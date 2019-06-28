中华PE:

摘要

【华为招人！今年从全球招20-30名天才少年 明年200-300名】华为6月27日发布全员邮件，披露了任正非在EMT《20分钟》的讲话，任正非说，“今年我们将从全世界招20-30名天才少年，明年我们还想从世界范围招进200-300名。这些天才少年就像‘泥鳅’一样，钻活我们的组织，激活我们的队伍。”他说，“华为公司未来要拖着这个世界往前走，自己创造标准，只要能做成世界最先进，那我们就是标准，别人都会向我们靠拢。”（券商中国）

华为招人！今年从全球招20-30名天才少年，明年200-300名，任正非20分钟讲话：天才少年就像泥鳅一样钻活我们

人才、人才、还是人才，华为对人才十分渴望。

华为6月27日发布全员邮件，披露了任正非在EMT《20分钟》的讲话，任正非说，“今年我们将从全世界招20-30名天才少年，明年我们还想从世界范围招进200-300名。这些天才少年就像‘泥鳅’一样，钻活我们的组织，激活我们的队伍。”他说，“华为公司未来要拖着这个世界往前走，自己创造标准，只要能做成世界最先进，那我们就是标准，别人都会向我们靠拢。”

今年从全世界招20-30名天才少年

华为例来对人才十分重视。

在这封全员邮件中，签发人任正非说，“公司每个体系都要调整到冲锋桩体，不要有条条框框，发挥所有人的聪明才智，英勇作战，努力向前冲，华为公司未来要拖着这个世界向前走，自己创造标准，只要能做成世界最先进，那我们就是标准，别人都会向我们靠拢。”

“今年我们将从全世界招进20-30名天才少年，明年我们还想从世界范围招进200-300名。这些天才少年就像‘泥鳅’一样，钻活我们的组织，激活我们的队伍”。任正非表示，未来3-5年，相信公司会焕然一新，全部“换枪换炮”，一定要打赢这场“战争”，靠什么？靠你们。

根据华为提供的数据，华为拥有包括700多个数学家、800多个物理学家、120多个化学家，还有15000人在从事基础研究，以及6万多产品研发人员。同时，华为还与全球300多所高校、900多家研究机构和公司有合作，实施了7840个项目，已投资18亿美元，签署了对外付费的研发合作合同达1000多份。

此前，任正非在接受央视专访时提到的“人才观”。他说，二战之后，德国和日本工业基础都被摧毁了。当时有一个著名的口号“什么都没有了，只要人还在，就可以重整雄风”，没多少年德国就振兴了，所有房子都修复得跟过去一样，日本的经济也快速恢复。

任正非说：“这得益于他们的人才、得益于他们的教育、得益于他们的基础，这点是最主要的。所有一切失去了，不能失去的是人，人的素质、人的技能、人的信心很重要。”

早在今年4月16日，华为宣布成立战略研究院，旨在吸引全球顶级人才，用更高的技术来支持华为后面的发展。

华为发布白皮书：知识产权问题不应被政治化

华为6月27日首次对外阐述知识产权立场，并发布了创新和知识产权白皮书，华为首席法务官宋柳平表示，知识产权问题不应被政治化。

“如果知识产权沦为政客的工具，将伤害人们对专利保护制度的信心。如果某些政府选择性剥夺一些公司的知识产权，将会摧毁全球创新的根基。”华为首席法务官宋柳平表示，知识产权是创新的基地，将知识产权问题政治化会威胁全球技术的进步。

这份白皮书名为《尊重和保护知识产权是创新的必由之路》，详细介绍了华为公司在创新与知识产权方面的细节。

白皮书指出，截至2018年底，华为累计获得授权专利87805项，其中有11152项是美国专利。自2015年以来，华为获得的知识产权收入累计超过14亿美元。

除了自身专利外，华为累计对外支付超过60亿美元专利费用于合法使用其他公司的专利，其中近80%支付给美国公司。

宋柳平指出，“即使有些国家的客户没有直接购买我们的产品，他们事实上也在使用这些核心专利。”

他也表达了华为在专利使用上的立场：华为不会将其专利组合“武器化”，而将采取开放合作的态度，按照公平合理无歧视原则(FRAND)，与各厂商和运营商进行专利许可和授权的讨论。

宋柳平还说道：“知识产权是受到法律保护的私有财产，华为主张通过法律程序来解决知识产权纠纷。在华为过去30多年的经营和发展历程中，没有一起案件被法庭认定存在恶意窃取知识产权的行为，华为也没有因此被法庭判决承担赔偿责任。”

此次发布会的背景是美国部分人士对华为知识产权的发难。近日，美国国会参议员Marco Rubio提出了一项修正案，以阻止华为通过美国专利法院实施损害。如果该修正案最终获得美国国会通过，华为在美国已经申请的专利将等同于无效。据悉，华为自2017 年至2019 年1 月在美国申请的专利数量高达 3195 件。

宋柳平说：“我们不相信Rubio的提案能获得立法的通过，这是非常危险的信号，我们认为知识产权保护是美国创新发展的根基，也是美国宪法保护的对象。如果这样的法律通过的话，将给全球创新带来灾难性的后果，华为也会通过法律维护自己的合法权利”。

宋柳平还透露，华为和高通的谈判也在进行中。

华为的这些数据

白皮书中，介绍了华为这些年的“成绩”。

截至2018年底，华为累计获得授权专利87805项，其中11152项是美国专利，欧洲超过6600族，在中美欧等主要国家和地区的专利申请量和授权量长期名列前茅。

以2018年为例，华为当年在美国获得的专利授权数量排名第16，在欧洲排名第2，并也是中国授权专利最多的公司。2018年时华为还向联合国下属的世界知识产权组织(WIPO)提交了5405份PCT专利申请，不仅是全球PCT专利申请最多的公司之一，而且WIPO总干事还表示“这是有史以来一家公司创下的最高纪录”。

值得关注的是，自2015年，华为通过这些专利已经累计获得了超过14亿美元的知识产权收入。另外，白皮书还指出华为目前每年会发表100-200篇学术论文，向全球各个标准组织累计贡献技术提案6万多篇，更是开源社区的重要贡献者。

另外，华为坚持每年10%-15%的收入投入到研发，近10年累计投入的研发费用高达4800亿人民币——其中在2018年一年华为就在研发方面投入了1000多亿人民币，在《2018年欧盟工业研发投资排名》中位列全球第五。

在5G研发方面，华为过去10年也总共投入20亿美元进行研发，超过了欧美主要设备供应商5G研发的投资总和。其中华为先是在2009年时投入6亿美元启动5G技术和标准的研究，2016年后又追加了14亿美元的投资，用于加快端到端的5G商用产品的研发。截至2019年6月中旬，作为5G领导者之一的华为公司已经和全球领先运营商签订了50个5G商用合同，超过140000个5G基站已经发往世界各地。

（文章来源：券商中国）