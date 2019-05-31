出境游火热 赴美旅游为何受冷落

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5月30日，文化和旅游部发布了《2018年文化和旅游发展统计公报》(以下简称《公报》)。根据《公报》，去年我国出境旅游市场实现快速发展，出境旅游人数14972万人次，比上年同期增长14.7%。北京商报记者梳理发现，去年也是我国在2014年以来，出境人数增速再次回到两位数增长区间。但美方统计数据显示，在中国出境旅游需求加速释放的背景下，作为中国游客传统出境游热门目的地的美国却备受“冷落”，去年中国游客赴美数量出现2003年来首次现负增长。根据业内分析，中国游客不再热衷美国的主要原因之一就是更多地被日本、泰国等短程目的地取代，而且去年汇率波动较大的国家也分流了不少中国游客，比如土耳其、俄罗斯等。

根据美国商务部下属的国家旅游办公室(NTTO)最新公布的数据，2018年中国赴美旅客人数为290万人次，同比下滑5.7%。美国当地旅游业者表示，为了挽回流失的中国游客，他们已经开始加强专向服务，比如旧金山很多酒店都雇佣了讲中文的员工，并提供包括中式早餐等更符合中国游客生活习惯的服务。

有观点认为，中国赴美旅游市场经历了此前十年的蓬勃发展之后，已经回归了平稳之势。咨询公司麦肯锡的数据显示，2000年前往美国的中国游客为24.9万人次，随着中国游客收入的增加、长途航线的优化以及签证限制的放宽，这一数字到2010年增加了两倍多，达到80.2万人次，到2015年又再次增加了两倍。然而，2017年，中国赴美游客量同比仅增长了4%，创下了十多年来的最低增速。此前，美国政府曾预测，今年前往美国的中国游客人数将增长2%，达到330万人次，到2023年将达到410万人次。不过，也有业内人士表示，从目前的情况来看，今年这一目标能否实现尚属未知数。

中国出境旅游研究所所长冈格奥尔格表示，近年来中国游客出境旅游时愈发倾向选择短程旅游目的地，比如日本、泰国等；另一方面去年汇率波动比较大的土耳其、俄罗斯等国家和地区也分流了不少中国游客。还有观点认为，随着中国出境游中自由行占比快速提升，小众旅游目的地对于游客和消费的吸引力也在逐渐升温，塞尔维亚国家统计局今年2月发布数据显示，2018年中国赴塞游客达到10.24万人次，较2017年增长98%，创历史新高。中国已仅次于波黑，成为塞尔维亚第二大境外游客来源地。

值得注意的是，《公报》也显示，去年我国旅游市场持续平稳增长，除了出境旅游市场快速发展外，入境旅游市场稳步进入缓慢回升通道。整体来看，去年全年国内旅游人数55.39亿人次，比上年同期增长10.8%；其中，入境旅游人数14120万人次，比上年同期增长1.2%；全年实现旅游总收入5.97万亿元，同比增长10.5%。

（文章来源：北京商报）