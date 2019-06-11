“缴3元享30万互助金”？水滴筹、轻松筹实测还需充值

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“缴3元享30万互助金”？实测还需充值

水滴筹、轻松筹互助项目宣传页面并没有在显眼位置给出明确提示

近日，关于水滴筹、轻松筹互助平台在低价加入后需持续充值的问题在网上受到热议。

平台宣称其互助项目奉行“一人患病，众人分摊”的原则，成为其互助社群会员后，一旦社群会员患病，平台则会形成项目从其他会员们账户中扣取一定费用。南都记者经实测发现，水滴筹、轻松筹两平台在缴费3元加入“30万互助金”后要求会员继续充值，而且无法立即受惠，甚至存在需要额外缴纳3000元审核调查费的情况。对此，两平台的互助项目宣传页面并没有在显眼位置给出明确提示。

中国保险学会副会长、浙江大学教授何文炯告诉南都记者，轻松筹、水滴筹之类的“互助”计划，本质上是一种互助合作型保险，但此类保险在我国发展缓慢，缺乏相关法律法规，也缺乏监管主体。陕西恒达律师事务所律师赵良善认为，两家平台在“互助金项目”宣传页面存在虚假性及误导性，涉嫌虚假宣传，同时涉嫌侵犯消费者的知情权。

3元加入后立即显示“余额不足”

近日，南都记者通过水滴筹链接向一位病患捐款后，页面弹出“30万元抗癌互助金”的广告页面，并称每人3元即可立即加入，该广告页面宣称：“7933万会员领取，上千人已使用权益 ，并已划拨52714.9万元互助金帮助会员。”在广告页面中，水滴筹平台用图示标注了获取互助金的步骤：加入会员、患病确诊、获互助金。

什么是“30万癌症互助金权益”？水滴筹平台声称，在这里每个人预存一点钱，放在一起，以后谁生病了就从这些钱里面出医疗费，患病最高可获得30万元互助金。

南都记者勾选了“水滴会员协议”后点击“3元加入”按钮缴费请求加入“30万元抗癌互助金”，之后系统弹出填写真实姓名和身份证号等信息的页面，确认按钮上写着“填写完毕，生效30万”。缴费3元完毕后，页面提醒需关注其公众号，才能查收最高30万权益。

然而，当完成身份验证后，系统突然提示称“计划余额较低”，并表示余额不足将导致失去最高30万权益。此时，页面按钮明确提示用户“立即为每单充值19元”。

南都记者按照页面提示，看到水滴筹平台关于延长互助权益的说明称，会员需在充值后保持余额充足，持续为患病会员分摊，才能持续享受互助权益，并强调，账户余额小于1元，将失去权益，无法申请互助金。平台表示，预计2019年全年仅需充值约36元。充值的钱用于患病会员的分摊，平台会根据当周互助金需求从会员账户余额中进行一次均摊扣款，平台从中收取一定的管理费。

南都记者注意到，新加入“30万元抗癌互助金”的会员有180天的“保护期”，在所谓“保护期”内，会员不得申请互助金，但是“保护期”之内会员依旧需要承担其他患病会员的分摊费用。

对此，水滴互助平台客服人员向南都记者表示，会员充值后若不想继续参与可随时退出，余额将原途径退回，但已参与分摊的费用不再返还。该客服还告诉南都记者，会员若不幸患病需要申请互助金，从申请材料交齐之日到案件公示需要30到60个工作日，公示后7个工作日才能得到资金划款。

领“600万医疗保障”后自动扣费

南都记者在轻松筹平台捐助一位患者后，平台也弹出了与水滴筹类似的每人3元立即领取“30万大病互助金”广告页面。

同样地，南都记者缴费3元并填写身份证等信息后，页面弹出“建议充值到50元，避免频繁充值”的提醒。就充值问题，轻松筹平台回应南都记者称，“这只是页面提示，充值金额自愿，但建议不要低于10元。”轻松筹客服表示，该平台出现一位需要众筹的会员时会形成一次筹款，向其他各个会员扣费，“每次扣款几毛几分，一个月扣几次不固定，账户余额最好不要低于10元。”与水滴筹一样，客服告诉南都记者，180天“保护期”内无法申请互助金，但需要承担互助分摊义务。

