这个将来毫米波可能会给人类提高一百倍的带宽，但是只增加两倍的钱，就是你多出两分钱，你就可以获得一百倍的带宽，所以穷人都能消费起了。

这些基础的科学走到这一步，如果没有从农村的基础教育抓起，没有从一层层的基础教育抓起，我们国家就不可能在世界这个地方竞争。因此我认为国家要充分看到这一点，国家的未来就是教育。”

此外，任正非的父母曾告诉他，一辈子不要做老师，但是反观现在，任正非一辈子都在关注教育，被问及这样做的原因时，任正非说，因为我父母是乡村教师，父母跟我们讲今生今世不准当老师，对我们人生选择，你做啥都不管，但是今生今世不准做老师，我们印象很深刻，果然我们后来都没有做老师的。但是老师是人类灵魂的工程师，没有老师这个社会怎么办？

问题就要改变对教师的政策。所以我才认为再穷不能穷教师，就是说再穷也要对未来投资，就像我们战略投资一样，我们每年给大学那些教授支持的钱数额都是巨大的。说我有实力，是因为我对未来有投资。

如果我们国家对教育也是这样，教育也是国家的未来，如果我们的教育像日本一样，像北欧一样，像德国一样，今年稍微不行，明年就出来几个优秀的人，就领着又冲上上甘岭了。

同时，如果我们教师的待遇不高，孩子们、优秀的人都不愿意去当老师，那只会马太效应，越来越差，越来越差。优秀的人愿意当老师，只会越来越优秀，马太效应就是这个效应。

在任正非的话语体系里，与基础研究一直相提并论的是基础教育，他认为我国目前基础研究方面水平不够，和基础教育跟不上直接相关。为此，他曾自费请权威机构的专家进行中国基础教育状况的调查研究。