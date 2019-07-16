英改版50镑钞票 “人工智能之父”图灵肖像登上新钞

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据“中央社”报道，当地时间15日，英国揭晓即将改版的50镑新钞，有“人工智能之父”之称的科学家图灵成为新钞的肖像人物。

据报道，英国钞票的正面都是英国女王伊丽莎白二世的头像，背面则印有各种不同领域的著名人物。英国央行总裁卡尼2018年宣布，新版50英镑钞票的头像，将纪念在英国科学领域有贡献的人物，由民众上网提名。

据悉，共有逾22万人物获提名，其中图灵、2018年3月逝世的知名物理学家霍金、英国第一任女首相撒切尔夫人，以及女科学家富兰克林等989人进入决选，而后由货币人物咨询委员会进行筛选后决定。

卡尼表示，图灵是杰出的数学家，他的成就深深影响当今社会。他是计算机科学和人工智能之父，也是二次世界大战的英雄，贡献深远。

报道称，图灵的电动机可说是现代计算机的前身，并在第二次世界大战期间成功破解德国U型潜舰使用的密码。他在英国二战时期解码中心布里奇利公园任职时的贡献，被认为是缩短二战的功臣。

据悉，新版50元英镑钞票将是塑料材质，取代目前印有工业革命先驱、蒸汽机改良者瓦特和他的合伙人波尔顿头像的纸质钞票。

目前，5镑和10镑钞票都已改为塑料材质，塑料版的20镑钞票将从2020年开始流通。

图灵版的新50英镑钞票将在2021年发行，上头的肖像采用目前收藏在国家肖像馆、拍摄于1951年的图灵照片。

（文章来源：中国新闻网）