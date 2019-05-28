宗馥莉：我爸有点被自己过去的市场成功“束缚”了

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近日，人民日报客户端《问道》节目专访了宗馥莉。宗馥莉有很多光环：宏胜集团总裁、娃哈哈集团品牌公关部部长、多年的留学经历、著名企业家宗庆后的爱女、政协委员……，她是名副其实的“人生赢家”。但是，之于国民级品牌娃哈哈而言，这些标签背后更大的价值和意义是活力与创新。

宗馥莉回忆说，满腹学识归来的她并没有被父亲直接“委以重任”，而是从基层工作开始，跟随父亲去建厂、搞基建，设备采购，整线联合。一点点去熟悉、了解、观察各种供应商，上下游之间的关系和产业链的关系以及市场运动的模式。

这样的“观察期”或者“洞察期”经历了十年。这十年也正是娃哈哈发展的上升期。十年的“观察”也为她之后成为一名优秀的企业管理者、KellyOne品牌创始人以及助力娃哈哈品牌焕新，奠定了扎实的专业根基和对品牌创新更明晰精准的审视。

宏胜——产业链创新的“试验田”

娃哈哈是我们耳熟能详的国民品牌，而宗馥莉是宏胜集团总裁。“宏胜是娃哈哈的下游的厂家，但是宏胜对我来说是一个试验田。宏胜有自己的上下游企业，这是娃哈哈没有的。”宗馥莉解释说，包括做配方，做积料，做包装，做机械，做配套设备。

“娃哈哈的重点是放在整个营销和市场上以及产品研发，但对于我来说，做一个行业，只有中间的部分是远远不够的，我们需要做一些产线的结合，才能让这个企业发展得更好。所以，宏胜定位一直都是做一个上下游的连接。另外我是希望做一些管理的创新，还有产品的研发创新。”这是宗馥莉想要宏胜发挥的作用。

在宗馥莉眼中，宏胜已经给她提供了一个很大的宽广的平台。“这几年来，大家可能觉得娃哈哈品牌有点老化，产品也不是特别新颖。在这个时候，我觉得可以为娃哈哈做一点事情。特别是在品牌换新方面的尝试与探路。”

KellyOne——将“定制化”创新进行到底

随着新生消费势力的崛起，定制化、个性化必是食品饮料的未来！以前娃哈哈产品都是大规模生产、大规模销售、满足大众化和基本需求的。如今，娃哈哈则必须要更加贴近消费者的心声。站在行业的头部位置，必须要引领这个行业向前走，这也是娃哈哈的责任与使命。

KellyOne是以宗馥莉名字作为主题创建的一个饮料品牌。“KellyOne对我来说是一个产品模式和营销方式的创新。” 宗馥莉说。

据了解，消费者可以在公众号上根据个人喜好自由选择果蔬品种，进行排列组合，形成属于自己的独特口味，瓶身还可以定制留言。作为创意者、开发者和经营者的宗馥莉，希望这种定制饮料方式能成为人们展现个性气质的载体，在多元社会中坚持独有的选择。作为食品饮料方面的创新产品，KellyOne实现了赋能消费者，让消费者直接成为产品的制造者的新概念。

宗馥莉一直试图去做一些创新，在产品上做创新，在整个营销渠道或者是渠道整合上做到创新，作为一个产品的提供者，她更加希望能够给消费者带来更好的东西。

“产品传递的是一种文化和价值。其实现在整个市场，因为互联网的驱动，变得非常便捷，让消费者怎么选中你，你想传递一种什么样的价值观。未来要做品牌，做产品，都应该兼顾到这一点。”宗馥莉认为。

对于宗馥莉而言，KellyOne在某种意义上代表了娃哈哈品牌的一种突破的方向。“在我看来一个品牌不是单一的，肯定会有不同的输出，不同的需求，给不同的人群。我希望能够做一些线下实体店，拉近与消费者之间的需求，更多地触达消费者。”

对于KellyOne品牌的未来发展，宗馥莉希望把KellyOne的模式好好运营下去，稳稳地做一个延展，而不会很冒进地做市场开拓，或者追求产量。

谈到营销创新，宗馥莉也感叹到：“二三十年以前，的确是以渠道为王，通过不断的广告轰炸，可以砸出一个大品牌来。但是现在已经做不到这一点，首先整个广告媒体非常多元化。也不可能通过一个广告投放就能让所有人知道你这个品牌出了新产品，必须是一个整合的多方位的广告方案。从渠道上来讲，以前新闻、交通都比较闭塞，所以，一个点、一个城市里面都会有很多批发市场、渠道，可是现在网上的平台非常便利，下个单子，过几天都会收到货。目前这个状态，整个渠道发生变化，整个传播的形式发生变化，所以，现在我们这种操作模式需要更加迭代更新，否则没有办法传递到消费者本身的手上。”

