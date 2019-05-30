社区养老、托育等未来6年半免征增值税

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5月29日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议决定，从今年6月1日起到2025年底，对提供社区养老、托育、家政相关服务的收入免征增值税，并减按90%计入所得税应纳税所得额；对承受或提供房产、土地用于上述服务的，免征契税、房产税、城镇土地使用税和城市基础设施配套费、不动产登记费等6项收费。

《每日经济新闻》记者发现，在目前的A股上市公司中，已有凤凰股份(600716，SH)、湖南发展(000722，SZ)、南京新百(600682，SH)等多家公司或其下属企业涉足社区养老领域。北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，此次减税力度很大，将大大减轻行业负担，有助于激励更多资本进入到这些行业。

财政资金将给予更多支持

随着老龄化程度不断加深，我国对养老服务的需求也日益增长。目前，我国有三种基本的养老模式：家庭养老、机构养老和社区养老。在机构养老供不应求的情况下，目前居家养老和社区养老也更受老年人欢迎。由于社区养老集中了居家养老和机构养老的优势，老年人在家门口就能享受到生活照料、康复理疗、文化娱乐等专业服务，也被认为是未来养老模式发展的重要突破口。

但目前社区养老的发展也面临着一些问题。国安国际保险经纪股份有限公司总裁宋海英对《每日经济新闻》记者表示，许多社区养老机构在经营上还存在难度，这是由于目前去社区养老的老人数量相对还比较少，同时社区养老的免费项目多、收费项目相对少，造成社区养老的运营成本偏高。如何解决养老难和机构运营难的问题，需要政策与财政支持等多方发力。

为促进社区养老服务业发展，此次国务院常务会议指出，优化财政支持养老服务业发展的支出结构，相关资金更多用于支持社区养老服务。整合高龄津贴、护理补贴等，集中补贴经济困难高龄、失能老人长期照护费用。对老旧小区通过政府回购、租赁等补上养老设施欠账。新建小区按规定建设的养老设施移交政府后，要无偿或低偿用于社区养老服务。对企业、政府和事业单位腾退的用地、用房，适宜的要优先用于社区养老服务。要放宽准入，引导社会力量广泛参与社区养老服务。鼓励发展具备全托、日托、上门服务等综合功能的社区养老机构，在房租、用水用电价格上给予政策优惠。

租赁场地不受用房性质限制

作为既可以适应老龄化快速发展和满足全面二孩政策实施需求，又能扩大内需、增加就业的重要产业，家政服务业再次迎来政策利好。

国家发改委数据显示，2017年全国家政服务行业营业收入达到了4400亿元，同比增长26%，从业人员数量2800万人左右。根据中国家庭服务业协会的调查，我国城镇现有1.9亿户家庭中，约15%的家庭需要家政服务。

尽管需求较大，但我国家政服务从业人员88.6%来自农村，年龄结构偏大，“80后”新生代从业人员所占比例不到20%。与此同时，家政服务从业人员文化水平普遍较低，高中及以上文化水平仅占14.1%，加之流动性高、稳定性差，大多数是行业“新手”，这些因素增大了对家政服务业从业人员的培训难度。

此次国务院常务会议提出，鼓励本科和职业院校开设家政服务专业，对符合条件的家政类实训基地等建设，优先给予中央预算内投资支持。大规模培训家政服务人员包括灵活就业服务人员，所需资金按规定从失业保险基金中列支。加强家政供需对接，拓展贫困地区人员就业渠道。

与此同时，在经营场地、贷款等方面，家政企业也将获得支持。会议明确，对家政企业进社区，其租赁场地不受用房性质限制；对招用就业困难人员或当年高校毕业生并缴纳社保的，给予社保补贴。鼓励商业银行探索对信用好的家政企业提供无抵押、无担保小额贷款。

（文章来源：每日经济新闻）