对冲基金“神助攻”：欧美家族办公室绕道A股兴趣大增

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尽管近日A股震荡下跌，但在海外家族办公室眼里，这却是一个逢低配置A股的良机。

“近日我们正按照数家欧美家族办公室客户的要求，遴选境内私募基金委托投资A股。”一家海外资产管理机构亚太区负责人向21世纪经济报道记者透露，尽管这些欧美家族办公室的初始投资金额仅有200万-300万美元，但若境内私募基金业绩表现超过他们预期，未来他们还会持续追加投资逾千万美元。

但他发现，目前能达到这些欧美家族办公室资产配置要求的境内私募基金并不多。

“过去一个月我们差不多接触了约15家境内私募基金，最终能满足要求的机构可能不到4家。”他坦言，这背后，是欧美家族办公室对境内私募基金资产管理规模、风险对冲策略多元化、沟通成本(主要是文化差异与沟通时差)与运营尽职调查有着严格要求。多数境内私募基金因资产管理规模较低、风险对冲策略较少而被早早淘汰，即便个别境内私募基金满足上述两项要求，也因为运营尽职调查不过关，被“剔除在外”。

“事实上，欧美家族办公室特别反感基金经理一言堂的投资决策机制，因为这意味着基金业绩受个人情绪与主观判断的影响较大，反而是一大投资风险。”他向记者解释说，但在运营尽职调查环节，他恰恰发现不少境内私募基金负责人存在“一言堂”状况。

多位境内私募基金经理坦言，这的确是他们与海外家族办公室等机构投资者开展委托投资A股谈判过程遇到的一大挑战。但双方在管理费用方面的分歧更大，当前欧美家族办公室认为境内私募基金业绩表现里的BETA占比较高(即跟随股指上涨获得收益)，因此不大愿支付等同于alpha(通过自主投资管理获得超额回报)的费用，但多数境内私募基金对此不认可。

“双方能否在短期内弥合分歧，依然存在较大变数。”一家国内大型私募基金负责人向记者直言，所幸的是，目前不少境内私募基金也在做出某些让步以吸引欧美家族办公室资金，毕竟他们一旦投资，就会长期配置(不会轻易赎回)，令基金资产管理规模更趋于稳定，众多投资策略也能更顺利地落地。

两项尽职调查掣肘

在上述海外资产管理机构亚太区负责人看来，欧美家族办公室之所以对A股配置兴趣大增，主要是欧美对冲基金送来了“神助攻”。

具体而言，去年欧美对冲基金行业遭遇约6.9%的亏损，加之部分业绩出色的对冲基金抬高了收费标准(将超额利润分成从20%提高至30%以上)，以及对冲基金经理在信息获取方面的优势骤降，令不少欧美家族办公室开始削减欧美对冲基金的配置比重。

不过，在寻找境内私募基金委托投资方面，他们遇到了不小的“阻力”。

比如在资产管理与风险对冲策略多元化方面，不少欧美家族办公室要求境内私募基金资产管理规模至少超过10亿美元(约合69亿人民币)，且针对A股不同运行状况设定不同的风险对冲策略，但事实上，多数境内私募基金资产规模不足50亿，且此前股指期货交易受限导致风险对冲策略不够丰富，因此早早被剔除在外。

即便部分境内私募基金满足上述两项要求，也容易在运营尽职调查环节“碰壁”——除了基金经理“一言堂”，不少私募基金还因为炒作概念股或重组股博取高收益，被欧美家族办公室“用脚投票”。

究其原因，这些欧美机构投资者特别重视上市公司主营业务成长性与诚信度，若上市公司一味靠着纯粹的概念炒作，以及不合逻辑的资产重组运作进行市值管理，他们是坚决不会投资的，因此当他们发现国内私募基金配置这类股票，也会因理念不合投出“反对票”。

但他注意到，目前个别国内私募基金为了吸引欧美家族办公室资金，专门设立了一个投资产品，完全按照前者提出的各项要求进行投资运营，反而赢得他们的青睐。

“毕竟，欧美家族办公室希望通过配置A股分散风险并获得较高回报，境内私募基金希望以此获得长期资金，双方总有办法找到共识。”他指出。

ALPHA管理费争议

21世纪经济报道记者注意到，在委托境内私募基金投资A股遭遇“阻力”后，不少欧美家族办公室很快找到了替代方案。

一位香港对冲基金负责人透露，今年以来，他们在香港发行的一款挂钩A股指数的量化投资ETF产品份额增加了约30%，其中多个欧美家族办公室做了追加投资。

在他看来，他们之所以热衷追加投资，一方面是看好A股长期表现，另一方面则在于这款ETF产品费率约1.3%，较境内私募基金2%管理费低了不少。

“这也反映一个不争的事实，即不少欧美家族办公室等机构投资者认为境内私募基金业绩表现里的BETA成分较高，因此他们不大愿支付等同于ALPHA 的费用支出。”他指出，但海外机构投资者的这个举措，令境内多数私募基金感到不爽。

多位境内私募基金负责人也表示，这背后，是海外机构投资者对他们投资获利方式存在很大的“误解”。由于此前股指期货交易受限，不少海外机构投资者便认为境内私募基金缺乏足够丰富的风险对冲交易策略，业绩表现主要来自量化选股与股指自身上涨，但事实上，他们之所以能在过去两年跑赢沪深300指数十多个百分点，主要得益于他们花费大量精力调研上市公司精选优质个股，以及构建大数据分析模型，对A股走势有着精准判断，这恰恰是他们获取alpha超额回报的最大基础。

“所幸的是，随着股指期货恢复常态化交易，越来越多欧美家族办公室等机构投资者的上述观点正发生改变，若境内私募基金能证明自身长期业绩持续较大幅度跑赢沪深300指数或MSCI中国A股国际通指数(MSCI CHINA A INCLUSUSION INDEX)，以及夏普比率(Sharpe Ratio，私募基金在承担单位风险下的超额回报率)较大幅度高于行业平均水准，他们愿意支付较高的ALPHA费用。”他指出。

（文章来源：21世纪经济报道）