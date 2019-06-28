上市险企换帅收官 新华保险总裁终于定了

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四大上市寿险公司的新一轮人事更迭接近尾声。悬而未决的新华保险新班子团队，随着昨晚该公司公告，终于浮出水面。

昨日召开的新华保险董事会上，李全被提名为公司第七届董事会执行董事候选人。更重要的是，他同时被推选为公司首席执行官(CEO)、总裁。

近年来，保险行业先后出现了一批“业外人士”担任保险公司总裁或CEO的现象，但金融投资出身的可谓鲜见。业内好奇的是，新华保险为何会选择重用一位拥有投资背景的高管来执掌公司？这项任命给行业带来哪些启示？

重用有投资背景的高管

李全，现任新华保险旗下控股子公司新华资产管理公司副董事长、总裁，是一位有着12年基金公司管理经验和9年保险投资管理经验的“60后”，是一位久经沙场的投资界帅才。

从李全的从业经历背景看，可以预见，未来新华保险新管理团队对投资业务的理解和熟悉程度将会加强。这彰显了新华保险内部对投资业务重视程度的进一步提升。

在获得银保监会任职资格批复之前，新华保险董事会同意指定李全担任公司临时负责人，主持公司日常经营管理工作。同时，杨征不再代行新华保险首席执行官暨执行委员会主任委员职权。

自今年1月16日，新华保险公告“万峰辞任公司董事长兼CEO”后，关于接班人的传闻便不绝于耳。

新华保险董事长最终由谁担当，仍有待进一步揭晓。来自股东方中央汇金投资公司的“70后”刘浩凌，被认为是最热门人选。在昨日召开的新华保险2018年年度股东大会上，包括刘浩凌在内的9人被选举为公司第七届董事会董事，刘浩凌位列9人中的首位。

让业内人士好奇的是，新华保险此时为何会选择重用一位拥有投资背景的高管，来执掌公司？

熟悉保险业的人都知道，资产和负债是保险行业的两个轮子，两个轮子平衡和协调发展，才能保证保险行业良性运转。

一直以来，传统保险公司的经营模式多数是先负债、后资产，即“负债驱动资产”模式。在这种模式中，投资活动往往受制于负债活动。与资金运用相比，保险公司更注重承保业务的优化与精细化经营。

但是，随着保险业的快速发展，传统的“负债驱动资产”模式，正逐渐被“资产端和负债端双轮驱动、协同发展”模式所替代。在这种双轮驱动模式下，除负债端不断优化业务结构之外，资产管理能力也将是保险公司的另一核心竞争力。

资产配置管理重要性提升

新华保险此番重用具有投资背景的高管，会给行业带来什么启示？资产配置管理对于保险公司来说，重要性体现在哪里？

经济的周期性波动会带来市场各类资产的周期性变动。但与公募、私募等机构所不同的是，由于产品久期、流动性、风险诉求等属性存在较大差异，这种波动会对寿险企业的资产价值带来更大冲击，进而影响偿付能力。

因此，将投资周期拉长，在十年或者更长的时间内来看，就需要保险公司主动根据周期性特点来管理资产类别和配置比重，以更好地穿越经济周期。

在此背景下，保险公司的资产负债管理必然会步入主动时代，即建立资产端、负债端的良性互动，在配置模式上，根据业务发展匹配资产运作，同时也使资产配置提前介入产品定价和开发。

在“资产和负债双轮驱动”模式下，最直观的一个体现是：既不能不顾资产端的风险限额，来简单做大规模倒逼资产端；也不能仅根据资本市场和资产项目状况，要求负债端短时间内积聚大量现金流。而是要相对审慎、动态地将资产端和负债端进行匹配。并且在不同的利率周期下，采取阶段性资产配置策略，形成资产和负债久期的动态匹配。

所以，近年来，国内保险公司越发重视资产负债管理的主动行为，并开始在内部积极探索“压力测试、风险限额和风险管理”的文化。而这些都是保险资金坚持稳健投资理念的集中体现。

（文章来源：上海证券报）