盼养老保险第三支柱扩容 公募基金同台竞技信心足

养老保险第三支柱产品有望迎来快速扩容。人社部目前正在研究制定养老保险第三支柱政策文件，未来符合规定的银行理财、商业养老保险、基金等金融产品都可以成为养老保险第三支柱的产品。

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养老

第三支柱产品有望迎来快速扩容。人社部目前正在研究制定养老

第三支柱政策文件，未来符合规定的

、商业养老

、

等金融产品都可以成为

第三支柱的产品。

多种产品同台竞技，究竟谁能技高一筹？多位负责养老产品的基金经理在接受上证报记者采访时表示，首先更多金融产品被纳入养老保险第三支柱是好事，可以让投资者多一点选择，同时也能加强全社会的养老意识；但是，提高投资收益的核心在于权益投资能力，这一点公募基金具备多年累积的优势，更有信心为投资者提供更高的长期回报。

银证保共同参与

银河证券基金研究中心总经理胡立峰表示，从人社部的表态来看，比2018年4月份五部委联合发文格局更高，进一步强调顶层设计与全面设计。在他看来，有这样几个关键点值得关注：第一，明确账户制。第二，平台提升。进一步明确国家层面的统一平台，或者国家统一平台下挂银保信平台与中登平台。第三，账户里面需要产品，“银证保”三家都有份，适度竞争也进一步丰富了投资者的选择。

业内人士表示，在商业养老保险、银行理财和养老基金之间，不论产品定位还是风险收益特征都有较大差异。以商业养老保险为例，多为固定收益或有保底的浮动收益类产品，风险较低，但具有较为明确的未来收益，较适合厌恶风险、追求稳定的投资者。新加入的银行理财在固收和固收增强产品方面可以提供一定的补充。而养老目标基金致力于为投资者提供养老资产的投资管理服务，类型多样，可满足不同风险偏好投资者的具体需求。但权益资产投资管理优势是养老目标基金所独有的，也是养老投资长期回报的主要来源。

民生加银基金副总经理、民生加银康宁稳健养老FOF基金经理于善辉认为，养老资金需要长期积累。从具体投向、投资方式以及投资收益方面，公募基金长久以来累积的专业性、规范性和高度透明的运作方式更切合普通投资者自我建立养老保险第三支柱的需求，有理由成为投资者的优选。而公募基金20年来践行“普惠金融”，接下来也将继续为普通投资者理财，成为服务养老保险第三支柱的中坚力量。

养老目标基金逆势而上

截至2019年6月12日，全市场已成立的养老目标基金数量已达41只，成立规模合计超过120亿元，持有人户数突破100万户，在服务普通投资者的同时也将养老理念带入千家万户。4月26日成立的“民生加银康宁稳健养老”首发规模达11.68亿元，5月底结束募集的“交银安享稳健养老”首募规模超过20亿。在今年基金发行市场偏冷的环境中，养老目标基金的募集规模逆势而上，反映了越来越多普通投资者对养老理念的认同和重视。

已成立的养老目标基金整体运作稳健，但业绩差距已经明显拉开。今年A股市场波动较大，养老目标基金的净值增长率在-6.46%到5.37%之间，其中业绩回报居前的是“兴全安泰平衡”和“中欧预见养老2035”，今年来分别上涨5.37%和3.74%。业内人士表示，养老投资重在长期，因此基金管理人的长期权益投资能力至关重要。银河证券数据显示，截至2018年末，过去五年中欧基金和兴全基金旗下股票基金主动管理收益率分别为98.91%和98.2%，在全市场纳入统计的68家基金公司中排名第一、第二。