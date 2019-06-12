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摘要

【南京10余平方米棚户房炒成豪宅 顶级双学区令家长疯狂】13.2平方米的80年代棚户房，单价在短短一个下午从10万/平飙升至近17万/平。昨日，南京一套顶级双学区“豪宅”的“叫价”直播，在当地朋友圈疯狂刷屏。11日，记者从某房地产公司获悉，该套房昨晚已以230万元总价签订了合约，不过该笔交易是否合法合规成立，仍属未知；而购房者是否就拿到了南京最好的小学和中学“入学许可”，也受到质疑。（中国新闻网）

13.2平方米的80年代棚户房，单价在短短一个下午从10万/平飙升至近17万/平。昨日，南京一套顶级双学区“豪宅”的“叫价”直播，在当地朋友圈疯狂刷屏。11日，记者从某房地产公司获悉，该套房昨晚已以230万元总价签订了合约，不过该笔交易是否合法合规成立，仍属未知；而购房者是否就拿到了南京最好的小学和中学“入学许可”，也受到质疑。

“琅小本部+29中本部双学区，仅售168万！”10日，一套单价超过13万元/平方米的13.2平方米学区房在南京当地的朋友圈刷屏，受到不少家长和购房者关注。10日下午，现场看房的视频再次成为热点，视频中的老房子破旧不堪、屋顶摇摇欲坠，狭小的屋内空间被一张大床和一张桌子占满，七、八个成年人只能沿着墙边站，个高的人一抬头几乎要碰到矮小的屋顶，脏乱的厨房和临建的厕所更是不忍直视。

不少人在看了视频后，纷纷感叹，“这哪里是住人的？当厨房可能都嫌小。”尽管如此，房产中介和络绎不绝的意向购房者仍把这套房子周边狭窄的道路堵的水泄不通，售价也不断飙升，一下午就超过了两百万元。

据中介发布的房产介绍显示，该套房子位于南京灵隐路22号民国建筑区内，建于上个世纪八十年代。在现场，记者发现，该房实际上处于一栋老民国建筑的后部，整个大院由数户住客共同使用，显得非常杂乱。

尽管该房的房东不在现场，但周围的邻居证实，这套房子其实是民国老别墅的一个配房，不仅这套房子，周边的一些住户所住的也同样是没有产权证、只拿“南京市公有住房租赁合约”的老公租房。

一家房地产公司的资深中介刘小姐告诉记者，这种没有产权证的公租房，在南京市中心是有一批，虽然按照现有规定没有产权证是无法落户口、无法买卖、更不要说作为学区房入学，“按规入学报到是必须要提供学区房产权证的。但作为历史遗留问题，仍有不少市民居住在老公租房里，为了解决这些家庭孩子的入学问题，当地教育部门也是会特事特办，给予在周边入学的权利。这也成了这次‘闹剧’的缘由。”

刘小姐介绍，这类老公租房，购房者实际上购买的租赁使用权，但按照教育部门现在的要求，如果购房者的孩子要想在该学区上学，条件是极为苛刻的：居住在这类房屋的孩子父母首先必须是南京市户口居民，其次孩子父母名下在南京没有其它房产，再次孩子出生后落地地址必须为该房地址。

同时，根据教育部门的解读，如果父母没有其他住房、住在单位提供的公房，则父母就必须提供所在单位出具的实际居住满一年的证明，教育部门会根据实际情况统筹安排学校。

南京资深地产评论员尹霄飞坦言，这类天价奇葩学区房几乎每年都会闹一次，只要一入市场就会引发购房者和家长们的轰动，恰恰是因为南京顶级学区房的奇货可居，售价居高不下，一些被誉为“硬通货”的顶级学区房单价这几年基本都是十万元左右，“可以注意到，一般单价超过十万元往上的学区房，往往居住面积非常小，总价偏低。比如这一套，虽然单价惊人，但是总价相比其它至少五六百万的同学区学区房，就便宜了近一半，难怪家长们会疯狂。”

记者了解到，已有购房者与该套房的户主签订了某种形式的合约，相关部门是否认可，目前仍未可知。而两百多万元买下的棚户房是否就确定拥有了进入顶级名校的资格，据刘小姐坦言，当然也是有操作空间的。

“近年来各部门已经在通过教育资源平均化来压低学区房房价的不正常增长；同时，对于购房者来说，也应冷静思考，这样一笔投资是否有违规风险。更长远的来看，如果购房者的孩子必须出生在这套房子里，就意味着从出生到中学毕业，中间有十多年的持房期，未来是否会出现学区房政策改变导致房价暴跌，也是需要认真考虑的风险。”尹霄飞提醒。