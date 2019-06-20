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摘要

【上市险企5月保费3升2降，“保险姓保”才更“保险”】6月17日，中国人保披露1-5月份保费成绩。至此，在A股上市的5家险企2019年前5个月保费成绩已全部出炉。数据显示，2019年1-5月，5家上市险企共实现原保险保费收入12142.22亿元，同比增长8.47%。5家上市险企呈现“三升两降”的特点，人保寿险和中国人寿保费收入同比分别下降12.92%和14.42%。海通非银金融团队分析，中国人寿保费出现持续负增长的原因乃是由于2018年高价现金分红基数较大，目前降幅已经逐渐收窄，负面影响也越来越小。（新京报）

6月17日，中国人保披露1-5月份保费成绩。至此，在A股上市的5家险企2019年前5个月保费成绩已全部出炉。数据显示，2019年1-5月，5家上市险企共实现原保险保费收入12142.22亿元，同比增长8.47%。5家上市险企呈现“三升两降”的特点，人保寿险和中国人寿保费收入同比分别下降12.92%和14.42%。海通非银金融团队分析，中国人寿保费出现持续负增长的原因乃是由于2018年高价现金分红基数较大，目前降幅已经逐渐收窄，负面影响也越来越小。

寿险方面，中国人寿以3216亿元保费收入、同比增长4.72%的成绩领先于其他4家险企。财险方面，人保财险1-5月累计实现1939.26亿元保费收入，同比增长16.36%，名列前茅。不过，因受2019年新车销量不佳的影响，车险的增速受到拖累，非车险类责任险种的高速增长成为财险保费维持高增速的支撑力量。

21世纪以来，国内保险市场规模一直保持上升趋势。2017年，中国保险市场以3.66万亿元的保费收入一举超过日本，跃升为世界第二大保险市场。房地产、白酒等热门行业分别在2008年的金融危机、2013年的“限制三公消费”期间遭遇不小的销售滑铁卢，保险市场能在同期取得持续的较高增长确属不易，但并未摆脱中国保险市场仍处于初级发展阶段的局面。

2018年8月中国人民银行发布的《2017年中国普惠金融指标分析报告》显示，在2017年，中国的保险密度和保险深度稳步增加，分别为2631.58元/人和4.42%，比上年均有长足进步，但该数据依然低于全球平均水平，与发达国家更是差距较大。但是，随着国民收入的持续增加以及居民保险意识的觉醒，如今的保险行业已越来越为居民所接受，上市险企的保费增长也受益匪浅。

资本市场方面，保险指数在年初经历近两个月的持续攀升后，于4月份冲高回落，从5月份至今进入横盘调整阶段。2019年以来，保险板块已跑赢大盘指数。多家券商看好保险股后市表现：一方面，目前保险板块估值正处于历史低位；另一方面，得益于近期政策利好频繁释放。5月28日，财政部、税务总局联合发布《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》，减税降费政策的实施进一步推动了保险行业的发展，资本市场对保险股的投资热情也因此高涨。

另据中国保险行业协会统计显示，2018年互联网健康险累计实现保费收入122.9亿元，同比增长108.3%，近3年已实现11倍的超高速增长。居民对健康险需求的增强是保费收入增加与保险意识提升的集中体现。考虑到互联网方便快捷的特点，各家险企也逐渐在互联网健康险方面投入更多热情，设计出更加丰富的险种，以满足不同购险者的需求，2018年年底走红的“熬夜险”就是其中较为成功的案例。

在寿险市场监管环境趋严、增速放缓、人口结构老龄化加剧的情况下，健康险也面临更广阔的市场，保障型保险很可能会成为保险行业发力的重点，这也符合监管层对保险业“回归本源、专注主业”的要求。

“保险姓保”才是保险行业的本源，养老、医疗仍然是保险公司的主流业务。只有坚持“保险姓保”，才能让老百姓的养老和医疗更有保障，让保险企业的发展更加“保险”，才能充分发挥保险行业在整个宏观经济中所起的“减震器”作用和社会“稳定器”的功能。

（文章来源：新京报）