Linxens注入紫光国微，千亿级芯片航母启航

紫光国微向紫光集团下属公司及其他投资人发行新股，收购紫光旗下世界知名芯片连接器厂商Linxens，紫光国微变身千亿级芯片航母。

中华PE:

2019年6月2日晚，紫光国微发布重大资产重组预案，紫光国微向紫光集团下属公司及其他投资人发行新股，收购紫光旗下世界知名芯片连接器厂商Linxens，紫光国微变身千亿级芯片航母！

本次重大资产重组，有以下看点：

一、技术水平高，世界第一

经笔者查询，Linxens在智能安全芯片微连接器、RFID嵌体及天线方面拥有多年经验积累，其市场地位全球第一；据某些资料，其市场份额高达全球80%以上。

Linxens在法国、德国、新加坡、泰国、中国等国家设有研发和运营实体，其智能安全芯片微连接器产品广泛应用于SIM卡、银行卡、交通卡、身份证、护照等产品，涉及电信、交通、酒店、金融服务、电子政务和物联网等领域。

二、资产规模大，业绩提升多

紫光联盛是Linxens的持股公司，注册资本180亿人民币，资产初步价格定为180亿，说明本次资产重组注入的资产规模大；实收资本180亿，资产价格定价180亿，说明价格比较公道，没有考虑资金成本，资产也没有做溢价。

发行价是35.51元/股，则新发行股数为5.069亿股，增发完成后总股数为11.139亿股。假定注入Linxens的PE数是20倍，则说明紫光联盛的平均净利润是9亿人民币。根据紫光国微的业绩预测，2019年上半年的归母净利润为1.73~2.09亿，取中间值为1.91亿，2018年上半年归母净利润为1.197亿，则2019年上半年归母净利润同比增幅为59.57%。假定紫光国微原有业务2019全年保持这一增速，2018年归母净利润为3.48亿，则2019年紫光国微原有业务预测归母净利润为5.553亿，加上紫光联盛的9亿利润，则新的紫光国微的归母净利润达到14.553亿，合每股净利润为1.31元。假定紫光国微的智能卡业务和Linxnes智能卡连接器业务的协同效应可以提升紫光国微总体净利润的5%，则2019年每股净利润为1.37元，而2018年每股净利润约为0.57元。2019年每股净利润比2018年同比增加140%，大家算算，股价是否应该翻倍？

三、协同效应强

紫光国微的智能卡芯片业务和Linxnes的智能卡连接器业务，不仅协同效应明显，而且下一步可以合作进入智能卡的模组业务，这样收入和利润都会大幅增加。

四、国家大基金、泛海齐站台，股东背景强

我们注意到，紫光联盛的投资人，除了紫光系外，国家集成电路产业基金间接参与了投资，资本大鳄泛海集团也间接参与了投资。

五、赵伟国控制公司自掏腰包三十亿，未来预期好

笔者还注意到，紫光集团董事长赵伟国控制的伟涛公司出资30亿，通过两家公司合计持有紫光联盛30亿的股权，赵伟国的健坤集团持有伟涛公司51%的股权，伟涛公司另外49%股权的最终持股自然人是龙涛、龙占川、龙飞，不知是何路神仙？

笔者查了一下新闻，紫光集团是在2013年12月底完成了对展讯的收购，这是紫光集团进入芯片行业的首战，到现在还不满六个整年。

短短六年时间，在掌门人赵伟国的带领下，紫光集团以排山倒海之势和令人眼花缭乱的手法，迅速崛起为具有国际影响力的中国芯片超级巨头，其战略布局眼光、产业整合能力、资本运作能力，令人叹为观止。

如果本次紫光国微重大资产重组顺利进行，加上紫光旗下新华三集团宣布将成立新华三半导体有限公司，紫光集团将拥有四艘千亿级芯片航母，分别是紫光展锐、长江存储、新华三集团和紫光国微。

在当下复杂的国际环境和华为受美打压的背景下，担负中国芯片产业重大使命的紫光集团的一举一动，格外引人瞩目，祝福中国芯片产业，希望紫光越走越好。