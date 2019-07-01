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摘要

【互金中场展望：2019下半年会怎样？】我们总是在年初关心趋势，一旦新年开工，大家忙着冲刺KPI、忙着应付各种突发事件、忙着合规整改与转型突围，埋头赶路，便无暇遥望前方了。（苏宁金融研究院）

我们总是在年初关心趋势，一旦新年开工，大家忙着冲刺KPI、忙着应付各种突发事件、忙着合规整改与转型突围，埋头赶路，便无暇遥望前方了。

年初时，我们曾热切期待2019年新年新气象，转眼间，半年过去了。在这半年里，市场担心的事发生了吗？市场企盼的信号出现了吗？接下来的半年时间，可以放心大胆往前冲吗？

棋至中盘，正好盘点。

上半年，没有热点

上半年，一切按部就班，分行业简略说一下。

(1)消费金融。在行业角度，市场关心的联合贷款征求意见稿没有落地，倒是315让714高炮火了一把。作为高利贷的变种，714高炮虽露脸CCTV，在行业内却只是边缘化的存在。此外，全国范围内扫黑除恶，套路贷和暴力催收无力再输出负面舆情，行业环境净化了不少。

持牌机构仍在风口里追逐规模，被三年后规模破百亿或千亿、利润破十亿或五十亿的目标驱动，一心只求做大做强。不过，不少机构掉队了，或迫于不良，或迫于资金，或迫于合规，它们不得不慢下来，休整盘点。

有增长，有下降，反映到行业层面，消费金融的增速开始放缓。2019年一季度，金融机构消费类贷款增速17.3%，环比下降1.4个百分点。

(2)第三方支付。2018年以来，中小支付机构渐次退出C端战局，以聚合支付为工具，着重在收单业务上突围，追逐交易量及佣金收入，并围绕B端商户探索“支付+”转型。

不过，巨头系支付机构从未放弃C端市场。经由支付入口，为一站式金融产品导流，是巨头系支付机构的战略定位，所以C端要坚守，打持久战。其中，银联旗下云闪付尤为活跃，云闪付2018年营销费用在百亿上下，注册用户突破1亿；2019年预计将配备80亿营销费用，达成新增用户1.5亿的目标。

巨头系支付机构精神层面有使命感支撑，物质层面靠集团输血，仍有一战之力，长尾支付机构的日子就不好过了。

随着市场向头部机构集中，长尾支付机构靠备付金、互金机构(如现金贷平台)、甚至服务灰产度日，当下，备付金集中存管，互金平台整顿，灰产被重拳打击，三个钱包相继缩水，日子愈发艰难了。

(3)P2P。年初，监管部门发布《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》，释放了“能退尽退、应关尽关”的严厉信号，把行业吓得够呛。之后，有媒体曝光了《网络借贷信息中介机构有条件备案试点工作方案》，这才给行业吃了定心丸。

备案仍在有序推进，据称分批次公布名单，年内会有首批名单，2020年会画个句号。希望一切顺利。

整体上看，互金行业上半年略显平淡。

重要信号

虽然行业层面没有热点，但宏观层面释放的信号，却足以影响行业未来几年的轨迹。

信号一：消费支出仍显低迷，促消费是政策重点。

近日，在陆家嘴论坛上，银保监会主席郭树清提到“我国一些城市的住户部门杠杆率急速攀升，相当大比例的居民家庭负债率达到难以持续的水平”，表达了对居民负债水平的关切。

杠杆率急速攀升，消费金融是幕后推手。如据苏宁金融研究院统计，80后借款人的人均欠款金额(含房贷和信用卡欠款)约为22万元，90后为10万元，分别是城镇居民年可支配收入的7.8倍和3.7倍。

早在2018年1月，在银行业监督管理工作会议中，银保监会就曾提出“努力抑制居民杠杆率，重点是控制居民杠杆率的过快增长”的要求。既如此，为何消费金融仍在增长、仍有空间呢？

因为要促消费。

监管对消费金融的扶持，很大程度上源于消费金融促消费，为稳增长保驾护航。如2019年政府工作报告强调，“促进形成强大国内市场，持续释放内需潜力。充分发挥消费的基础作用、投资的关键作用，稳定国内有效需求，为经济平稳运行提供有力支撑。”

结合消费支出数据看，2017年以来，居民人均消费性支出增速下降；2018年以来，社会消费品零售总额增速下降。这种消费增速减慢，从需求层面强化企业尤其是中小企业经营困境，继而影响就业吸纳能力，不得不重视。

在消费支出趋势性好转之前，消费金融在政策层面仍将得到支持，诸如负债过快快增长问题以及高利贷、暴力催收及资金流向等结构性问题，会通过结构性政策予以对治。

信号二：直接融资加速，零售&小微金融升格。

近日，刘鹤副总理在陆家嘴论坛提到金融五大任务，第一条便是“回归本源，坚定服务实体经济。……聚焦中小企业和科创企业的需要，提高金融供给的适应性，特别是提高直接融资的比重”。

我国刚从重工业和大基建时代走过来，贷款是主流融资手段。但是贷款资金风险偏好低，重抵押担保，与新经济的轻资产、高波动属性格格不入，比如，国内这几家互联网巨头没有一个是靠贷款支持崛起的。所以，为了促进经济转型升级，必须大力发展直接融资，用股权融资、债券融资来替代银行贷款。

