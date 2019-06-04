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摘要

【证券日报头版：第七次人口普查将纳入“查房”，专家称或为征收房地产税提供数据支撑】2020年，我国将迎来第七次全国人口普查，将彻查人口出生变动情况以及房屋情况。苏宁金融研究院高级研究员付一夫认为，本次人口普查不同于以往，除了人口外还要进行房屋普查，这意味着普查结果很可能将会给房地产税的推行提供参考。”（证券日报）

2020年，我国将迎来第七次全国人口普查，将彻查人口出生变动情况以及房屋情况。专家认为，这将对房地产税征缴提供必要的数据支撑。

“本次人口普查不同于以往，除了人口外还要进行房屋普查，这意味着普查结果很可能将会给房地产税的推行提供参考。”苏宁金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，人口普查是一项重要的国情调查，其目的在于找准人口规模和结构，摸清流动人口趋势和分布，是国家制定重大方针政策与编制国民经济和社会发展战略规划的重要依据。

《证券日报》记者获悉，6月1日，上海市第七次全国人口普查嘉定专项试点工作正式启动，入户调查主要内容包括住房情况等。

5月8日，第七次全国人口普查嘉定专项试点动员会暨培训会举行。国家统计局人口和就业司副司长崔红艳表示，人口工作进入转折期，由数量压力向结构性矛盾转变。人口普查是全面掌握人口状况的重要手段，也是最基本、最重要的国情国力调查。开展人口普查，摸清人口家底和教育、医疗、养老、住房等情况，有利于更好的制定人口政策，保障人民利益。

今年1月15日，深圳市统计局发布的2019年工作思路表示，主动承接第七次全国人口普查(房屋普查)试点。“人口普查是重大的国情国力、市情市力调查，可以彻底摸清人口总量基数和人口结构情况。国家统计局希望我市承接2020年第七次全国人口普查(房屋普查)试点并为国家人口普查方案的制定修订提供经验参考。”

中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东对《证券日报》记者表示，人口普查是一项重要的经济活动，能为我国制定重大经济决策提供有效的数据支撑。从这种意义上说，人口普查和房屋普查将会为我国人口和住房政策调整提供必要的基础性数据资料，但并不是各种税费出台的充分依据，因为包括房产税出台需要较长的立法程序，需要全国人大的审议，而房地产立法之后才会涉及如何执法问题，而此时才会涉及如何更公平透明执行税收征缴，因此房屋普查与房地产税出台决策并不具有必然联系，但对房地产税征缴会提供必要的数据支撑。

“近年来，房地产税一直是社会普遍关注的焦点问题，因为其开征与否、征收范围标准如何设定等问题直接关系到千家万户的切身利益。同时，也与国家的房地产政策、人口政策密切相关。”中国财政学会绩效管理研究专业委员会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示，因此开展人口普查和房屋情况普查，必然会联系联想到房地产税，但也没有必要过度解读。国家从制定经济社会发展政策和长期发展战略考虑，会定期开展人口、经济、房屋等多项综合性指标的普查工作，为国家未来发展提供更加详实准确的数据来源和支撑，并不会简单而直接与房地产税进行挂钩。

张依群认为，开展人口和房屋情况普查，可以为制定土地供给、城市规划、住房保障、人口布局、区域发展等诸多相关政策提供一些必要的有价值的数据，并不仅局限于房地产税，更不是决定房地产税何时开征的关键，人们应该以更加平常的心态看待人口和房屋普查，避免过度性恐慌和不必要的炒作，让房地产政策能更好地为满足普通民众家庭的住房需求服务。

诸葛找房数据研究中心研究员姜国君对《证券日报》记者表示，将房屋普查作为第七次人口普查的配套工作同步进行，说明房屋普查在新一轮数据收集中具有同等重要的地位，也体现了接下来与之相关的立法、制定政策等方面对人口及房屋数据的全面性和准确性有着较高的要求。

“从目前来看，我国不同城市的住房供应存在着结构性不平衡，有些地方供应偏紧，有些区域则是供过于求。” 付一夫认为，与此同时，虽然全国房产资源的联网登记已经落实，但对于农民的自建房屋却依然未能建立起完整的产权制度，而一些城市里还存在着“小产权”房产的概念，在全国推行房地产税需要慎之又慎。

付一夫表示，想要做到因地制宜、因城施策，必须要有精确的数据作为支撑，否则未来在房地产税征收上必然会面临一系列问题，而产权划分的不明晰也会给房地产税的落地带来挑战。

姜国君认为，不动产登记信息已实现全国联网，接下来的房屋普查或将更偏重于农民自建房、小产权房乃至无证房等信息的收集入库。农村房屋数据的完善，在为房地产税立法提供更全面的参考及论证依据的同时，也将给农地、农房入市的铺开创造更成熟的条件。同时，通过对农村人口及房屋数据的科学推理，将能更好地为乡村振兴战略、城乡融合发展服务。因此，即将以“套餐”形式出现的普查，其系统性、科学性和重要性将更胜以往，也有望取得更大的成效。

姜国君表示，在人口老龄化问题日益凸显、人口出生率持续下降、人口红利逐渐消退等不利因素影响下，将房屋普查与人口普查配套进行还释放了另一个可能的积极信号——即未来的人口激励政策或会在调配房屋资源、给予住房优待等方面作文章。这一点也是非常值得关注的。