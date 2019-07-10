保险资金候场科创板 市场人士建议机遇前需“谋定而后动”

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险资入市大门敞开



业内分析人士对《金融时报》记者表示，今年前5个月，保险资金运用余额为17.02万亿元，其中股票和证券投资基金为2.12万亿元，占比约为12.5%。同发达国家保险资金的资产配置结构相比，我国保险业对股票类资产的投资比重仍处于相对较低的水平。

梁涛介绍，目前，保险资金投资股票的总体规模占我国A股市值的3.1%，是继公募资金之后的第二大机构投资者。根据监管规定，保险公司权益类资产的监管比例上限为30%，而当前行业实际水平为22.64%，距监管划定的上限相差7.36个百分点，这也意味着保险资金权益投资拥有较大的政策空间。梁涛还透露，“下一步，考虑在审慎的监管原则下，赋予保险公司更多的投资自主权，进一步提高证券投资比重。在实际操作中，将按照分类监管的原则，对不同的公司实行差异性监管。”

此次监管层发声肯定险资参与科创板，也与近年来监管部门持续推动险资作为长期资金入市的举措一脉相承。去年10月，银保监会发布《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》，允许保险资产管理公司设立专项产品，参与化解上市公司股票质押流动性风险，且专项产品不纳入保险公司权益类资产计算投资比例。

专家认为，在鼓励险资入市方面，监管部门出台了多项政策引导，包括鼓励保险公司使用长久期账户资金增持优质上市公司股票和债券、拓宽专项产品投资范围，而且还在保险公司长期持有股票的资产负债管理监管评价机制等方面研究推进。这表明，监管部门非常重视险资入市的效果评估。银保监会近期也表示，正在积极研究提高保险公司权益类资产的监管比例事宜。总体方向是在审慎监管的原则下，赋予保险公司更多投资自主权，更好地发挥保险资金长期投资、价值投资优势，提高证券投资比重，促进资本市场长期稳定健康发展。

科创板带来新机遇

一位业内人士告诉记者，提升权益类投资在险资资产配置中的比重，使之在不触碰偿付能力底线的基础上取得较为满意的收益，不仅能够为保险公司带来财务收益，也能通过对接实体经济优化社会资源配置进而创造价值，这也是险资不断提升股票投资能力所长期追求的目标。

在上交所设立科创板并试点注册制是资本市场的一项重大改革举措，对于完善多层次资本市场体系、提升资本市场服务实体经济能力有着十分重要的意义。保险资金作为长期资金，是资本市场重要的“稳定器”和“压舱石”。科创板对于险资来说无疑是一个巨大机遇，险资如何参与科创板也受到广泛关注。今年两会期间，银保监会副主席周亮就表示，监管部门总体鼓励和支持险资作为长期资金入市，支持资本市场的发展。

中再资产副总经理阴秀生认为，科技创新型企业发展初期通常面临投资周期长、盈利波动大、风险抵御能力弱等问题，参与科创型企业投资要能够看得更长、更远，有足够的耐心等待引领产业发展和创新趋势的企业带来丰厚回报。保险资金具有规模大、期限长、资金来源稳定、风险管控严的特征，为资产配置提供了更充足的流动性空间，能够以灵活多样的产品形式、投资方式、交易结构等更好地契合创新创业发展需求，集中力量为国家战略性、基础性、长期性项目提供有效资金支持。

在专业人士看来，遵循长期投资、价值投资、稳健投资理念的保险资金或许也更有助于挖掘科技创新企业的价值，帮助其成长发展。

防风险需提升能力

科创板也向保险资金在内的机构投资者伸出了橄榄枝。

此前发布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》显示，在科创板首次公开发行股票，网下发行比例应当安排不低于本次网下发行股票数量的50%优先向公募产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金配售。

在政策肯定和巨大机遇面前，险资也表现出较高热情。国寿资产就表示：“国寿资产将发挥保险资金规模大、期限长、资金来源稳定、风险管控严的优势以及在服务资本市场过程中形成的专业化能力，把握科创板建设机遇期，助力更多优秀科技创新企业上市融资。”

但是，在捕捉资本市场机遇的同时，风险偏好较低的保险资金也需要注意防范风险，提升自身的专业化投资能力。光大永明资产总经理张辉表示，科创板由于其多项制度设置的特殊性，风险偏好在现有资本市场体系下是偏高的，在一定阶段内，科创板股票有可能呈现较大程度的波动，对参与的投资者专业能力提出了较高的要求。

特别是在注册制下，随着监管责任和风控责任下沉，市场主体发挥的作用和承担的责任更大，风险管控能力和项目评估定价能力或许将成为决定险资投资科创板成败的关键所在。