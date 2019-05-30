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摘要

【数据称今年毕业生期望月薪八千以下 三成人到深圳等一线城市求职】深圳等一线城市对应届大学生吸引力也在上升，3成多受访大学生期望在一线城市就业，占比高于去年，不管顶着多大的生存压力，一线城市依然是年轻人追逐梦想的主要战场。智联招聘5月28日公布的《2019年大学生求职指南》显示，2019应届毕业生期望月薪集中在6000-7999元，占比最高。（南方都市报）

深圳等一线城市对应届大学生吸引力也在上升，3成多受访大学生期望在一线城市就业，占比高于去年，不管顶着多大的生存压力，一线城市依然是年轻人追逐梦想的主要战场。智联招聘5月28日公布的《2019年大学生求职指南》显示，2019应届毕业生期望月薪集中在6000-7999元，占比最高。

服务外包产业需求上涨

今年高校毕业生预计高达834万，与2018年相比增加14万，再创历史新高。智联招聘公布《2019年大学生求职指南》，数据显示，2019年应届生择业时，互联网/电子商务行业依然是吸引最多求职者的行业。目前，互联网行业依然被贴上高薪、福利好、文化开放的标签，依然是求职者的首选，尤其是大学生群体，在选择职业时容易盲目追热，缺少理性决策，更容易出现“扎堆”现象，因此高校或社会机构也应该给这一人群提供更全面的就业信息咨询，引导人才合理向人才紧缺的实体经济领域流动。

服务外包产业是现代高端服务业的重要组成部分，同样受益于服务经济的带动，同时符合灵活用工的趋势，越来越多的企业倾向于把非核心业务外包，从而提高内部团队的工作能效并节约成本。外包服务行业正处于快速发展阶段，并持续释放工作机会，针对应届生而言，外包服务行业CIER指数从去年春季的1.85上升至今年的1.97。需求人数增长11%，求职人数增长4%，呈现出双向繁荣的态势。

当前的外包服务市场中以信息技术为主，这类公司承接的项目种类丰富且实操机会多，是应届生快速积累经验的好平台，拥有信息技术、人力资源、财会等技能的毕业生不妨多关注这个行业的机会。

应届毕业生期望月薪六七千元

本次调研结果显示，2019应届毕业生期望就业地比例最高的依旧是新一线城市，占比为44.18%，同比上升4.00个百分点，说明生活成本相对较低、就业机会不断释放的新一线城市，最受毕业生的青睐。而北京、深圳这类一线城市吸引力也在上升，30.63%的受访大学生期望在一线城市就业，占比高于去年，不管顶着多大的生存压力，一线城市依然是年轻人追逐梦想的主要战场。结合实际签约的数据看，占比最高的也是新一线城市，占比35.17%，一线城市签约占比为32.14%，与期望结构一致。

调研结果显示，2019应届毕业生期望月薪集中在6000-7999元，占比最高，达到了32.39%；随后为4000-5999元之间，占比24.86%。对比2018年，毕业生对未来薪酬的预期有所提高。从实际签约月薪来看，有七成2019应届毕业生的签约月薪在6000元以内，4000元以下占比为35.77%，相比2018年六成应届毕业生签约月薪不足4000元，3000元以下占比为34.62%的情况，毕业生实际签约月薪同比有所提高，但期望与现实依然存在偏差。

（文章来源：南方都市报）