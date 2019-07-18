散户投资者追讨利息损失 将促港交所缩短新股T＋5交收周期

中华PE:

一直以来，IPO交收周期偏长是港股市场的一大诟病。

“我们在2014年已经提交政策争议，要求港交所缩短新股发行的交割周期，相比其他IPO市场，T+5(确定发行价格和在股票正式在港交所挂牌交易之间通常会相差大约5天)的交收周期过长，导致一些有借贷的散户投资者在公司临时取消上市计划后，遭受一定的利息损失。”香港金融发展局董事会成员、达维律师事务所合伙人陈翊庭7月17日向媒体表示。

由于热门新股的中签率极低，为了增加“打新”的命中几率，港股散户投资者一般会通过券商进行融资交易，即俗称为孖展认购。通常，散户投资者可以用10%的本金，向券商融资90%，并支付利息等其他费用。

全球最大啤酒生产商百威英博(Anheuser-Busch InBev)分拆旗下亚太业务——百威亚太(01876.HK)，原计划于7月12日在香港作上市定价。然而，母公司百威英博在7月13日凌晨突然宣布，考虑当前市况，与联席代表磋商后决定搁置百威在港上市计划。这让不少以现金或孖展认购公开发售部分股份的投资者无奈只能白白亏损认购手续费及孖展利息。

“目前散户在下单时需要提前支付认购金额，而且是按照IPO发行价格区间的上限，而且由于香港新股发行交割周期较长，散户的资金往往被锁定数日。”陈翊庭坦言。

对此，港交所行政总裁李小加7月16日回应表示，会研究缩短新股招股至上市之间的时间，让散户毋须提前缴付认购新股的款项。

缩短新股交收周期

陈翊庭坦言，香港的T+5结算周期很大程度上源于经营中央结算及交收系统的香港中央结算有限公司的特定限制，主要涉及技术因素以及不同市场参与者。她透露，目前港交所已经有一套较为成熟的方案，正在落实阶段。

按照港股的发行流程，第一天主要为确定零售发行认购清册、定价、支票隔夜交收；第二天处理退回支票和无效申请，准备好分配股份的最后程式，供全球协调人和账簿管理人确认；第三天通过“eIPO”系统，提交包含股份分配及退款详情的光碟至香港中央结算有限公司；第四天派送退款支票和股份证书；第五天正式在港交所挂牌交易。

据悉，在百威招股期间港元拆息急升，近年来通常散户均以约2%的孖展(英文为Margin，即保证金的意思，开设了“孖展账户”的投资者，在进行股票买卖时，可利用金融机构提供的融资额进行杠杆投资)利率下单，然而此次百威的孖展利率则高达3.88%。

香港耀才证券7月16日发布声明指出，百威亚太在IPO招股，公众认购部分至少冻结资金达389亿港元，如果这笔资金按照一周香港银行同业拆借利率计算，百威可以获得2%-3%的利息。“目前港交所上市机制存在漏洞，未能完全保障一众投资者利益，希望港交所可修改条例，一旦公司搁置上市，需赔偿投资者孖展利息。”

按照港股现有的机制，机构投资者认购新股，需要先向承销团申请有意认购的股份数目，在股份定价后，再根据实质分配到的股份数目，缴纳认购款项，最迟可在上市当日付钱。然而，散户投资者则需要在公开招股期间，提前准备资金或借孖展进行认购。

新股破发率降低

近年来，港股市场新股频频“破发”，让很多投资者望而却步。市场人士认为，香港IPO价格发现流程欠缺灵活性以及因此对市场参与者带来的各种约束加深了这个问题。

今年以来，港股市场新股的首日、首周、首月收盘破发率均大致位于40%-50%，相比去年同期高达70%的破发率有明显改善，但仍高于美股市场，其中可选消费和材料行业的新股收盘破发率较高。

据本报记者了解，纽约和伦敦的结算周期明显比香港短，均为T+3。在新加坡结算流程如投票、处理退款支票等通常需要一到两天，在香港则至少需要五天。同时，在全球主要市场中，只有港交所设置了从国际配售部分向零售部分强制回补的要求，这在某种程度上降低了香港交易结构的灵活性。

然而，陈翊庭则向本报记者表示：“新股破发主要是一种商业行为，与交收周期过长并无直接联系。在新股发行定价中，就是买卖双方之间的博弈，如果市场存在需求，就可以高位定价。”

同时，她指出，基石投资者占比过高也在某种程度上扭曲市场定价。近年来，基石投资成为香港IPO过程中的重要部分。某些股票的基石基投资者认购占比甚至占整体发行规模的70%以上。