创新管理方法和机制让人才培养更高效

“我会做一些管理上面的挑战，比如说很久以前我们会开始去做一些企业内部的轮岗”，宗馥莉称，其实大家都非常排斥，因为都会觉得在一个岗位待了很久，越做越熟，是对这个岗位本身最好的定义，但是，轮岗是让个人可以学到更多的知识，可以去尝试不同的角度，去思考问题。虽然有阻力，还是执行了。轮岗一年后，大家会发现，原先做某某车间主任，会了解制品的生产质量点，融会贯通的地反馈到整个生产上，认知上更有整体观、更深入，可以防范一些东西。

“更大的收获是通过轮岗，培养人的速度，培养出来的能力，比以前正常做培训好很多。”宗馥莉表示。

要提升中国在国际食品领域的影响力与话语权，最关键的是人才。浙江馥莉慈善基金会 、浙江大学馥莉食品研究院……宗馥莉希望有一个机制能够为这个行业稳定地培养人才，希望有更多的人才投身到这个行业里面去，不管是从技术上，从生产上，还是从产品的内容物上，让国内的食品饮料行业有一些飞跃。

做娃哈哈与新一代消费者的连接者

“娃哈哈经历了十年快速发展的上升期，我一直站在旁观者的立场看待这件事情，我会比较清楚地去认知到这些痛点和需要改变的点在哪里。”宗馥莉直言，现在，娃哈哈处于经营整体整合和品牌焕新的时期。

宗馥莉认为，任何企业都会有一个周期。对于一个成熟的企业家，要做的是在企业的不同节点，通过什么方式判定路走得对不对，或者有什么样的方式阻止下滑，抑或开辟出另外一条新的道路。

“大家知道，娃哈哈是做饮料的，但是我希望，若干年后，娃哈哈是一个综合性的品类，会有一些健康产品，会有一些生命科学产品，还会有一些饮料需求的产品。我也希望增加娃哈哈和消费者之间的黏性，知道他们喜欢什么，能够为他们提供什么样的服务。作为我来讲，我也有这样的使命，连接新一代消费者，”宗馥莉说，希望我们作为一个饮料品牌，不光光只是一个饮料，还能够传递更多的文化，更多的价值。这是娃哈哈应该要去做到的事情。

资本力量可以让娃哈哈走得更远

娃哈哈上市时间表虽然迟迟未定，但业界判断应该是大概率事件。在宗馥莉看来，娃哈哈考虑上市是一个非常正常的举动。

通过上市，企业可以做到一个上下游的整合，进行更多的上下游的交流，可以看一些新的东西，在资源整合的基础上走得更远。

“我们希望能够通过实业乘以资本这样一个过程，达到整个企业飞跃的发展。希望看看通过资本有一些其他的上下游可以去做结合，能够更好地为这个行业做一些发展。比如技术、产品创新、模式的开拓，这些都是挺好的方向。”宗馥莉说。

宗馥莉提出：“资本介入不是说找个合作伙伴，或者找钱回来就可以。我们希望通过资本平台进行强强联合，共谋一个更大的发展。”对于资本、和资本对娃哈哈的作用，宗馥莉有着理性的认知。

采访实录：

我是宗庆后的女儿，但我也是创一代

问：你从海外留学归来创办宏胜，今天宏胜已经成为食品饮料行业的全产业链专家，营收体量占到娃哈哈的三分之一。当时为什么会想到要自己独立开创一片天地？为什么会选饮料行业？

答：因为我爸还不够富吧(笑)。我不喜欢被看作富二代！我爸算是我的天使投资人，给了一笔钱，我就开始创业，自己做一个企业。当然，我承认，在创业上我比别的创业者有优势。至于为什么选食品饮料行业？因为我家就是做这个的啊。而且，当时国内也没有现在这么多新行业(风口)。

问：现在回想一下，觉得创业过程苦吗？有什么难忘的故事吗？

答：创业都差不多的。有什么难忘的？都过去了。真的太久了。

问：你父亲是改革开放前40年第一代浙商的杰出代表，你是新一代浙商。你的知识结构、教育背景和成长经过和你父亲都不一样。这种差异，对你们父女俩在经营风格、市场判断上有什么影响？那你们彼此之间互相学习了什么？

答： 我和我爸所处的时代不一样。他刚刚赶上了改革开放的年代，他的智慧、勇气、胆量使得他去做了很多别人做不到的事情，获得了很大的成功。我的大部分学习在国外，在经营中我更注重法制法规，更加讲流程。学习到什么？我爸为什么市场做得好？他是靠直觉。

问：靠直觉不好吗？外界一直很推崇你父亲的市场判断力，认为他是最了解中国市场的大师。

答：直觉是重要的，我爸的市场感觉也确实是很好的。但是，市场也在变，尤其是年轻一代消费者成长起来了，我父亲需要更深刻理解新一代的消费者。

至于我个人，我是不太喜欢通过直觉去做判断的。我希望做到的是制度化的管理。我很希望团队合作，希望大家有个商量的过程，这也是个统一认识的过程。我爸更喜欢单枪匹马，像个大家长，很长一段时间中，大家也习惯了依赖他。

