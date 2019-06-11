考完就走！00后最爱乘高铁、住高星、吃小龙虾

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全国高考结束之后，一波毕业旅行高峰随即到来。记者了解到，不少00后考生倾向来一场“考完就走”的旅行，携程数据显示，乘高铁、住高星的人最多，而在旅途中当季的小龙虾几乎是人人都会选择品尝的美食。

高铁游成考生出游首选

全国超过1000万高考考生在本周迎来了自己的毕业季，而为了避开23日后填报、调剂志愿的时间段，不少人选择在考完后就开始自己的毕业旅行。携程高铁游数据显示，在出行的毕业生中，选择铁路的人最多，占比接近60%；而这其中，选择乘高铁的人超过了半数。

携程高铁游相关专家分析认为，00后是与我国高铁共同成长的一代人，他们对于高铁的接受度是所有年龄段中最高的。该专家认为，“随着00后的逐渐成长，未来几年里高铁游还将释放出更多的潜力。”

目的地方面，上海、北京、杭州、广州、南京、重庆等地位居前列，其中又以长三角地区考生的出游意愿最高，数据显示，每10位出游考生中就有3-4位来自长三角地区。

此外，00后对“高铁+X”产品接受度也非常高，有接近4成的人选择直接预订“高铁+酒店”或者“高铁+门票”。

毕业旅行多住高星酒店

在酒店选择方面，携程酒店数据显示，在出行的00后考生中，高星酒店的入住占比超过6成，而精品民宿、客栈的占比也有超过了20%，仅有15%左右的人选择了低星级酒店。

携程酒店大学数据分析师分析认为，00后家庭父母的组成多为75后、80后，这让他们的家庭经济条件和消费观念与90后完全不同，“从过往数据来看，90后特别是95前的一代人在毕业旅行上多选择性价比较高的低星级酒店。”

上述分析师还表示，这一批00后考生的毕业旅行非常具有代表性，“更注重舒适度、更在意享受型、个性化需求的满足，这将成为未来几年毕业旅行的代表。”

目的地方面，前往上海、杭州、广州、重庆等地的人更多地选择入住高星酒店、而在苏州、西塘、乌镇、扬州等地旅行的游子则以民宿、客栈作为第一选择。

组团“狂吃” 小龙虾最受欢迎

复习备考近一年，不少毕业生在旅行之余，也想着要大吃特吃以释放压力。携程美食林数据显示，以组团“狂吃”为目的的00后考生不在少数，广州、成都、重庆、上海、汕头、北京等美食聚集地成为了他们出行的选择。

美食方面，当季的小龙虾成为了首选。携程美食林预测，广州考生或将成为吃小龙虾的主力，其次是上海、成都、杭州、北京、深圳等地的考生。口味方面，十三香和麻辣仍旧最受欢迎，诸如冰镇、啤酒、爆炒等特色口味也有不少人喜爱。

同时，携程美食林也关注到，也有不少00后愿意坐高铁去原产地品尝一翻刚从水里捞出来的新鲜货，如盱眙、南通、合肥等地，都成为不少毕业生选择路过的城市。

此外，受到毕业生们青睐的美食也的确不少，如上海弄堂里的小笼包、葱油饼，广州早茶里的各色点心，北京胡同里的涮羊肉，重庆江边的火锅等等，都成为这一届00后毕业生旅行中的“盘中餐”。

（文章来源：重庆商报）