德银大幅裁员背后 有多少经营大坑

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从德银过去的经历可以看出，过度追求利润与杠杆，失去金融业立足于服务实体经济，扮演经济体系润滑剂的角色，最终将带来骇人的损失与灾难。

7月7日，德意志银行在其官网公布其重组计划，此次重组规模是德银近年来力度最大的一次。

其中，最受关注的是大幅削减投资银行大类下的海外股票交易类业务，从伦敦、纽约、东京等世界金融中心撤出，预计裁员人数高达1.8万人，其幅度之大仅次于雷曼兄弟倒闭时的裁员人数。

消息一经发布，次日德银股价即大跌4.5%至每股6.85欧元，显示出市场对于德银发展前景的悲观预期。

但从另一个视角看，德银的决定反映其在全球及欧洲经济预期不确定性巨大的背景下，回避“赌场资本主义”的超高求生欲，以及回归金融业助力实体经济融资的初心。英国《金融时报》称德银此举为“迟到但必要的决策”。

作为拥有近150年历史的德国老牌银行，德意志银行过去的经营理念似乎与严谨务实的德国态度相较甚远，力争将自己培养成涉及零售银行、投资银行、资本市场运作等多领域的全能型选手，以期在全球资本自由化浪潮中最大限度地攫取利润。

在2008年金融危机前后，德银不仅没有回避市场风险，反希望“富贵险中求”，试图扩张资本市场业务，将自己打造成与华尔街超级投行相匹敌的金融巨人。

然而，德银冒进的经营策略在近年来频频遭遇失利。2015年，德银因涉嫌操纵伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，同意支付25亿美元与美英两国监管机构达成和解。2016年，德银因其投资的应急可转换资本工具(CoCo债)大幅下跌，被曝出出现严重亏损的传闻，一度引发外界对欧洲是否出现新金融风暴的担忧。

同年，美国司法部认定德银在债务危机前向美投资者出售高风险资产时，隐瞒相关信息，致使美国在金融危机中蒙受更大损失，要对德银处罚140亿美元。后虽经德国政府及该行多方工作，仍被敲了72亿美元“竹杠”。此后，德银的盈利能力和经营状况每况愈下，且难见好转之机。

上述案例虽有美国维护金融霸权“长臂管辖”的身影存在，但德银“常在河边走哪有不湿鞋”也是不争的事实，其投行部门近年来几乎年年给德银带来6亿欧元左右的亏损。

从德银过去的经历，乃至历次金融危机带给我们的教训都可以看出，过度追求利润与杠杆，甚至迷失在钱生钱的狂欢中，失去金融业立足于服务实体经济，扮演经济体系润滑剂的角色，最终将带来骇人的损失与灾难。

在德国乃至欧盟政治决策者眼中，此次德银远离高风险业务的决定，将为欧元区经济注入更多稳定性，助推欧元区朝远离酿成欧债危机的“银行-国债”风险循环。

然而，德银“回归初心”的道路恐怕并不平坦。德银重组业务的成本高达50亿欧元，对于这家2018年勉力实现微薄盈利的银行来说，堪称天文数字。在其股价低迷、市场信心不足的背景下，如何筹措重组资金将是摆在德银面前的巨大难题。

德银虽开启了回归初心、艰难求生的第一步，但只能在重重挑战中勉力前行。

（文章来源：新京报）