问：你的父亲曾说过“娃哈哈是我在这个世界上存在的证明”，你觉得宏胜对你而言意味着什么？

答：宏胜一直就是娃哈哈(集团)的子公司，承接娃哈哈整个生产制造。对我而言，她是一个小小的试验田。

问：如果是试验田，你对它还满意吗？

答：不满意。虽然产量还可以，但远没有做到行业的龙头。

娃哈哈“老”了吗？我希望帮他王者回归

问： 娃哈哈三十而立后，外界普遍关注到娃哈哈在变，尤其是你出任娃哈哈集团品牌公关部部长之后，娃哈哈的品牌形象焕然一新。为什么最先的变化是从营养快线开始的？效果满意吗？

答：从2012年开始，营养快线就是我们最大的一个单品。但是后来遇到了一些事情，比如关于营养快线的网络谣言，对产品带来了一些的影响，销量出现下滑。当然，我想也不完全是网络谣言的原因，有方方面面的因素。但是不管怎么样，我觉得自己要做点什么，所以当时就挑了这个单品下滑最严重的产品去做一些创新和尝试。我希望能让这个产品回到过去的王者位置。

问：现在效果怎么样呢？

答：从数据上看，据说我们的销量是止跌了。但是我爸似乎不满意，他说，“做得很热闹，但没有在销量上直接体现”。

问：32岁的娃哈哈，从品牌来讲已经不算年轻。未来娃哈哈要吸引更年轻的、更个性化的消费者，你觉得还需要做哪些调整？

答：营养快线换了新包装后，一些二十岁的年轻人，之前从来不喝的人成了我们的粉丝。我们通过形象的改变，把这些人拉回来了。但仅仅这样是不够的，要做的改变还有很多，比如渠道，比如口感，这些目前看没什么变化。

问：你希望怎么变？

答：从口味上讲，我其实觉得，果汁加奶不算很健康的潮流了，现在都偏向纯奶和酸奶类的。从渠道上讲，要做的改变更多，我其实觉得我爸有点被自己过去的市场成功“束缚”了。在杭州，你要去买一瓶营养快线是挺不容易的。怎么样解决市场到达率的问题？我现在只是探索，通过网上去抵达消费者。但这也是我和我爸爸的一个“意见不一致”的地方。当然，这些都是我个人意见。渠道不是我负责的。

问：娃哈哈的渠道会有变化吗？

答：我去年接手公关部以后，做了一个自己的小平台“哈宝游乐园”，通过促销活动去积累粉丝，现在已经有几十万粉丝了。我希望以后有更多机会直接和消费者对接。你喜欢什么，我卖给你什么。我希望未来的平台可以做调研，可以做抽奖，我希望和消费者做深度的绑定。

问：你是否关注到近期瑞幸咖啡上市的新闻？未来娃哈哈会不会换一种打法？

答：我们一直是做实业的，做了很久很久才积累到现在的规模，我们一直没有去碰过资本市场。我有注意瑞幸，但我们和瑞幸是完全不一样的打法。未来？我觉得肯定还是要和资本市场相结合的。每个公司都会这么走。

青年领袖不好当，我慢慢学

问：我们关注到2018年的时候，你连任省政协委员，也投身了很多慈善公益活动。你觉得政协委员的个工作最大收获是什么？

答：因为常年做实体经济，我会关注传统制造业的转型升级问题，有一年我提交了3份提案，都跟制造业有关。作为政协委员，对我来说，履职的过程也是学习的过程，学习国情省情，学习理解政府运作和决策过程。这对我帮助很多，和我刚回国的时候相比，现在我对国家发展道路和大政方针更理解，也更支持了。当然，我还要慢慢学，要学习的东西还很多。

问：你平时的工作一定很忙，是怎么分配时间的？

答：其实，我每天上班的时间也就是3到4个小时。上下班时间交通拥堵时，就看看公众号，做些信息收集。其他时间，做做自己喜欢做的事情，比如看美剧，和你们一样。(身边娃哈哈工作人员插话，KELLY在宏胜所有高管中，处理公文的效率是最高的)。

问：你的岗位要做很多大的决策，你是怎么获取决策信息的？

答：决策有一套团队运作方式，和其他公司都差不多。至于我自己熟悉经济的方式？我还会做一些股票投资，做一些金融产品的衍生品投资。比如买美股，我就会听美国市场大牛对行业的分析，这些分析对我会有很大帮助。我还会做一些私募基金的投资，看一些项目。

问：不少新生代的浙商不愿意做实体经济。你创办宏胜，是通过实体经济发展起来的，但你现在也做一些金融投资。你怎么理解这两者的关系？

答：如果你不做实业，钱从哪里来呢？做投资赚来的钱，可以再投入到实业中。我觉得，这样才是真正的产融结合！

问：你的父亲是第一代浙商中的优秀榜样。除了你的父亲，在国内的企业家中，你还比较欣赏哪位？

答：我被华为圈粉了！刚刚看完了任正非的两万多字讲话，非常包容，非常了不起。包容，可以改变你做事情的很多决策判断。只有包容了，才可以发展得更快。这点是值得我们学习的。

（文章来源：人民网）