在加入“30万大病互助金”并按页面提示关注轻松筹微信公众号后，南都记者收到了轻松筹平台发送的一个类似微信红包的页面———“一份专属福利，600万医疗保障待领取”。

点击进入后，南都记者填写身份证等相关信息后便看到加粗标红提示“首月3元”，下面一行灰色字体写着次月起20 。6元。在缴费页面，平台显示“您购买的保单，将根据支付金额和支付时间，每隔一个自然月自动扣款完成续费，如果取消合约将实时生效。”

在缴费3元后，南都记者打开投保保单页面，页面并没有显示取消保单按钮，也没有任何进入取消合约的渠道，南都致电轻松筹平台，客服表示，确实无法通过平台取消“600万医疗保障”，若要取消这份保单，需自行致电保险公司取消，否则将会持续自动扣费。南都记者3次致电保险公司后才得以取消该保单。

两平台公约条款藏在不显眼处

在南都记者的实测中，水滴筹和轻松筹两个互助平台其实都提供了完备的服务条款协议，但用户很难找到协议链接，用户在缴费之后也很难从平台明显位置找到协议入口。

轻松筹用户需要在轻松互助A pp中选择任意互助项目，之后在项目说明页底部才看到《行动公约》。水滴互助会员加入页面有《水滴会员协议》入口，但字体较小且呈灰色，并没有引导用户主动查看条款。在实际宣传中，两家平台没有明确告知消费者服务本质需要长时间缴纳费用。

南都记者从水滴互助项目的宣传页面看到，该项目的理念为“生病有钱治，费用大家摊”，并宣称患病会员最高可获捐30万元，但并没有明确提出需要180天等待期，以及余额充值、分摊扣费等详细说明。

而在轻松筹的互助项目宣传页面中，平台表示其互助优势在于“每人3分钱救一个人”“(患病会员互助金)极速到账”。但轻松筹客服告诉南都记者，自会员交齐申请互助金材料后需经过7- 15个工作日的初审时间，通过初审后还需要缴纳3000元调查费进行保险公估审核，通过后公示7天，整个申请过程大约需要40至45工作日，并非所谓“极速到账”。

轻松筹客服向南都记者表示，这些规定在平台《行动公约》中都有明确说明，但是，南都记者在缴费后却很难从平台各渠道找到《行动公约》原文，需要关注轻松互助公众号、打开会员卡、点击加入对应的行动项目，在该项目宣传页面的最底部才有点击查看《行动公约》的入口按钮，其中并没有客服所称的3000元审核调查费、申请互助金时间等相关说明。

“互助”模式缺乏监管主体

南都记者了解到，《广告法》明确规定，广告不得含有虚假或引人误解内容，不得欺骗、误导消费者。《消费者权益保护法》则规定，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。

陕西恒达律师事务所高级合伙人、律师赵良善告诉南都记者，轻松筹和水滴筹互助平台发布广告宣传中均有“每人3元立即领取30万大病互助金”等内容，误导消费者只需缴纳3元就可得到30万互助金或者保险金。但事实上，3元只是准入资格，如享受相关权益，后续还需充值或者续费，这就印证了两家平台在“互助金项目”的宣传页面带有虚假性及误导性。

此外，赵良善表示，用户按照宣传缴纳参与费用后被提示“余额不足”，但是两平台发布产品时，仅提到3元就可领取互助金，但未对消费者缴纳3元的后续事宜做出明确解释，这就导致消费者对缴纳3元的后续事宜不知情，平台涉嫌侵犯消费者的知情权。

而关于消费者在轻松筹平台低价获取600万保障，之后平台找不到取消按钮这一情况，赵良善认为，这涉嫌侵害消费者的自主选择权，属于变相强制消费。而通过发布引人误解的广告及与内容不相符的虚假信息导致消费者购买，这涉嫌虚假宣传。

中国保险学会副会长、浙江大学教授何文炯告诉南都记者，轻松筹、水滴筹之类的“互助”计划，本质上是一种互助合作型保险。他表示，这类保险在国际上发展历史悠久，是处理风险的有效方法之一。“然而，此类保险在我国还未受重视，发展缓慢，因而缺乏相关的法律法规，也缺乏监管主体，可以说是一个空白。”他指出，尤其是利用互联网实施这类保险计划，会有新的情况出现，在全世界都是新课题，因而需要加强研究，尽快出台相关的法规。

（文章来源：中新经纬）