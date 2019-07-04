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【陆奇离职背后：从复旦教师到微软高管 最反对医疗竞价排名】相较于李彦宏被“泼水”的高调传播，陆奇正式离开百度的消息显得有些低调。但是这却丝毫影响不了他在各位互联网大佬心里的“位置”。作为在计算机、AI等方面的知名人物，他的职业发展与行业的变化紧紧的联系在了一起。（财经天下周刊）

先被泼水，又失大将，7月3日对李彦宏来说，不是一个好日子。

7月3日上午，在百度AI开发者大会上，李彦宏遭遇“泼水”风波，迅速点燃网络。同一时间，百度向美国证券交易委员会(SEC)递交文件，称公司已委任知名投资者符绩勋出任公司董事一职，董事陆奇将在任期到期后离职。

相较于李彦宏被“泼水”的高调传播，陆奇正式离开百度的消息显得有些低调。但是这却丝毫影响不了他在各位互联网大佬心里的“位置”。作为在计算机、AI等方面的知名人物，他的职业发展与行业的变化紧紧的联系在了一起。

从当老师到进微软

1988年，毕业于复旦大学的陆奇实现了他一直以来的梦想，留校成为一名老师。但是命运总是不会按照人的意愿进行。在一个周末，原定回家的行程因为一场暴风雨而改变。与此同时他参加了卡耐基·梅隆大学教授、图灵奖获得者埃德蒙·克拉克在复旦大学的演讲。因为这场大雨，演讲教室里的学生寥寥无几。他也因此获得了提问的机会。

是偶然也是必然，有深度的问题使得埃德蒙·克拉克对陆奇印象深刻，优秀的学术水平让他翻阅陆奇发表的研究论文后，立刻决定提供给陆奇赴美攻读博士的奖学金，并额外免去了45美元的申请手续费。因为当时陆奇的月薪仅仅只是10美元。陆奇的命运就此改变。

阴差阳错进入计算机专业的陆奇，至此已经在这个行业已经呆了23年。1996年，陆奇进入IBM研究院工作，两年后跳槽进入了雅虎成为一名普通的开发搜索引擎工程师。一路晋升，用了10年时间，做到了搜索和广告技术的执行副总裁的高位。

据第一财经日报报道，2008年前后，微软原定计划收购雅虎并整合雅虎的搜索业务但因为杨致远的反对而搁浅，但是但让时任微软CEO的史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)兴奋不已的是，他替微软将当时执掌雅虎线上业务的陆奇揽入麾下。至此半年后，微软就推出了由陆奇一手打造的Bing搜索。

让陆奇真正意义上成为一个传奇人物的事情是，他出现在了纳德拉(现微软公司CEO)发给全体微软员工的内部备忘录里。与创始人比尔·盖茨、前任CEO史蒂夫·鲍尔默、新任董事会主席约翰·汤普森、诗人奥斯卡·王尔德并列。

微软CEO斯蒂芬·鲍尔默曾评价陆奇，“集资深专业技术知识、出色的领导能力和广泛的商业知识于一身，在业界是非常罕见的奇才”。

自称入百度是天时地利人和

2016年9月，陆奇从微软离职后，国内的互联网大佬纷纷递出橄榄枝，但是他选择了百度。因为中国的人工智能需要陆奇。

据第一财经日报报道，李彦宏对人工智能领域的了解不如陆奇的十分之一。他相信，有陆奇助力，相信百度的人工智能平台将上升到一个新的高度。

陆奇自己也用天时、地利、人和三个关键词来描述自己加入百度的原因。“世界有很大的两个波浪，一个是信息工业的崛起，一个是中国的崛起，如果有机会和一个公司一起参与这两个波浪是件很重要的事情。”

2017年1月，进入百度后，李彦宏的AII in人工智能，让陆奇能够大展拳脚。他一直奉行的准则是，基础+未来，基础是搜索，未来是AI。因此他在这二者之间花费了巨大的心力。

在他上任百度集团总裁后，立即裁撤了医疗事业部，取消医疗类竞价排名。一定程度上减少了百度最令人诟病的广告问题。同时整合人工智能的业务部门，最大程度的促进了百度人工智能的发展。

据中新网报道，2017年2月16日，百度集团总裁兼COO陆奇发出通告，宣布自即日起将原度秘团队升级为度秘事业部，直接向其汇报，以加速人工智能布局，及其产品化和市场化。

如今在热播综艺节目《向往的生活》中颇有存在感的小度，就是其度秘的产品。

2017年4月19日，陆奇亮相上海车站，并在那里宣布了一项重大计划：“Apollo计划”，向合作伙伴开放百度无人驾驶软件平台，帮助整机厂结合车辆和硬件系统，快速搭建一套属于自己的完整的自动驾驶系统。

这一系列的动作，将百度的人工智能拉上了加快列车。

对于陆奇，李彦宏曾公开评价称，陆奇上上下下有口皆碑，大家都很喜欢他，他有非常强的技术能力，又有很强的管理能力，并且工作极其玩命。

因此，当2018年5月18日传出消息，陆奇不再担任百度的总裁兼首席运营官后，引起了资本市场对百度公司的一致不看好。

陆奇辞职当天，股价下跌9.54%，市值蒸发94亿美元。这足以证明他对百度的重要程度。而在他宣布辞职的前一天，百度的市值高达970.49亿美元，正雄心勃勃的冲击千亿公司。

失之毫厘差之千里，现如今百度的市值已然只有当初的一半。仅为413.77亿美元。这意味着，在过去一年，百度市值损失了3800亿人民币。

陆奇离开百度后，引发行业内的巨大讨论。聚焦于他究竟会选择哪家企业作为下一个奋斗地点。但令人跌破眼镜的是，他选择了Y Combinator，美国著名创业孵化公司，与中国没有任何联系。

2018年8月15日上午，Y Combinator总裁Sam Altman宣布进入中国，陆奇担任Y Combinator中国创始人及首席执行官，并担任Y Combinator全球研究院院长。此时中国Y Combinator仅有他一人。

陆奇表示，他长期参与一线产品的研发，见证了科技带来的改变。寻找科技机会、能够贡献科技行业，并能够从中学习，是他的长期理念。人工智能将会对社会有长久的影响，而中国的机会更大。科技行业需要更长期、有效的投入，同时新技术也需要新体系，需要把机遇、人才和资本有机的结合起来。

据报道，陆奇表示，自己的职业生涯目前到了一个阶段，现在他更适合参与创新的浪潮，也有更多的学习机会。Y Combinator的新角色也符合他个人的需求，同时，在Y Combinator可以将他在美国的人脉与中国的文化相结合。

陆奇的这个选择让互联网从业人员感到诧异。相较于他曾经所任职的企业，Y Combinator中国似乎有些不尽人意。但这也是给了他一个全新的机会。早在陆奇离开雅虎之际，就曾想过回国创业。这次的Y Combinator在中国的尝试，也算是圆了他当初的一个梦。

2019年4月18日，陆奇成为Y Combinator中国创始人后首次公开现身，在清华大学讲述关于《人工智能时代的创新创业浪潮》，向大家介绍人工智能的概念以及未来发展的趋势。

陆奇在演讲中表示，Y Combinator公司是一家创新创业孵化公司，我们的整个经济需要越来越多的高质量的高热情的新型的人加入创业这个行业。所以，我们需要造就一个环境，让越来越多的高质量创业人才参与进来。

在陆奇任职Y Combinator中国创始人后，5月18日，Y Combinator在中国就对百检网进行了天使投资。

（文章来源：财经天下周刊）