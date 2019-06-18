多款买菜类APP抽检不合格 生鲜电商仍存监管漏洞

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6月18日消息，生鲜

作为生鲜流通新渠道，发展速度快、成长空间广阔，近年来多次成为资本风口，但因为供应链改造复杂、资金需求量大、损耗率难以控制、时效性要求高、等痛点仍存，产品良莠不齐及售后服务问题也因此凸显出来。

近日，据“杭州市市场监督管理局”微信号消息，近期，杭州市消保委选取部分在杭州城区能提供1小时送达服务，且有自己仓储货源的买菜类APP进行消费评测。测评结果显示，个别平台不能保证生鲜的鲜活率，果蔬菜的菜品不够新鲜。

据《电商报》获悉，此次测评，相关工作人员以普通消费者身份，在7家APP平台于同一时间、同一地点进行下单，分别就到货及时性、商品重量、商品价格、外观评测、农药残留等情况以及售后服务是否到位等方面进行评测。

“盒马”、“联华鲸选”、“京东到家”、“叮咚买菜”、“美团”、“多点”、“每日优鲜”7家为评测对象”。其中，“美团”和“京东到家”因其下设供货商又有若干家店铺，下单时采用的是指定直采的方式，因此选取了“美团-‘优品生鲜’”和“京东到家-‘生鲜极速达’”两家作为这两家平台的购买评测对象。

测评结果显示，果蔬类“短斤少两”的情况较少，商品的净重基本都在商家承诺的范围内，其中“多点”和“京东到家”购买的荔枝净重分量稍微不足。另外，在5家APP购买的活虾和桂鱼，其中4家的活虾都有短斤少两的现象，生鲜类短斤少两的情况较明显。

其中，“美团”少21克，“京东到家”少19.5克，这两家平台的货品模式均为指定直采，即“美团--优品生鲜”和“京东到家--生鲜极速送”，菜市场为其主要供应商。

测评结果还显示，个别平台不能保证生鲜的鲜活率，果蔬菜的菜品不够新鲜，比如“盒马”。大部分平台都未使用环保包装，以塑料包装为主，水果和鸡蛋类大部分商家都使用了塑料盒或分隔盒进行分类包装，外观较美观、整洁。在环保方面，仅有一家“美团”用了无纺布环保袋送菜，但内部各类菜品仍使用的是菜场塑料袋。

此外，为了测评，杭州市消保委还邀请了市药检院快检中心，在现场对评测中购买的果蔬生鲜进行农药残留情况通过食品快速检测的方法检测农残情况。检测结果显示，所购果蔬类商品都未检出农残。但在“叮咚买菜”和“美团”这两家平台所购买的鲑鱼均被检测出孔雀石绿成分。

从上述问题来看，尽管生鲜电商的快速发展，解决了食材的地域性问题，打破了原产地销售的模式，但是仍存在不少监管漏洞。

事实上，生鲜产品具有短保质、冷链配送难、非标准化等特性，是生鲜最大的短板和痛点。因此，生鲜电商在扩张时，对电商平台、物流渠道、售后保障提出了更高的要求，需要更加细化的规则，比如售后食品发生质量问题如何认定，确认质量问题后如何赔偿等，均需有细化的监管，第三方平台或商家得承担相应责任。