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摘要

【加多宝商标之争五年：背负14亿赔偿曝资不抵债 曾陷断供停产危局】加多宝和王老吉的恩怨已经持续了近8年，在8年间，广东加多宝和王老吉背后的广药集团，至少进行了三个层面的大战——红罐之争、商标之争、广告之争，而围绕这三个层面的，还有不计其数的价格战与口水战。（财经天下周刊）

因为“商标之争”给加多宝带来的14亿赔偿终于有了转机。

加多宝公告显示，根据最高人民法院裁定书认定，撤销广东省高级人民法院(2014)粤高法民三初字第1号民事判决，本案发回广东省高级人民法院重审。对于加多宝来说，这意味着原本需要赔偿广药集团的14.4亿多元人民币，又有了新的变数。

五年前，也就是2014年，本该是加多宝值得举杯庆祝的一年。根据全球权威调研机构尼尔森公布的凉茶行业2014年市场数据显示，加多宝在罐装凉茶市场销售份额高达62.1%，稳坐凉茶行业的第一把交椅。

在这一年的5月，加多宝收到了法院的传票。广药集团以捍卫自家“王老吉”商标注册所有权为由，将加多宝告上法庭。自从那一刻起，之后的五年对于加多宝来说，如坐针毡。

商标恩怨

加多宝和王老吉的恩怨已经持续了近8年，在8年间，广东加多宝和王老吉背后的广药集团，至少进行了三个层面的大战——红罐之争、商标之争、广告之争，而围绕这三个层面的，还有不计其数的价格战与口水战。

其中，影响最广泛的“红罐之争”始于2012年，广药集团和广东加多宝饮料食品有限公司分别向法院提起诉讼，均主张享有“红罐王老吉”包装装潢权益，并诉指对方侵权。彼时，双方为了红罐之争可谓不遗余力，除了双方各自的诸多专利证书、广告凭证、合同等作为证据之外，社会各界的法学权威也在此案中分成两个阵营，为王老吉和加多宝站队。在时隔5年之后，2017年8月16日，最高人民法院终审判决认为，广药集团与加多宝公司对涉案“红罐王老吉凉茶”包装装潢权益的形成均作出了重要贡献，双方可在不损害他人合法利益的前提下，共同享有“红罐王老吉凉茶”包装装潢的权益。

在红罐之争之外，双方的商标之争涉及面则更加长久。

1997年，广药集团与香港鸿道集团签订了商标许可使用合同，授权鸿道集团子公司加多宝集团在国内销售红罐王老吉，2000年时再签合同，双方续约至2010年5月2日。

随后，在2001年至2003年，时任广药集团副董事长李益民累计三次收受香港鸿道集团董事长陈鸿道的300万港元贿赂，并于此后签订了补充协议，以低廉的价格，将王老吉商标的租期延长到了2020年。

很快，2004年，行贿事件败露，李益民和陈鸿道先后被抓获，但陈鸿道在2005年取保候审之后外逃。

由这一行贿案带来的更重要问题是王老吉商标的贱租争议，由于补充协议中租用商标的价格过低，在2010年原协议结束后，广药集团便开始通过各个渠道申请，要求裁决加多宝的补充协议无效。

2012年5月，中国国际经济贸易仲裁委员会作出裁决，判令补充协议无效，加多宝在2010年之后再使用王老吉商标的行为被视为侵权。

2014年，广药集团向广东省高院提起民事诉讼，要求判令加多宝赔偿2010年5月至2012年5月期间侵犯王老吉商标权给王老吉带来的经济损失共计10亿元，此后又将赔偿增加至29亿元。根据一审判决，加多宝方面共需赔偿广药集团经济损失和合理维权费用共计14.4亿元。

停产风波

输了官司的加多宝，在这之后就走上了下坡路。

这其中有王老吉与加多宝的价格战因素，也有商标红罐之争带来的影响。2012年，加多宝的批发价格尚为72元/箱，但在跟进王老吉的价格战之后，仅仅一年时间，价格已经跌至四十几元。

已经退市的“仙股”中弘股份曾经在2018年8月披露过加多宝的财报情况，2015年、2016年、2017年连续三年加多宝的净利润分别为-1.89亿元、14.8亿元、-5.83亿元。就营业收入来看，2015年加多宝主营收入为100.4亿元，2016年该主营业务收入仅为106.3亿元，增速只有5.8%。另外，2017年，加多宝净资产已达到-3.45亿元，已经资不抵债。但加多宝随后表示，这一数据与事实严重不符。

尽管否认了这一数据，但加多宝已于2018年3月做出了一次换帅调整，李春林接任王强出任接多宝总裁，并在之后公开回应了加多宝面临的部分困境。

经济观察报援引李春林的观点称，在诸多困境中，影响最大的是中粮的“断供”带来的停产争议。中粮包装是加多宝的供应商，90%的加多宝包装罐来自于中粮包装，李春林形容其为加多宝的“血液”。 双方的合作关系已延续20年左右，不过，在2018年二季度，中粮包装决定停止供罐。以中粮在加多宝产业链中所占的地位，一旦停止供罐，加多宝的生产便无法正常进行。随之而来的便是加多宝部分工厂停产，现金流也陷入停滞。

这或许是对2018年8月，多家媒体连续爆出加多宝停产、工人欠薪等事件的回应。

不过，在2019年1月7日，加多宝官网发布了一则公告，显示中粮包装与加多宝签署了《中粮包装——加多宝2019年度供罐合作协议》。根据这份协议，中粮包装在2019年供应的罐体总量将达到加多宝全年产量的70%，这也就意味着中粮包装将继续成为加多宝最重要的包装供应商。

卷入中弘股份的重组风波，则是加多宝面临的第二重困境。彼时，因为中弘股份已在A股市场上濒临退市，此时突然传出加多宝可能参与重组的消息，让加多宝在市场上的关注度再度提升，与此同时，前文公布的加多宝并不“漂亮”的财报，也让外界产生了对加多宝的诸多质疑。

李春林曾对经济观察报公开表示，“中弘股份的公告出来之后，银行给我们很大压力，所有银行都把我们列入高度关注名单，大量贷款要我们提前还。经销商更担心。更不敢打款。”

在接任后，从2018年9月起，李春林通过多次走访，渐渐缓和了这一紧张局势。

金罐失手

在外部的困境背后，“金罐加多宝”的不叫座则是近年来加多宝自身经营带来的影响。

事实上，2012年商标之争最激烈的时刻并没有过多影响到加多宝的业绩，彼时，在商标被判无效之后，加多宝迅速启动了改名计划，从当年的效果来看，过渡尚属平稳。

随后，2014年12月，加多宝被判红罐侵权，要求停止生产红罐产品，并赔偿广药1.5亿元。受红罐之争的影响，加多宝于2015年启用了“金罐加多宝”。

但这一更名并未叫座，随着多年诉讼的影响，加多宝未能复制2012年商标之争带来的平稳过渡。每日经济新闻援引据智通财经报道数据，加多宝的销售额在2015年开始停滞，2016年更是出现倒退。

不过，在重获红罐使用权之后，加多宝已经决定重新将红罐推出市场。

2018年3月21日，加多宝在官网发布了《加多宝集团2018-2020年中期发展规划》。文中显示，加多宝集团为了实现进一步的跨越式发展，现已启动上市计划。集团战略目标是“二次创业，开源节流，整合优势资源，三年内实现公司成功上市。”

（文章来源：财经天下周刊）