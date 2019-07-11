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德银大幅裁员背后 有多少经营大坑

2019-07-11 10:24:40 作者： 来源：新京报 浏览次数：0 网友评论 0

中华PE:

 

从德银过去的经历可以看出，过度追求利润与杠杆，失去金融业立足于服务实体经济，扮演经济体系润滑剂的角色，最终将带来骇人的损失与灾难。

7月7日，德意志银行在其官网公布其重组计划，此次重组规模是德银近年来力度最大的一次。

其中，最受关注的是大幅削减投资银行大类下的海外股票交易类业务，从伦敦、纽约、东京等世界金融中心撤出，预计裁员人数高达1.8万人，其幅度之大仅次于雷曼兄弟倒闭时的裁员人数。

消息一经发布，次日德银股价即大跌4.5%至每股6.85欧元，显示出市场对于德银发展前景的悲观预期。

但从另一个视角看，德银的决定反映其在全球及欧洲经济预期不确定性巨大的背景下，回避“赌场资本主义”的超高求生欲，以及回归金融业助力实体经济融资的初心。英国《金融时报》称德银此举为“迟到但必要的决策”。

作为拥有近150年历史的德国老牌银行德意志银行过去的经营理念似乎与严谨务实的德国态度相较甚远，力争将自己培养成涉及零售银行投资银行、资本市场运作等多领域的全能型选手，以期在全球资本自由化浪潮中最大限度地攫取利润。

在2008年金融危机前后，德银不仅没有回避市场风险，反希望“富贵险中求”，试图扩张资本市场业务，将自己打造成与华尔街超级投行相匹敌的金融巨人。

然而，德银冒进的经营策略在近年来频频遭遇失利。2015年，德银因涉嫌操纵伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，同意支付25亿美元与美英两国监管机构达成和解。2016年，德银因其投资的应急可转换资本工具(CoCo债)大幅下跌，被曝出出现严重亏损的传闻，一度引发外界对欧洲是否出现新金融风暴的担忧。

同年，美国司法部认定德银在债务危机前向美投资者出售高风险资产时，隐瞒相关信息，致使美国在金融危机中蒙受更大损失，要对德银处罚140亿美元。后虽经德国政府及该行多方工作，仍被敲了72亿美元“竹杠”。此后，德银的盈利能力和经营状况每况愈下，且难见好转之机。

上述案例虽有美国维护金融霸权“长臂管辖”的身影存在，但德银“常在河边走哪有不湿鞋”也是不争的事实，其投行部门近年来几乎年年给德银带来6亿欧元左右的亏损。

从德银过去的经历，乃至历次金融危机带给我们的教训都可以看出，过度追求利润与杠杆，甚至迷失在钱生钱的狂欢中，失去金融业立足于服务实体经济，扮演经济体系润滑剂的角色，最终将带来骇人的损失与灾难。

在德国乃至欧盟政治决策者眼中，此次德银远离高风险业务的决定，将为欧元区经济注入更多稳定性，助推欧元区朝远离酿成欧债危机的“银行-国债”风险循环。

然而，德银“回归初心”的道路恐怕并不平坦。德银重组业务的成本高达50亿欧元，对于这家2018年勉力实现微薄盈利的银行来说，堪称天文数字。在其股价低迷、市场信心不足的背景下，如何筹措重组资金将是摆在德银面前的巨大难题。

德银虽开启了回归初心、艰难求生的第一步，但只能在重重挑战中勉力前行。

（文章来源：新京报）

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