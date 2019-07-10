守住投资者“钱袋子”安全 投保基金首次把存管银行纳入培训范围

中华PE:

近日，中国证券投资者保护基金有限责任公司(简称“投保基金公司”)在深圳举办了“交易结算资金监控系统业务培训会”。

来自全国52家证券公司和12家存管银行的运营、合规、技术等部门的150余人参加了培训，投保基金公司负责同志出席并讲话，部分证监局相关同志参会。会议对监控系统相关业务进行了培训，总结了2018年证券市场交易结算资金安全监控情况，结合典型案例详细介绍了投资者资金安全突出问题和共性问题的表现形式、产生根源及风险隐患，并对如何更好地防范资金安全风险提出意见建议，对科创板投资者资金安全提出了明确要求。

值得一提的是，今年首次把存管银行纳入培训范围，工商银行、招商证券和平安证券分别介绍了各自在运营管理、风险防范等方面的经验和做法。

对此，投保基金公司相关负责人指出，当前投资者资金存管情况良好，资金安全存管规范程度不断提高，资金安全风险总体可测、可控，证券公司和存管银行的主体责任意识有所增强，逐步形成了“事前有防范，事中有控制、事后有处置”的资金安全管理体系。

该负责人表示，交易结算资金是否安全直接关乎投资者的“钱袋子”，保护好投资者资金安全是坚持以人民为中心发展理念的具体体现，也是防范系统性金融风险应有的担当。希望各方牢固树立“投资者资金安全无小事”的责任意识，进一步提高对投资者资金安全存管工作的重视程度，以问题和风险为导向，加强对重点风险领域和重要风险业务的监控。

据了解，投保基金公司作为国家金融安全网的重要组成部分和资本市场的重要基础设施，立足于防范化解金融风险、支持辅助监管、维护投资者合法权益等核心职能，探索形成了“一个中心、三条主线、五项业务、六大平台”的总体业务发展与管理框架。目前，投保基金公司将科创板投资者资金监控作为公司核心业务工作，已完成技术系统升级、数据接口制定和监控团队配备等工作，实现了“开板同步监控”的整体工作目标。

下一步，投保基金公司将坚持问题导向和风险导向，坚守保护投资者合法权益的初心，践行支持、辅助和服务监管的使命，助力深化资本市场改革，全力做好投资者资金安全监控，为确保每一个投资者交易结算资金安全做出积极贡献。

（文章来源：证券日报）