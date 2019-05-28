运营商亲情号码被滥用 窃听别人要花多少钱？每月只用10元

中华PE:

你一个月能打多长时间电话？100分钟？300分钟？500分钟？

近日，有网友在微博上爆料称“两个亲情网号码之间几万分钟的通话越来越多了，根本不是正常用户行为。”

假如按照一个月3万分钟通话来计算，一天24小时，每个小时60分钟，一天就是1440分钟，3万分钟的通话时长约为21天。这意味着，在一个月当中，两个人之间至少有21天连续24小时不间断通话，才能达到所谓的几万分钟通话时长。就算是关系再亲密的人，也不太可能达到这样的通话时长。

这一微博曝出后，记者与上述微博博主取得了联系。他向记者透露，微博中所讲的只是一种现象。“目前所发现的时长超长的通话记录都是同一个人办理的两个亲情网号码之间产生的，无其他业务行为，所以我在分析时怀疑，亲情号码被滥用，甚至被用来监听。”

1个号码可绑定18个亲情号

中国移动官网显示，全国亲情网是一项通话优惠业务，主号一人付费，即可全家共享。基本功能费每月10元，网内最少2人，最多19人，可享受所有成员国内互打不限时长优惠。

《每日经济新闻》记者咨询中国移动客服，客服人员表示：“全国亲情网基本功能费10元，含3个成员号，超出3个后，每加一个省内成员号1元，每加一个省外成员号2元。最多可添加18个成员号。”

然而，记者亲测后发现，尽管客服人员声称是亲情号，但在实际办理过程中并不会核实持有号码的机主之间是否是“亲人”关系。换言之，无论这19个人是不是亲人，只要向客服提供绑定的号码，便可绑定，绑定后会给对方发送一条短信确认。

中国移动客服表示，正常情况下，以办理人数较多的移动神州行卡为例，在市内拨打计费是0.19元一分钟，拨打省外计费是0.2元一分钟。那么，3万分钟将会产生5700~6000元的通话费用，然而，若办理一个亲情号码，每个月就只需缴纳10元的套餐费用。

在某运营商软件技术部门工作的范先生(化名)向记者表示，像亲情号码这种纯粹的“无限套餐”已经越来越少了，因为它客观上会被一些别有用心的人恶意使用，也会给运营商带来一些额外负担。“一个基站能同时处理的通话量是有限的，如果有人长时间处于通话状态，相当于是一种通讯资源的占用。”

然而事情远不止一些人“占便宜”那么简单。该博主还透露：“我怀疑(亲情号码)被用做监听。”

绑定亲情号竟用于监听

运营商推出亲情号码大大降低了亲人之间通话的成本。然而，谁也不会想到，有人却利用亲情号码套餐特点上演一场“窃听风云”大戏。

顺着博主透露的线索，记者发现，市面上确实存在大量可插入SIM卡使用的超小型随身“被通话”设备。

记者在国内某主流电商平台上输入“定位”关键词，结果出现多达100页的商家，大多数商家都在卖一种“定位器”。

某汽车用品专营店客服向记者表示，定位器可以实现对目标进行地理定位、录音和电话听音三项基本功能。“所有定位器都需要SIM卡，卡放在定位器里面主要用来传输定位、轨迹等信息到您手机上。”

当记者询问自己的手机卡能否插到定位器中时，客服表示，可以用自己的卡，但只能用移动SIM卡，不支持电信。“SIM卡必须要有流量，主要用来定位器的录音和定位。如果还有通话功能，就可以电话听音。”

某旗舰店客服则向记者表示，定位器有强磁功能，可吸附在车底等有铁的地方。商家配卡配的是没有电话和短信功能的物联卡，第一年免费定位，第二年开始一年充值40元，每个月提供30MB流量，保证够用。“录音一分钟消耗100KB，2M可以录30分钟左右。”

对于打电话听音，另一家车品专营店客服向记者表示，机主拨打插入设备的SIM卡号码，会自动接通。然后就能实时监听到周围的声音。“前提是你的卡要有通话功能，而且有可能产生通话费用。”

上述微博博主则向《每日经济新闻》记者表示，自己曾专门做过调研，这些监听设备，录音用的是流量，远程实时监听用的是语音通话时长，亲情套餐的无限通话刚好满足这一需求。“拨出号码后对方设备会自动接通，然后所在地方的声音都能听到。如果接收端加上AI语音系统，还能够将声音处理转换成文字。”

上文中的范先生也向记者指出，一个主机号码能够一口气绑定18个亲情号的模式，也有可能导致一些不法分子钻空子。“如果运营商能够对绑定亲情号的机主有一个基本信息的审核，就会有效避免套餐被滥用的情况。毕竟实施监听的人，大多数都是临时购买SIM卡冒充亲情号进行绑定。”

与此同时，记者发现，这种似乎在谍战大片里才会出现的监听装置，网络商家的销量却十分可观，月销量过3万笔的商家比比皆是，一些商家的留言数量甚至多达数万条。

从价格来看，大多数可插入SIM卡的定位器，价格介于200~1000元。价格较高的往往是商家配好SIM卡的产品，而买家可根据功能和用途与商家协商配备什么样的SIM卡。

早在2015年，《北京晨报》曾披露，一些窃听跟踪器“化身”为GPS定位器在网上销售，销量十分可观。将SIM卡装入卡槽，窃听器便能自动启动。在距离百米左右的地方，用手机拨打插在窃听器卡槽里的SIM卡手机号码，电话里能清晰听见被窃听者周围的声音。

使用窃听器跟踪器，会有什么后果？根据《刑法》第284条关于“非法使用窃听、窃照专用器材罪”的规定，非法使用窃听、窃照专用器材，造成严重后果的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。

北京炜衡(成都)律师事务所律师王彬接受《每日经济新闻》记者采访时表示，在未征得同意的情况下，非法获取公民信息，包括家庭信息、财富信息、运动轨迹等，都涉嫌侵犯公民个人信息罪。“这方面通常以数量来界定，非法获取公民信息达到一定数量，可能涉嫌刑事犯罪。”

《刑法》第253条“侵犯公民个人信息罪”规定，“违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。”

“即使对配偶进行监听、定位、录音，这也是不合法的。但由于配偶通常只涉及到一个人，所以，一般达不到刑事犯罪的程度。”王彬说道。

贩卖窃听设备同样涉嫌违法。王彬向记者表示，窃听器材属国家专控产品，销售这类产品通常需要相关资质。“将窃听设备伪装成定位器销售，肯定涉嫌违法。”

北京警方也曾公开表示，窃听器材属国家专控产品，随便制造、贩卖、出售、购买都属于违法行为。一经发现，轻则被处拘留，情节严重的，造成严重后果的还会被判处两年以下有期徒刑、拘役或者管制。

市面上大多数窃听设备都离不开 SIM卡和手机。在王彬看来，运营商是唯一能及时发现异常情况的机构，因此，运营商也有义务对异常情况进行监测和必要的制止。

北京盈科律师事务所全国合同法专业委员会主任张印富则向记者表示，在窃听的整个行为当中，运营商虽然没有直接参与，但对于亲情号码被滥用，甚至用于违法犯罪的行为，运营商有义务进行调查核实，在有可能的前提下，在技术层面应予以限制和制止。

律师：运营商有义务制止异常情况

（文章来源：每日经济新闻）