届时，银行对公贷款需求进一步萎缩，贷款新增只能依赖消费贷款和小微贷款。

前些年，银行转型零售，是为了熨平收入下滑趋势，可转可不转；未来几年，零售业务直接影响利息收入基本盘，不得不转。

事关生存，银行必将携海量低成本资金，持续发力零售金融和小微金融。蛋糕做大了，所有人都受益。

两个趋势

至于下半年走势，排除突发因素干扰，行业仍将延续现有趋势：

趋势一：持续分化

一是模式分化。行业早期，是风口驱动，新用户不断涌进来，机构跑马圈地，简单、粗放、激进的模式很有效；当行业开始分化时，则考验长跑能力，精益运营、体验优良、合规合法的运作模式才有前途。

二是监管分化。在促发展与防风险的双重目标下，监管政策继续延续结构性分化，有保有压。以消费金融为例，在行业层面继续扶持，如持牌消金公司审批开闸，同时，对助贷开始规范，并不断收紧对无场景依托现金贷的监管力度，确保消费金融促消费。

三是规模分化。行业整体规模仍在扩围，但门槛越来越高，中小机构愈发不适应，开始加速离场。近日，老牌平台信而富宣布退出P2P业务，上市平台的光环，也抵不过趋势分化的力量。

四是产业链分化。产业链分工越来越细化，各方在产业链中的地位也越来越固化。有些互联网平台，做惯了流量方，便也局限于流量方，想转型金融科技，越来越难；有些金融机构，做惯了资金方，便也局限于资金方，想获得独立性，也越来越难。

行业分化阶段，也是格局固化阶段，要突破现有定位、实现格局跃升，正变得越来越难。

趋势二：小微金融提速

2018年下半年起，小微企业融资难、融资贵再次成为金融圈焦点事件。国有大行率先垂范，发挥榜样作用，加速用户下沉，成为小微金融急先锋。

据银保监会数据，截止2019年5月末，五大行对普惠型小微企业贷款(可理解成小微贷款中单户贷款1000万元以下的部分)较去年底增长23.7%，且平均利率只有4.79%。

这个定价水平，比绝大多数小微金融机构的资金成本都要低，让它们无力招架，只能眼看着培育多年的优质客户被“抢走”。基于这个原因，国有大行被部分市场参与者批评为掠夺式下沉、掠夺式定价。定价一旦扭曲，现有的小微金融生态的基石便松动了，需慎重待之。

但是，任何事都要两面看。如果大行的普惠行动只是一阵风，半年或一年，完成任务就撤了，只破坏不建立，那有害无益，应予谴责。如果大行留下来了、沉下来了，持续深耕小微领域，那么现在的优惠定价，不妨视作它们拓展该项业务的前期成本，这些用户它们还会做下去，那么市场应该鼓掌，欢迎这个老大难的领域迎来了巨头。

巨头的到来，会破坏现有生态，也会重构新的生态，有破有立，便是好事。信贷市场不怕参与者多，众人拾柴，业务才会越来越好做。风口多是钱堆出来的。大行入局，小微的风口不远了。

那一两年后，大行会轻易撤出吗？不会。因为随着大中型企业加速脱媒，小微企业会慢慢成为银行的主战场，怎么能退呢。

几个关注点

最后，谈几个具体的关注点。

一是P2P密集退出。2020年是备案大限，接下来的一年半，拿不到备案资格的P2P将密集退出行业。据网贷之家数据，行业前100家平台待还余额3900亿，若备案数量只有100家，则表明还有3100亿(行业待还余额7000亿-3900亿)的P2P出借余额需要退出。

退出过程中，既要保障出借人资金安全，又要考虑借款人的贷款承接，即还款问题，确保借款人资金链不断裂。事关3100亿，不容易。

转型助贷能解决这个问题，不过机构资金是否愿意接手，仍是未知之数。

二是云闪付的崛起。2018年以来，云闪付逆势发力，在日渐固化的C端支付格局里，成为新的变量。据悉，银联曾按照每个有效用户18-25元的标准招募线下地推代理，而据媒体报道，2018年云闪付营销费用超百亿，2019年营销预算也在80亿左右。

效果是显著的。2018年11月，云闪付累计注册用户超过1亿；2019年4月，已突破1.5亿。相比两大巨头，用户规模仍有差距，但照此速度，云闪付在两年时间里破3亿应该没有问题。

在流量红利消失的背景下，任何一款用户数快速增长的APP都是稀缺品，与之捆绑，便能享受结构性流量红利。当前，越来越多的消费金融机构、支付机构在强化与银联的合作，银行也尝试向云闪付开放更多的产品资源和优惠资源，大家都瞄准了这个细分机遇。

三是开放银行的概念化、泡沫化。开放银行，是真正属于银行业的热点概念。终年被“落后于时代”等质疑声环绕，银行业终于自己创造、引领了一个行业热点，这很不容易。

不过，终究还是概念。

所谓开放银行，是将金融产品模块化输出，把银行服务融入场景之中，为用户带来便利。在实践层面去推、去做，很好；可概念层面的过分渲染，不好，容易让银行自娱自乐，掩盖了真正的问题。

我是某家银行的深度用户，在APP使用过程中登录掉线是常事，APP卡死也时有发生，可这家银行却是开放银行界的明星。基础的用户体验都没做好，就急着把产品对外输出，是不是太心急了？次序是不是反了呢？

历史告诉我们，急功近利，非但不能把握开放的机遇，还会被开放所累。科技转型与产品开放，需脚踏实地！

就到这里吧。

（文章来源：苏宁金融研究院）