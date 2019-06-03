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摘要

【万通“炒币神话”轰然倒塌】“我现在觉得有点可笑，这么拙劣的骗术，当初怎么就上当了呢！”5月30日凌晨，李先生乘坐的大巴抵达深圳，他没想到自己会以这样一种方式来到深圳。在上大巴之前，他一直奔波于当地的派出所，当地建议他来深圳，于是他匆匆买了最快南下深圳的车票。（证券时报）

“我现在觉得有点可笑，这么拙劣的骗术，当初怎么就上当了呢！”5月30日凌晨，李先生乘坐的大巴抵达深圳，他没想到自己会以这样一种方式来到深圳。在上大巴之前，他一直奔波于当地的派出所，当地建议他来深圳，于是他匆匆买了最快南下深圳的车票。

李先生此行的目的地，是虚拟币炒作公司万通启元数字资产交易所(以下简称“万通启元”)的深圳办公室。但是，当他赶到时，这一办公室早已人去楼空。

证券时报记者了解到，李先生所参与炒作的“区块币”，是一种虚拟货币融资，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，投资者往往被“高收益”诱惑进入，但却很难得到法律保护。

记者采访得知，在参与万通启元的“炒币”过程中，大部分投资者的入金都是转入了平台方提供的私人账号。投资者向记者表示，通过技术查询，现在万通账户上没被转移的虚拟货币还有2600万枚，约合2600万美元，已被转走的资金则很难得知具体金额。

一个月1万变1.9万

李先生家住湖南株洲一个县城，家里开了一间小饭店。在一个闲聊群中，有人分享了一张炒区块币的图片。老早就听说过币圈的赚钱神话，李先生决定试一试。一开始，他投入500美元，操作了两天，每天都有3%的利润，T+1日即可将平台币换成USDT(可简单将其理解为币圈的提现)。后来投资渐渐加大到2000美元、5000美元……甚至1万多美元。

“这个诱惑太大了，你投入1万，一个月后可以变成1.9万，100万变成190万只要一个月，本越大利越大，谁抵抗得了这个诱惑？”李先生解释。

李先生所操作的是万通启元发行的万通币。根据其官方宣传资料，公司背靠泰国政府认证的交易所，实力雄厚，注册即送1万枚万通MINI币。投资者在该平台主要通过四种方式赚钱。

一是刷单。投资者每天在该平台交易5笔，即可获得本金3%的刷单奖励。据称这是前期为了活跃平台与交易品种所进行的特殊推广奖励。

二是持币待涨。万通启元3月8日正式开盘后，持续涨了60多天，翻了25倍左右，堪称又一币圈“神话”。

三是挖币。普通会员一天可挖上限150枚，最高的五级会员每天可挖300枚。

四是手续费提成。交易所每笔手续费是千分之二。上线可以拿到第一代会员购买各挖矿币种交易手续费的9%，拿到第二代会员交易手续费的7.5%，拿到第三代会员交易手续费的6%。

因为单是每天3%的刷单收益已足够吸引人，大多数会员并未开展其他业务。只是每天买卖5笔平台提供的3个交易品种，获取刷单收入。

“我是很谨慎的，怕平台交易的币不安全，每天刷完单我都会立刻把它转换成USDT。”来自山西的王女士表示，4月份尝到甜头后，她将该平台介绍给了亲姐亲妹以及好闺蜜等10余人，累计在万通启元投资了70多万元，大家每天看着资产窜升，无比欢乐。

欢乐的心情一直持续到5月26日。当天，万通启元发布停服升级公告，且有投资者在群里咨询，为什么这几天的提现没有处理？平台解释说网站出现数据错误，暂时禁止用户提现。26日升级完，万通交易所又在28日发布了关于交易所的维护公告，称因用户的激增导致出现服务器卡顿，预计在29日上午10点恢复正常，到时可以处理提现。

虽然心中忐忑，但是交易所一直禁止提币，也只能等待。29日10点，不安变成了事实——平台关闭了。“万通启元”交易平台对敲挖矿MINI，一瞬间暴跌98%，接近归零。后续App直接出现错误，无法登陆。

从“躺赚”到清零

投资者提供的用户页面显示，其注册编号排到了33万多号。

万通启元资料介绍，假如会员开发了一位客户，客户投资5万刷单买卖虚拟货币，每天赚取3%是1500元，会员自己每天也有交易手续费分成；如果开发了更多的客户，团队无限裂变，就相当于会员为自己打造了一部自动自发的赚钱机器，开启了永久享受每天交易手续费分成的“躺赚”模式。“说不定，奋斗几个月，你已经可以退休了，因为万通将给你养老了。”

“每个账户每天赚取的刷单费都有限额，所以很多人都拿家里人的身份证注册了多个账户，我还套了信用卡的钱用来刷单。”一名投资者指出。

另外一张图显示，万通启元的虚拟货币MINI币当日的交易量达到2.6亿枚，每枚3.07美元。据此测算，其日累计成交金额高达55亿元人民币。有业内人士表示，该平台日交易如此之高，主要是绝大部份用户每天均会进行至少5次刷单。

