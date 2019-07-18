科创板救活“壳”基金 多只打新产品规模暴涨

中华PE:

科创板正式挂牌交易进入倒计时，一些打新策略产品获得资金青睐，规模在一个季度内暴涨百倍以上，部分基金也借机摆脱了清盘危机。

根据基金二季报数据，灵活配置混合基金中，规模在5000万以下的迷你基金由一季度的327只减少至242只，137只曾经的“迷你基金”规模已恢复到2亿元以上。

二季度，有11只基金规模增长超过100倍。长信利信混合基金的规模从一季度末的19万元增长至2.17亿元，增幅超千倍。长信利信去年末曾召开持有人大会审议清盘，后因故未实施清盘。如今，长信利信已进入安全区间。为防止规模过快增长，6月13日及7月10日，长信利信还曾两次发布大额限购公告，限购金额从100万元下调至1万元。

类似长信利信规模增长的情况也出现在多只灵活配置混合基金上。汇安丰益一季度末规模18.61万元，二季度规模达到1.16亿元，增长数百倍。二季报显示，其中一位个人客户持有基金5506万份，占比超过四成。

多只打新科创板成功中签的基金，近日在银行积极开展持续营销，个人投资者涌入以科创板打新为卖点的灵活配置混合基金。一份银行渠道宣传资料中提到，一只打中19只科创板新股的基金目前仅剩5000万左右的额度，金额募满之后将限制大额申购；另一只中签10只新股的基金目前也仅剩余8000万的不限购额度。

一位基金公司市场总监透露，灵活配置混合基金不限制债券及股票仓位，配满6000万股票底仓就可参与科创板打新，加上一级债、二级债基均不能参与打新，希望实现固收+策略的基金多选择灵活配置混合基金为通道。部分基金在科创板打新上斩获颇丰，只要基金规模合理，会获得一定的增厚收益，这也是灵活配置混合基金热销的主要原因。

一位基金公司销售人士透露，希望获得科创板打新收益的投资者会重点配置两个品种，一是灵活配置混合基金，另一类是指数增强基金，可以通过股指期货对冲掉指数部分的波动，获取指数增强基金的阿尔法收益。相比此前几批10亿规模的科创主题基金，灵活配置混合基金限购之后规模较小，打新增强效果更明显，且没有三年封闭期。

“有不少机构在寻找不限购的打新基金，不过目前能够接受大资金的打新基金已经不多。”上述基金公司销售人士透露。

随着第一批科创板企业上市日益临近，基金公司也在不断调整打新策略。一位基金经理表示，之前对于科创板是“逢新必打”，之后是否沿用这一策略，将主要取决于首批股票上市之后的表现。如果上市后表现较好，机构投资者打新积极性会相对高些，否则会趋于谨慎。他强调，市场预期科创板首日波动会比较大，机构投资者或在短期内锁定收益。后期将根据二级市场定价情况选择合适的时点介入。

对于目前公募基金获配科创板战略配售额度不多的原因，另一位基金经理指出，可参与科创板战略配售的基金此前都与科创板拟上市企业有过沟通，也很乐于参与这些公司的战略配售。但是战略配售额度不多，部分科创板公司希望通过战略配售绑定上下游供应链的合作伙伴，有部分额度还需要用作员工持股，留给其他机构投资者的份额更是有限。参考创业板的走势，科创板长期会回归估值中枢，会择机参与二级市场。