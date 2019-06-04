广州深圳放宽汽车限购 指标增18万

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上海有关部门表示，正在研究相关促进汽车消费的政策；专家认为，放宽限购考验交通管理智慧

广州、深圳两地近日发布消息称将“放宽汽车限购政策”以促进汽车消费。昨日，上海有关部门表示，相关促进汽车消费的政策正在研究阶段。专家认为，“放宽汽车限购”和“治堵”并非完全矛盾对立，未来，地方政府应采取更精细化、人性化、多样化的管理手段降低机动车使用强度。

本月起，广州市和深圳市放宽汽车限购政策，到明年12月，两市将增加投放中小客车增量指标18万个。针对传闻，昨日，上海有关部门表示，相关促进汽车消费的政策正在研究。

广州深圳增加18万机动车指标配额

近日，《广东省完善促进消费体制机制实施方案》出台，明确将优化汽车消费环境，逐步放宽广州、深圳市汽车摇号和竞拍指标，扩大准购规模，其他地市不得再出台汽车限购规定。根据统一规划，广州、深圳将相继放宽汽车限购措施、增加指标配额。

其中，广州市在原有额度的基础上，本月起至2020年12月，将增加投放中小客车增量指标10万个。增加的额度原则上按1:1比例分别配置普通车竞价指标和节能车摇号指标，由指标管理机构按月组织实施，单位和个人分别占增加配置额度的10%、90%。

深圳市从本月起，也将在原定每年普通小汽车增量指标配置额度为8万个的调控目标基础上，2019年至2020年每年增加投放普通小汽车增量指标4万个(个人指标占88%，企业指标占12%)。其中，1万个采取摇号方式配置，3万个采取竞价方式配置。2019年增加的4万个指标按月平均分配到2019年6-12月，2020年增加的4万个指标按月平均分配到全年12个月。

广州市和深圳市分别从2012年7月1日零时和2014年12月29日18时开始实施汽车限购政策。

上海正研究相关促进汽车消费政策

记者梳理发现，目前已经有北京、上海、广州、深圳、天津、贵阳、杭州、海南、石家庄等地发布了机动车限购措施。广深两地发布“放宽汽车限购”新政后，不少其他限购地区居民纷纷在社交媒体感叹，“摇号多年未果，自己什么时候能赶上这样的好政策？”

针对“上海正考虑放宽现有汽车限购政策”的传闻，上海有关部门昨日表示，相关促进汽车消费的政策尚在研究阶段。

分析

放宽汽车限购是为促进消费增长

“从严调控多年的机动车指标政策首次迎来松动，根本原因还是为了刺激经济、促进消费增长。”在北京工业大学城市交通学院院长陈艳艳看来，“放宽汽车限购”和“缓解交通拥堵”并不是完全矛盾对立的关系，从一定程度可以说明，这是对过去单一利用“限购”政策控制机动车数量、机动车使用强度的一种“自我修正”，但“放宽汽车限购”的城市也必须要尽快出台“降低机动车使用强度”的配套政策，避免在促进经济增长的同时给整个社会带来更多的负面成本。

广东省统计局的相关数据显示，在机动车的限购政策之下，汽车消费已有颓势。

一季度，广东限额以上汽车类商品零售额同比下降7.7%，降幅同比扩大17.5个百分点，成为拉低消费增速的首要因素。

作为汽车制造大省的广东，广州、深圳两地放宽机动车限购促进汽车消费的举措，在一定程度上，也将促进广东汽车制造行业的发展。

降低汽车使用频次考验管理智慧

陈艳艳认为，在已经采取限购措施的城市中，交通拥堵问题都有其特殊性，不管是“从严管理”还是“放宽指标”，相关部门都应尽可能增加一些人性化措施。“上海、深圳等地号牌拍卖的经济杠杆手段确实更加人性化，兼顾了效率与公平。”不过陈艳艳也表示，大规模的汽车保有量是造成交通拥堵的因素之一，但拥堵的主要成因还是汽车的高频次使用，不同城市需要综合考虑拥堵现状、停车资源等情况来制订政策。

“如何引导公众合理使用私家车？”也成为了广、深两地放宽限购政策后亟待主管部门解决的问题，“最基础的还是要为市民增加出行的选择，优化出行结构，引导大家选择绿色出行的交通方式，减少对小汽车出行的依赖。”陈艳艳告诉记者，其中就包括公交优先政策、慢行系统建设及空间保障、鼓励合乘、班车、校车等。这类措施可以为市民提供可选择、可替代的出行方式，减少对小汽车出行的过度依赖。

未来侧重鼓励式弹性化引导措施

陈艳艳认为，以前降低机动车使用强度，政府部门主要采取的是限制性措施，从近日交通部、国家发改委等12部门联合印发《绿色出行行动计划(2019-2022年)》看，更侧重鼓励性、积极引导的方式。“过去治理交通拥堵更多按照收拥堵费的思路，未来可以在鼓励式、更弹性的措施上下功夫，例如新加坡明确每周停驶一天，具体哪一天则由车主选择，兼顾了车主需求和调控效果。”

除了提升智慧交通管理水平，也要逐步降低机动车的使用需求。陈艳艳介绍，东京颁布了《汽车排放尾气抑制指导纲要》，政府根据年度环境指标，制定本年度的尾气排放量，并具体落实到公司及个人，由公司及个人自主制定减少尾气排放的计划书。根据试行结果与实际评估相结合，达到或超额完成的给予财政和税收上的奖励，没有完成的给予惩罚。

背景

放宽限购令是“应时之举”

从国家层面看，目前的经济状况下，适当放宽机动车限购政策确为“应时之举”。今年1月，国家发改委、交通部等10部委联合发布文件，提出“优化机动车限购管理措施”以促进汽车消费。今年4月国家发改委发布的《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费促进循环经济发展实施方案(2019-2020年)(征求意见稿)》，相关部门将进一步扩大汽车等消费市场。

在多份促进消费增长的文件中，国家发改委还计划要求不限制拥堵区域外的车牌核发，将治堵方式转向细化交管措施，引导车辆出行；同时希望，汽车限购的城市今年和明年的车牌增量指标数量在2018年的基础上分别增长50%和100%；将取消对无车家庭购车的限制，以及小客车更新指标的申请数量限制。

自愿停驶车主有望享优惠

放宽限购的同时，如何避免再次加速增长的机动车给交通“添堵”，也成为关注重点。

5月31日，交通部、国家发改委等12部门联合印发《绿色出行行动计划(2019-2022年)》(以下简称《行动计划》)，提出将通过鼓励对自愿停驶车主提供优惠措施、研究制定富有吸引力的小汽车停驶政策来降低小汽车使用强度，并探索建立小汽车长时间停驶与机动车保险优惠减免相挂钩等制度。

《行动计划》还提出，将在供需失衡、交通压力大的区域或者路段，探索实施小汽车分区域、分时段、分路段通行管控措施，引导降低小汽车出行总量。

声音

伴随着大数据、云计算等技术手段的不断成熟，精细化治理成为城市治理的主要思路。交通拥堵问题完全可以通过科学规划建设和管理城市道路、大数据治堵等精细化治理手段得到解决，不能总靠“限车”。因此，广东此次出台的方案是一个积极的探索，也希望能成为一个良好的示范。

（文章来源：新京报）