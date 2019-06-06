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摘要

【80后女董事长伪造文件挪用4240万补仓 被终身市场禁入】一家私募竟然伪造多封协议文件瞒天过海，挪用4240万元为自己亏损的产品补资。不仅如此，两名“80后”负责人旗下的另一家私募还在一宗收购中虚假记载信息。（澎湃新闻）

一家私募竟然伪造多封协议文件瞒天过海，挪用4240万元为自己亏损的产品补资。不仅如此，两名“80后”负责人旗下的另一家私募还在一宗收购中虚假记载信息。

证监会近期披露的一则行政处罚决定书显示，丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司(以下简称北京丰利)的一只产品长安丰利24号分级资产管理计划(以下简称长安丰利24号)跌破止损线，被停止交易，需补资才能恢复交易。为恢复长安丰利24号交易权限，北京丰利通过伪造《丰利久赢证券投资基金合同补充协议》《长安基金说明函》《投资人说明函》的方式，挪用4240万元来进行补资。

在这份发布于5月27日的决定书中，证监会决定，责令北京丰利改正，并处以100万元的罚款，同时，对两名负责人董事长毛凤丽和总经理张永辉分别给予警告并处以30万元的罚款。

而且，证监会还决定，对毛凤丽采取终身市场禁入措施，对张永辉采取十年市场禁入措施。在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

长安丰利24号是北京丰利发行的私募基金产品，托管人为中国光大银行股份有限公司，管理人为长安基金管理有限公司(以下简称长安基金)，投资顾问为北京丰利。该产品为分级资产管理计划，优先级为光大银行，劣后级为北京丰利招募的投资人。

丰利经证定向增发基金(以下简称丰利经证)和丰利久赢证券投资基金(以下简称丰利久赢)也都是北京丰利发行的私募基金产品，托管人为国泰君安证券股份有限公司，管理人均为北京丰利。

事情还要追溯到2015年。当年9月18日，长安丰利24号因跌破止损线被停止交易，需补资才能恢复交易。

根据北京丰利的安排，2016年1月至4月，长安丰利24号投资人陆续将投资份额转让给熙泉投资管理有限公司(以下简称熙泉投资)，长安丰利24号投资人据此成为了熙泉投资的合伙人。

为了将丰利经证、丰利久赢的资金转入熙泉投资，北京丰利向国泰君安提供了伪造丰利久赢投资人签字的《丰利久赢证券投资基金合同补充协议》，将熙泉投资纳入丰利久赢投资范围。但实际上，丰利久赢投资人对此并不知情。

伪造的文件瞒过了托管方国泰君安。

根据北京丰利指令，2016年5月13日，国泰君安将丰利经证3550万元转入丰利久赢；2016年5月9日、5月17日，国泰君安分两次将丰利久赢共4240万元转入熙泉投资。

2016年5月18日，北京丰利向国泰君安发送用熙泉投资资金向长安丰利24号进行补资的指令。

为保证熙泉投资资金安全，国泰君安要求，熙泉投资投向长安丰利24号的资金在清盘时，原路返回至熙泉投资在国泰君安的托管户。

为满足国泰君安上述要求，北京丰利向国泰君安提供了加盖伪造长安基金合同专用章的《长安基金说明函》，内容为长安丰利24号清盘时，资金回流到熙泉投资在国泰君安的托管户。长安基金对此不知情。

北京丰利向国泰君安提供了伪造丰利经证及丰利久赢8名投资人签字的说明函，内容为投资人知悉丰利经证、丰利久赢资金投向，同意对长安丰利24号进行补资。对此，丰利经证、丰利久赢投资人同样也不知情。

在获得上述材料后，国泰君安根据北京丰利的指令通过熙泉投资对长安丰利24号补资4240万元。补资后，长安丰利24号恢复交易权限。

证监会认为，上述操作已经是构成挪用基金财产的违法行为。

第一，北京丰利挪用私募基金财产向其管理的其他产品“补仓”的行为，是在投资人不知情的情况下，采用伪造文件签字、伪造印章等手段实现的。北京丰利向面临“平仓”风险的产品“补仓”、将其他产品的高风险转嫁于原投资者，增大了另外两只基金产品的风险，损害了投资者利益。而且在挪用基金财产过程中，北京丰利通过采用多种非正常手段，实施法律法规所禁止的挪用基金财产行为，毛凤丽作为时任北京丰利董事长，张永辉作为时任北京丰利总经理，均应当被认定为直接负责的主管人员。

第二，北京丰利为恢复长安丰利24号交易权限，采用伪造文件签字、伪造印章等手段，挪用丰利经证及丰利久赢的资金为长安丰利24号补资，长安丰利24号才得以恢复交易权限。挪用私募基金财产行为本质上违背了私募基金管理人的信义义务。私募基金管理人应严格按照合同约定管理受托财产，如果私募基金管理人违背合同约定或者未经投资人同意，将基金财产用于约定投资范围以外的用途，违背信义义务，属于挪用行为。

第三，本案涉案金额特别巨大，当事人使用伪造相关文件签字和印章等手段，情节特别恶劣，对其采取证券市场禁入措施于法有据。

基金业协会备案资料显示，北京丰利成立于2008年12月31日，在2014年5月20日完成登记，为一家股权类私募，仅有6名全职员工。目前，北京丰利旗下登记在册的产品有12只。

值得一提的是，毛凤丽、张永辉这两名负责人是两名“80后”。

毛凤丽1980年2月出生，女，现年39岁，住址为河南省郑州市。基金业协会的资料显示，毛凤丽出身于银河证券，2002年至2005年期间就业于银河证券郑州陇海路营业部，任职营销经理。2005年5月转战河南银河投资管理有限公司，摇身一变成为了董事长。到2008年则成立了北京丰利这家私募机构。

张永辉同样是一名80后，现年38岁，住址为北京市西城区。

澎湃新闻记者发现，毛凤丽、张永辉旗下的另一家私募天津丰利创新投资有限公司(以下简称天津丰利)，也在同一天受到了监管层的处罚。

天津丰利天津丰利收购杰能科技的信息披露过程存在虚假记载，包括收购杰能科技股权数量及总价款、资金来源等信息。最终，证监会决定，对天津丰利给予警告，并处以60万元罚款，毛凤丽和张永辉则被警告并分别被处以30万元罚款。

（文章来源：澎湃新闻）