“每天晚上一点半，会停半个小时盘，所有数据会清零重新开盘。你可以在大盘上看到所有交易数据，就像股市一样，非常真实。”有投资者描述。

在调查万通启元的过程中，记者加入了多个万通启元的QQ群和微信群，有的QQ群人数多达2000人，有群员在讨论维权的事，有的态度则相反。更为奇怪的是，事情没过几天，某群管理员就将群名改成了别的虚拟货币名称，并重新发刷单的链接和二维码。

“今晚一定要守在这”

位于深圳南山区的中工软件股份有限公司(以下简称中工软件)，是万通启元的技术提供方。5月31日晚间，就在记者采访多名万通启元的投资者过程中，维权群内传来消息，中工软件有一个负责人出现了！

当晚8点半左右，记者跟随几位投资者赶到位于南山软件产业基地的中工软件，在中工软件办公室内昏暗的灯光中，已经有几位投资者守在门口，据说他们已几天几夜蹲守在此。

记者在现场看到，中工软件办公室内有十多台台式电脑，桌面清理得非常干净。一份关于中工的材料介绍显示，中工软件有两个负责人，一个是董事长，也是万通的技术负责人钟俊，另一个正是在办公室和受害者沟通的负责人。

“跟万通的合作是在旁边的办公室开了我才知道，你要想知道万通，网上查的信息比我知道更多。”该负责人向记者表示，其下午已经在警察局做过笔录，自己对情况并不了解。

在长达数个小时的沟通过程中，投资者要求该负责人现场给中工软件董事长钟俊打电话，但电话处于无人接听的状态。

“反正已经几天几夜没有睡觉，再多一晚不算什么，今晚一定要守在这。”几位投资者目光呆滞，蹲守在中工软件的办公室内，希望能从该中工软件的工作人员中得到一些线索。

记者现场看到，中工软件旁边602A就是万通启元的办公室，办公室内已经被清空，门上贴了一张纸，上面写着：“此房租经朋友介绍于2019年3月9日短租给万通启元节点社区，租期为两个月，于2019年4月20日搬离。”

一名投资者向记者表示：“5月28日时这个办公室还有人，我们当天过来的时候他们正在陆续往外搬东西。当时我们也报了警，最后警察做了询问之后就让他们走了。”

记者看到，几位投资者手中拿着一沓打印出来的材料，上面包括转账的流水、万通启元的信息和微信群中的聊天记录等。

投资者向记者提供的信息显示，万通启元交易所的运营主体是万通启元管理咨询(重庆)有限公司，法定代表人为廖鹏程，旗下共有云财通、万通启元和高森3个交易所，投资者蹲守的中工软件是万通启元的技术提供方。

虚拟货币交易

不受法律保护

万通启元号称持有泰国证券委员会办公室颁发的数字资产交易许可证和泰国商务部的执照，并且发到群中给会员查看。“我就是在网上看到万通启元有合法合规的资质，所以才放心进去操作的。”一名受害者表示。

记者查看上述证件发现，获得泰国数字资产交易许可证的是万通数字货币兑换有限公司，且人工伪造痕迹严重。实际上，近年来发生的很多虚拟货币诈骗案套路颇为相似，犯罪分子将服务器搭建在国外，以获得某国合法营业执照为名在国内发币实施诈骗。有参与者信以为真，以为别国的营业执照同样具有保障，于是投钱参与，一旦平台关门跑路，资金很难追回。

实际上，早在2017年9月，中国人民银行等七部委就联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，叫停虚拟货币的直接交易。随后，2018年1月，互联网金融风险专项整治工作领导小组、中国互联网金融协会、央行营业管理部等部门联合先后连发三文，再次强化对虚拟货币监管。

有关部门也曾提醒，虚拟货币发行融资，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，投资者不要被“高收益”冲昏头脑。且如果受害者未能提交证据证明其交易虚拟货币平台的注册、备案信息及合法性，在虚拟货币的合法性尚未明确的情况下，其投资交易将不受法律保护。

发稿前，李先生给记者发来信息，万通发布了系统恢复的公告，表示此前平台打不开是由于受到恶意攻击，不得不进行人为的资产封存保护。现在系统维护已经完成，可以正常提币。每位投资者可提取30%的额度，剩余70%以手续费形式进行扣减。

“现在币也跌了，又要扣70%的手续费，一万块能拿回来几百块，有什么意义呢？我不会去提取，还是要继续跟他们磕下去！”李先生仍以出差的名义留在深圳，老婆并不知情，并且他的投资很多都是刷的信用卡。“可以说是不知怎么渡过这一难关，希望大家引以为戒，不要碰这些来路不明的投资。”

（文章来源：证券时报）